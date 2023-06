Empresa causa polêmica ao ofertar emprego em MS, desde que interessado não 'fosse indígena'

Previsão do tempo

Meteorologista indica que temperaturas devem subir apenas entre o final de semana e a próxima segunda-feira

Diante da mudança repentina nas condições climáticas, o frio deve perdurar até o início da próxima semana em Mato Grosso do Sul.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) a temperatura chegará aos 7ºC na próxima sexta-feira (16) em Campo Grande.

Na capital, segundo o mesmo Instituto, as temperaturas máximas não passarão dos 19ºC. Na mesma linha, a umidade relativa do ar, em função da chegada de da frente fria, chegará a 100%, fator que contribui para a sensação de frio.

De acordo com o meteorologista Olívio Bahia, para além das quedas de temperatura, a frente fria traz consigo chuvas para todo o estado, fator que, segundo Bahia, mantém os termômetros em queda.

"Tudo isso contribui para que as pessoas sintam mais frio. Nessas ocasiões, a pessoa vai dormir com a presença frio. Quando amanhece, ela espera que o sol apareça, e quando não vem, passa todo o dia com essa sensação de frio, que perdura até a noite", explicou ao Correio do Estado.

Conforme o meteorologista, as condições vistas em Mato Grosso do Sul, sobretudo desde o último final de semana, são provocadas por uma frente fria que se estabeleceu entre o Uruguai e a Argentina, passando pelo Rio Grande do Sul até atingir MS.

"As condições atuais, de temperaturas mais amenas, tendem a se reforçarem ao longo da semana, e persistirem pelo menos até o próximo dia 19, segunda-feira", frisou.

Segundo Olivio Bahia, o frio tende a se estabeler mais incisivamente nos municípios sul-mato-grossenses situados à margem da divisa com o estado de São Paulo.

Apesar de salientar as condições já percebidas em todo o Mato Grosso do Sul, o meteorologista disse que o cenário de frio, pode ser sentido, inclusive, em regiões que não estão acostumadas às baixas temperaturas.

"Vilhena, em Rondônia, município conhecido como portal da Amazônia, registrou mínimas de 12ºC nesta terça-feira, ou seja, o frio tem se alastrado para além dos lugares em que se espera que ele chegue", finalizou.

Interior

Em Dourados, a temperatura mínima se estabelece entre os 7ºC nos próximos dias.

Conforme o Inmet, o dia com a maior temperatura máxima será essa sexta-feira (16), quando os termômetros chegarão a 20ºC.

Em Corumbá, os números apontam mínimas de 6ºC ao longo da semana, com máximas na casa dos 23ºC. Em Três Lagoas, a máxima chega a 22ºC com mínima de 10ºC no sábado.

Em Ponta Porã, a mínima fica em torno dos 9ºC na próxima quarta-feira (14), com temperaturas máximas na casa dos 17ºC.

Na região norte do estado, Chapadão do Sul deve contar com temperaturas mínimas na casa dos 15ºC e máximas na casa dos 23ºC, condições similares as de Cassilândia, onde a temperatura mínima fica em torno dos 13ºC com máximas na casa dos 22ºC.

