Enem 2025: Veja como estudar com ajuda da Inteligência Artificial

A primeira etapa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2025 ocorrerá no dia 9 de novembro, para 4,8 milhões de inscritos confirmados, sendo 57.941 em Mato Grosso do Sul. A segunda etapa será uma semana depois, no dia 16 de novembro.

Com a aproximação das provas, estudantes buscam cada vez mais formas eficientes de se preparar. A inteligência artificial (IA) surge como uma poderosa aliada nesse processo.

Importante ressaltar que as IAs não devem ser a única fonte de estudo, mas um recurso que pode ajudar a otimizar o aprendizado.

Plataformas educacionais têm integrado chatbots que interagem com os alunos, esclarecendo dúvidas em tempo real sobre matérias e ajudando na prática de questões.

A IA pode ser aplicada em simulados online, geração de resumos e cronogramas de estudo personalizados e até na preparação para a redação, fornecendo feedback instantâneo sobre as produções textuais dos estudantes, destacando pontos fortes e áreas de melhoria.

Confira algumas IAs que podem ajudar nos estudos para o Enem:

Monic IA

É um assistente virtual voltado para o auxílio em estudos. Oferece funcionalidades como perguntas e respostas em diversas disciplinas, ajuda a resolver problemas e realizar atividades, permite estudo personalizado adaptado ao nível de conhecimento do usuário, e há simulações e testes para a prática com questões de provas e simulados.

Me Salva!

O app Me Salva! é uma plataforma de estudos voltada para ajudar alunos a se prepararem para exames como o Enem e vestibulares. Oferece videoaulas com professores especializados, questões práticas, resumos e apostilas para complementar o conteúdo e testes que simulam o formato das provas.

Photomath

É um aplicativo que usa inteligência artificial para resolver problemas matemáticos. O aplicativo permite que usuários tirem tire fotos de problemas e conceitos matemáticos e receba soluções passo a passo. O app reconhece e interpreta o texto da imagem postada pelo estudante e, além de oferecer explicações interativas, ajuda os usuários a entedenderem melhor os conceitos.

ChatGPT

Pode ajudar em diversas disciplinas, responder dúvidas e oferecer explicações. Permite resumos, correções de redações e criação de questões no estilo do Enem.

Quizlet

É uma plataforma de aprendizado que oferece diferentes modos de estudo, como a funcionalidade de estudar com flashcards, que são cartões de estudo com perguntas de um lado e resostas do outro, podendo o estudante criar o próprio cartão ou acessar conjuntos criados por outros. Também há acompanhamento do desempenho do usuário ao longo do tempo.

Redação Nota 1000

Plataforma voltada a ajudar estudantes a melhorar suas habilidades de escrita, especialmente para vestibulares e Enem. Oferece dicas, estrutura de textos e exemplos de redações nota máxima.

Khan Academy

Oferece uma ampla gama de recursos educacionais gratuitos, que permite que os usuários aprendam tópicos como matemática, ciências, história, entre outros. O app inclui vídeos explicativos, exercícios interativos e ferramentas de acompanhamento de progresso, além de espaço para para praticar a escrita e a compreensão de textos, que podem ajudar na redação.

Duolingo

Focado em aprendizado de idiomas, tem um chatbot que ajuda na prática de conversação e pode ajudar no Enem, pois há a parte da prova que o estudante precisa responder questões de inglês ou espanhol.

MEC Enem

O Ministério da Educação (MEC) lançou neste ano o aplicativo 'MEC Enem - o Simuladão do Enem', que oferece simulados com questões do Exame e correção automatizada de redações. A ferramenta está disponível para download nas lojas de aplicativos e pode ser acessada também pelo endereço app.mecenem.mec.gov.br.

Estratégias para estudar usando a inteligência artificial

Plataformas de Aprendizado: Utilize plataformas que oferecem cursos online e simulados adaptativos. Algumas usam IA para personalizar o conteúdo de acordo com seu desempenho.

Utilize plataformas que oferecem cursos online e simulados adaptativos. Algumas usam IA para personalizar o conteúdo de acordo com seu desempenho. Chatbots de Estudo : Interaja com chatbots que podem responder a perguntas sobre o conteúdo, explicar conceitos e oferecer exercícios.

Análise de Desempenho: Use ferramentas de análise de dados que avaliam seu progresso e identificam áreas que precisam de mais atenção.

Resumos e Revisões: A IA pode ajudar a gerar resumos de matérias e organizar seus estudos com cronogramas personalizados.

Simulados Online: Faça simulados que usam IA para criar questões com base nos temas mais cobrados no Enem, ajudando a familiarizar-se com o formato da prova.

Aprendizado de Línguas: Se precisar melhorar a redação ou a compreensão de textos, use apps que oferecem feedback instantâneo sobre suas respostas.

Se precisar melhorar a redação ou a compreensão de textos, use apps que oferecem feedback instantâneo sobre suas respostas. Grupos de Estudo Virtuais: Participe de grupos onde a IA pode facilitar a troca de conhecimentos e a resolução de dúvidas.

Estudo tradicional

Embora a tecnologia e inteligência artificial sejam de grande auxílio, é importante ressaltar que os métodos tradicionais de estudo continuam sendo fundamentais para um aprendizado eficaz e completo, pois ajudam a desenvolver habilidades fundamentais como a disciplina, leitura crítica e resolução de problemas.

A leitura de livros e apostilas específicas para o Enem oferece uma base sólida de conhecimento, pois, geralmente, abordam não apenas conteúdos teóricos, mas também trazem exercícios práticos e exemplos de questões, ajudando a fixar o aprendizado.

Além disso, a escrita manual, como em cadernos de anotação e resumos, pode ter benefícios na memorização e compreensão de conceitos.

As aulas presenciais, quando disponíveis, são outra forma valiosa de aprendizado. O contato direto com professores permite um esclarecimento mais imediato de dúvidas e os profissionais podem oferecer insights que não estão disponíveis em plataformas digitais, além de promover discussões em grupo que estimulam o pensamento crítico.

O recomendado é aproveitar as inovações da inteligência artificial, combinada com os métodos tradicionais de ensino, incorporando diferentes formas de estudo.

Enem 2025

O Enem avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. Ao longo de mais de duas décadas de existência, tornou-se uma das principais portas de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e de iniciativas como o Programa Universidade para Todos (ProUni).

Nos dois dias de provas, os participantes do Enem responderam a perguntas de quatro áreas de conhecimento, que, ao todo, somam 180 questões objetivas.

Em 9 de novembro, as provas são compostas por: 45 questões de linguagens (língua portuguesa, literatura, língua estrangeira – inglês ou espanhol, artes, educação física e tecnologias da informação e comunicação); mais 45 questões de ciências humanas (história, geografia, filosofia e sociologia). Os participantes também devem redigir uma redação de 30 linhas.

Em 16 de novembro, as 90 questões objetivas estão divididas em 45 itens de ciências da natureza (química, física e biologia) e matemática, conforme figuras abaixo.