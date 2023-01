Em Roraima, 47 crianças yanomamis estão internadas; 29 só na última semana

CRIME ORGANIZADO

O grupo criminoso, já investigado pela PF, é condenado pela prática de diversos crimes

Nesta segunda-feira (23), a Polícia Federal deflagrou a Operação Spollium, cujo objetivo é desmantelar organização criminosa voltada à lavagem de dinheiro obtido com atividades de tráfico internacional de drogas na fronteira do Mato Grosso do Sul com o Paraguai.

Conforme divulgado pela PF, a partir de ordens judiciais ,expedidas pela 3ª Vara Federal de Campo Grande/MS, ainda ontem, estavam sendo cumpridos três Mandados de Busca e Apreensão.

Além disso, foram executados os sequestros de 39 imóveis, cujo valor está estimado em R$ 4 milhões.

“As investigações demonstraram que pessoas físicas e jurídicas figuravam como “laranjas” para a movimentação de valores e a ocultação do patrimônio ilícito, adquirido com o tráfico de drogas”, informou a PF.

Sobretudo, o grupo criminoso, já investigado pela PF, é condenado pela prática de diversos crimes, tais como tráfico de drogas, organização criminosa, receptação, posse e porte de arma de fogo, homicídios, uso de documento falso, dentre outros.

“Através da análise dos materiais apreendidos em investigações anteriores, a Polícia Federal teve acesso a diversas planilhas de gastos e contabilidade referentes ao tráfico de entorpecentes, controle de veículos e imóveis registrados em nome de terceiros”, disse a PF.

Com isso, foi possível estabelecer clara conexão entre os bens que estão sendo apreendidos e sequestrados na Operação deflagrada e a atividade criminosa.

O nome da Operação, “Spollium”, significa pilhagem em latim, sendo uma referência aos bens obtidos com atividades ilícitas pela organização criminosa.

Saiba mais

Os 39 imóveis adquiridos com dinheiro proveniente do tráfico de drogas estão nas cidades de Ponta Porã/MS, Santos/SP, Presidente Prudente/SP, dentre outras não especificadas pela PF.

Os investigados poderão ser indiciados pela prática dos crimes de organização criminosa (art. 2º da Lei nº 12.850/2013) e lavagem de dinheiro (Lei 9.613/98), cujas penas somadas podem ultrapassar 18 anos de reclusão.