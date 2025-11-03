Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

educação

Enem 2025: Veja como estudar com ajuda da Inteligência Artificial

Neste ano, as provas serão realizadas em dois domingos consecutivos, sendo dia 9 E 16 de novembro, e alguns recursos de Inteligência Artificial podem ajudar a otimizar o aprendizado

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

03/11/2025 - 16h14
A primeira etapa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2025 ocorrerá no dia 9 de novembro, para 4,8 milhões de inscritos confirmados, sendo 57.941 em Mato Grosso do Sul. A segunda etapa será uma semana depois, no dia 16 de novembro.

Com a aproximação das provas, estudantes buscam cada vez mais formas eficientes de se preparar. A inteligência artificial (IA) surge como uma poderosa aliada nesse processo.

Importante ressaltar que as IAs não devem ser a única fonte de estudo, mas um recurso que pode ajudar a otimizar o aprendizado.

Plataformas educacionais têm integrado chatbots que interagem com os alunos, esclarecendo dúvidas em tempo real sobre matérias e ajudando na prática de questões.

A IA pode ser aplicada em simulados online, geração de resumos e cronogramas de estudo personalizados e até na preparação para a redação, fornecendo feedback instantâneo sobre as produções textuais dos estudantes, destacando pontos fortes e áreas de melhoria.

Confira algumas IAs que podem ajudar nos estudos para o Enem:

Monic IA

É um assistente virtual voltado para o auxílio em estudos. Oferece funcionalidades como perguntas e respostas em diversas disciplinas, ajuda a resolver problemas e realizar atividades, permite estudo personalizado adaptado ao nível de conhecimento do usuário, e há simulações e testes para a prática com questões de provas e simulados.

Me Salva!

O app Me Salva! é uma plataforma de estudos voltada para ajudar alunos a se prepararem para exames como o Enem e vestibulares. Oferece videoaulas com professores especializados, questões práticas, resumos e apostilas para complementar o conteúdo e testes que simulam o formato das provas.

Photomath

É um aplicativo que usa inteligência artificial para resolver problemas matemáticos. O aplicativo permite que usuários tirem tire fotos de problemas e conceitos matemáticos e receba soluções passo a passo. O app reconhece e interpreta o texto da imagem postada pelo estudante e, além de oferecer explicações interativas, ajuda os usuários a entedenderem melhor os conceitos.

ChatGPT

Pode ajudar em diversas disciplinas, responder dúvidas e oferecer explicações. Permite resumos, correções de redações e criação de questões no estilo do Enem.

Quizlet

É uma plataforma de aprendizado que oferece diferentes modos de estudo, como a funcionalidade de estudar com flashcards, que são cartões de estudo com perguntas de um lado e resostas do outro, podendo o estudante criar o próprio cartão ou acessar conjuntos criados por outros. Também há acompanhamento do desempenho do usuário ao longo do tempo.

Redação Nota 1000

Plataforma voltada a ajudar estudantes a melhorar suas habilidades de escrita, especialmente para vestibulares e Enem. Oferece dicas, estrutura de textos e exemplos de redações nota máxima.

Khan Academy

Oferece uma ampla gama de recursos educacionais gratuitos, que permite que os usuários aprendam tópicos como matemática, ciências, história, entre outros. O app inclui vídeos explicativos, exercícios interativos e ferramentas de acompanhamento de progresso, além de espaço para para praticar a escrita e a compreensão de textos, que podem ajudar na redação.

Duolingo

Focado em aprendizado de idiomas, tem um chatbot que ajuda na prática de conversação e pode ajudar no Enem, pois há a parte da prova que o estudante precisa responder questões de inglês ou espanhol.

MEC Enem

O Ministério da Educação (MEC) lançou neste ano o aplicativo 'MEC Enem - o Simuladão do Enem', que oferece simulados com questões do Exame e correção automatizada de redações. A ferramenta está disponível para download nas lojas de aplicativos e pode ser acessada também pelo endereço app.mecenem.mec.gov.br.

Estratégias para estudar usando a inteligência artificial

  • Plataformas de Aprendizado: Utilize plataformas que oferecem cursos online e simulados adaptativos. Algumas usam IA para personalizar o conteúdo de acordo com seu desempenho.
  • Chatbots de Estudo: Interaja com chatbots que podem responder a perguntas sobre o conteúdo, explicar conceitos e oferecer exercícios.
  • Análise de Desempenho: Use ferramentas de análise de dados que avaliam seu progresso e identificam áreas que precisam de mais atenção.
  • Resumos e Revisões: A IA pode ajudar a gerar resumos de matérias e organizar seus estudos com cronogramas personalizados.
  • Simulados Online: Faça simulados que usam IA para criar questões com base nos temas mais cobrados no Enem, ajudando a familiarizar-se com o formato da prova.
  • Aprendizado de Línguas: Se precisar melhorar a redação ou a compreensão de textos, use apps que oferecem feedback instantâneo sobre suas respostas.
  • Grupos de Estudo Virtuais: Participe de grupos onde a IA pode facilitar a troca de conhecimentos e a resolução de dúvidas.

Estudo tradicional

Embora a tecnologia e inteligência artificial sejam de grande auxílio, é importante ressaltar que os métodos tradicionais de estudo continuam sendo fundamentais para um aprendizado eficaz e completo, pois ajudam a desenvolver habilidades fundamentais como a disciplina, leitura crítica e resolução de problemas.

A leitura de livros e apostilas específicas para o Enem oferece uma base sólida de conhecimento, pois, geralmente, abordam não apenas conteúdos teóricos, mas também trazem exercícios práticos e exemplos de questões, ajudando a fixar o aprendizado.

Além disso, a escrita manual, como em cadernos de anotação e resumos, pode ter benefícios na memorização e compreensão de conceitos.

As aulas presenciais, quando disponíveis, são outra forma valiosa de aprendizado. O contato direto com professores permite um esclarecimento mais imediato de dúvidas e os profissionais podem oferecer insights que não estão disponíveis em plataformas digitais, além de promover discussões em grupo que estimulam o pensamento crítico.

O recomendado é aproveitar as inovações da inteligência artificial, combinada com os métodos tradicionais de ensino, incorporando diferentes formas de estudo.

Enem 2025

O Enem avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. Ao longo de mais de duas décadas de existência, tornou-se uma das principais portas de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e de iniciativas como o Programa Universidade para Todos (ProUni).

Nos dois dias de provas, os participantes do Enem responderam a perguntas de quatro áreas de conhecimento, que, ao todo, somam 180 questões objetivas.

Em 9 de novembro, as provas são compostas por: 45 questões de linguagens (língua portuguesa, literatura, língua estrangeira – inglês ou espanhol, artes, educação física e tecnologias da informação e comunicação); mais 45 questões de ciências humanas (história, geografia, filosofia e sociologia). Os participantes também devem redigir uma redação de 30 linhas.

Em 16 de novembro, as 90 questões objetivas estão divididas em 45 itens de ciências da natureza (química, física e biologia) e matemática, conforme figuras abaixo.

INVESTIGAÇÃO

Polícia Civil apura assassinato em boate de Campo Grande

Crime ocorreu em uma casa noturna da Vila Carvalho, conhecida por apresentação de modelos do sexo feminino e alguns músicos

03/11/2025 18h00

Mansão Luxury, localizada na Vila Carvalho

Mansão Luxury, localizada na Vila Carvalho

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), instaurou um Inquérito Policial para apurar a morte de Fabiano Augusto Cavalheiro Parraga, de 29 anos, em uma casa noturna chamada Mansão Luxury, na rua Olavo Bilac, na Vila Carvalho, em Campo Grande. 

Segundo informações do Boletim de Ocorrência, na madrugada do dia 19 de setembro, Fabiano foi encontrado nos fundos da casa noturna, onde teria sido abrigado após ser atingido com quatro tiros, sendo um no braço e três no tórax. O homem teve os primeiros socorros ainda no local e, em sequência, foi encaminhado para o Hospital Santa Casa.

Mansão Luxury, localizada na Vila CarvalhoProjéteis atingiram a porta do local

A Polícia verificou imagens das câmeras de segurança dos comércios vizinhos, onde foi possível notar que três indivíduos em duas motocicletas trafegavam pela Rua Joaquim Manoel de Carvalho, saindo da Rua Calógeras em direção à Rua Arnaldo Serra, sendo certo de que no cruzamento com a Rua Olavo Bilac, o indivíduo que está sozinho em uma das motocicletas efetua vários disparos ainda com a motocicleta em movimento e logo em seguida faz a volta, retorna para o cruzamento, para a moto e realiza outros tiros.

O suspeito esteve sempre acompanhado por outros dois indivíduos em uma segunda motocicleta. De acordo com os relatos de testemunhas, os disparos efetuados nas proximidades do local acertaram o portão e o muro da casa noturna.

Discussão na casa noturna

Segundo uma testemunha que trabalhava na boate, antes da tentativa de homicídio, houve discussão entre Fabiano, que estava acompanhando de um amigo, com os quatro homens suspeitos. O bate-boca havia começado devido a ciúmes da dupla com mulheres que estavam na casa noturna. Após esse momento, a dona do estabelecimento começou a encerrar as atividades. 

Ainda de acordo com a testemunha, a vítima e seu amigo ameaçaram os quatro suspeitos que saíram antes e esperaram os dois nas redondezas para cometer o ato. O amigo de Fabiano, ao perceber os disparos, fugiu pelo muro dos fundos da residência.

Mansão Luxury, localizada na Vila CarvalhoInterior da Mansão Luxury, onde Fabiano frequentava na noite em que foi alvejado

Em relato, a dona da casa noturna afirmou que a briga foi iniciada pelo amigo de Fabiano após uma das garotas, que trabalhava no local, trocar o rapaz por outro cliente. Com tons de provocação, o parceiro da vítima estava insultando os suspeitos, chamando um deles de "gordão".

Após este momento, os quatro suspeitos foram embora, enquanto a dupla continuou no local. Por volta das 05h30, a dona da casa noturna autorizou que as funcionárias encerrassem as atividades. Nesta hora, Fabiano e o amigo saíram, atravessaram a rua e foram alvejados.

Antecedentes criminais

Fabiano Augusto já tinha várias sentenças condenatórias, sendo a última por receptação dolosa e desobediência. Condenado com penas de dois anos de reclusão e 40 dias-multa, sem substituição, em regime fechado, pela prática do primeiro crime; às penas de dois meses e 15 dias de detenção e 25 dias-multa, sem substituição, em regime semiaberto pela prática do segundo.

Em outra ocasião no ano de 2015, Fabiano foi preso por tráfico de drogas. Ele estava na posse de quatro tabletes e três porções menores, que totalizaram 1.650 gramas de substancia análoga a maconha, e faria o transporte do bairro Aero Rancho até o Nova Lima. Como sua moto estava na oficina, mas não queria perder a “oportunidade”, ele prometeu R$ 50 a um comparsa para o ajudar no serviço.

Já em 2018, quando tinha 21 anos, ele e mais três criminosos fizeram uma mulher de refém. A vítima chegava em casa e teve o carro roubado pelos autores. Após isso, ela foi levada e deixada pelos criminosos até um local próximo ao Clube Atlântico.


Ranking

Três Lagoas é o 6º município brasileiro com melhor acesso à saúde

Município sul-mato-grossense subiu quatro posições no Ranking de Competitividade dos Municípios com relação ao mês anterior

03/11/2025 17h45

Município de Três Lagoas

Município de Três Lagoas Divulgação/Prefeitura de Três Lagoas

Continue Lendo...

O município de Três Lagoas, localizado a 327 quilômetros de Campo Grande, apareceu em destaque entre as cidades brasileiras com melhores indicadores de acesso à saúde em 2025. 

A pesquisa foi divulgada pelo Centro de Liderança Pública (CLP), que elabora o Ranking de Competitividade dos Municípios. 

A cidade sul-mato-grossense aparece em 6º lugar no ranking de 2025, indicando que, com relação ao ano passado, houve uma subida de 4 posições no pilar de Acesso à Saúde. 

A planilha aborda quatro tópicos: 

  • Cobertura da atenção primária - com relação a 2024, Três Lagoas desceu 80 posições, ficando em 81ª colocação;
  • Cobertura de saúde suplementar - desde o ano passado, a cidade desceu 12 posições, ficando em 109º no ranking nacional;
  • Cobertura vacinal - de 2024 para 2025, o município subiu 49 posições, ficando em 7º lugar entre os municípios brasileiros;
  • Atendimento pré-natal - subindo 7 posições, ocupa, atualmente, a colocação 34º. 

Com exceção da cobertura vacinal, Três Lagoas ocupa o 1º lugar em todos os outros tópicos com relação ao Estado de Mato Grosso do Sul. 

Município de Três LagoasFonte: CLP

Já a Capital, Campo Grande, ocupa a posição 165 no ranking nacional, demonstrando uma queda de 20 posições com relação ao ano passado, e 4º lugar no Estado, uma queda de duas posições. 

De acordo com o CLP, o tema da saúde é avaliado nos municípios analisando dois pilares: o acesso à saúde e a qualidade da saúde, com o propósito de contrabalancear um eventual bom desempenho municipal em fornecer serviços de saúde, sendo, porém, estes serviços de baixa qualidade. 

“A garantia de acesso à saúde é condição básica para avaliar o nível de bem-estar da população e está diretamente associada à missão governamental de atender as necessidades da população. Nos municípios onde a população possui maior acesso aos serviços de saúde, observa-se maior qualidade de vida e longevidade, o que diretamente afeta a produtividade e a competitividade de um município”, ressalta o documento. 

Com isso, analisando o município de Três Lagoas no indicador de Qualidade da Saúde, encontramos o mesmo na posição 382º entre os 418 municípios avaliados - os que têm população acima de 80 mil habitantes. Isso mostra uma queda de 253 posições com relação ao ano passado. 

Campo Grande, por sua vez, subiu 43 posições, ocupando o 122º lugar entre os municípios analisados. A Capital apresentou aumento nos casos de mortalidade materna, desnutrição na infância e mortalidade por causas evitáveis. 

Em ordem, os dez municípios com melhores notas sobre o acesso à saúde em 2025 são Franco da Rocha (SP), Goiania (PE), Votuporanga (SP), Vitória (ES), Sobral (CE), Três Lagoas (MS), Brusque (SC), Divinópolis (MG), Colatina (ES) e Ipatinga (MG). 

No ranking geral de pontuação, a primeira cidade de Mato Grosso do Sul que aparece na lista é Campo Grande, em 71ª colocação, com uma pontuação geral de 53,89. Em primeiro lugar aparece a cidade de Florianópolis (SC), com 62,47 pontos. 
 

