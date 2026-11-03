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Enem 2026: veja 8 ferramentas de inteligência artificial para ajudar nos estudos

Neste ano, as provas serão realizadas em dois domingos consecutivos, sendo dia 8 e 16 de novembro; Recursos de IA podem ajudar, mas não devem ser única opção de estudo

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

03/11/2026 - 12h00
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A primeira etapa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2026 ocorrerá no dia 8 de novembro, para 5.051.345 de inscritos confirmados, sendo 62.233 em Mato Grosso do Sul. A segunda etapa será uma semana depois, no dia 15 de novembro.

Com a aproximação das provas, estudantes buscam cada vez mais formas eficientes de se preparar. A inteligência artificial (IA) surge como uma poderosa aliada nesse processo.

Importante ressaltar que as IAs não devem ser a única fonte de estudo, mas um recurso que pode ajudar a otimizar o aprendizado.

Plataformas educacionais têm integrado chatbots que interagem com os alunos, esclarecendo dúvidas em tempo real sobre matérias e ajudando na prática de questões.

A IA pode ser aplicada em simulados online, geração de resumos e cronogramas de estudo personalizados e até na preparação para a redação, fornecendo feedback instantâneo sobre as produções textuais dos estudantes, destacando pontos fortes e áreas de melhoria.

Confira algumas IAs que podem ajudar nos estudos para o Enem:

NotebookLM (Google)

O NotebookLM é uma ferramenta de inteligência artificial desenvolvida pelo Google que pode funcionar como um assistente de estudos personalizado.

A plataforma permite que o usuário envie materiais, como PDFs, apostilas, artigos, anotações e documentos, para que a IA analise o conteúdo e responda a perguntas com base nas fontes fornecidas. Além disso, é possível criar resumos, guias de estudo, mapas mentais, perguntas e respostas e até resumos em áudio.

Perplexity

O Perplexity AI é voltado para pesquisas e buscas na internet, que funciona como um mecanismo de respostas com informações acompanhadas de fontes e referências. O estudante pode pesquisar temas da atualidade, aprofundar conhecimentos em história, geografia, sociologia e ciências, além de esclarecer dúvidas e reunir informações para a construção de argumentos na redação. As respostas vêm com links para consultar os materiais utilizados.

Claude

O Claude é uma IA desenvolvida pela empresa Anthropic, que funciona como um assistente virtual capaz de interpretar textos, responder perguntas e explicar conteúdos de diferentes áreas do conhecimento. A plataforma também permite analisar documentos, resumir materiais extensos, organizar informações e auxiliar na produção e revisão de textos.

Gemini

O Gemini é a ferramenta de inteligência artificial desenvolvida pelo Google, que funciona como um assistente virtual para pesquisas, estudos e criação de conteúdos e pode ajudar na revisão de matérias, na elaboração de simulados, na interpretação de questões e na organização de cronogramas de estudo, adaptando as explicações às necessidades de cada aluno.

ChatGPT

Pode ajudar em diversas disciplinas, responder dúvidas e oferecer explicações. Permite resumos, correções de redações e criação de questões no estilo do Enem.

Photomath

É um aplicativo que usa inteligência artificial para resolver problemas matemáticos. O aplicativo permite que usuários tirem tire fotos de problemas e conceitos matemáticos e receba soluções passo a passo. O app reconhece e interpreta o texto da imagem postada pelo estudante e, além de oferecer explicações interativas, ajuda os usuários a entedenderem melhor os conceitos.

Quizlet

É uma plataforma de aprendizado que oferece diferentes modos de estudo, como a funcionalidade de estudar com flashcards, que são cartões de estudo com perguntas de um lado e respostas do outro, podendo o estudante criar o próprio cartão ou acessar conjuntos criados por outros. Também há acompanhamento do desempenho do usuário ao longo do tempo. Oferece suporte com ferramentas alimentadas por inteligência artificial e resolução de livros didáticos.

Redação Nota 1000

Plataforma voltada a ajudar estudantes a melhorar suas habilidades de escrita, especialmente para vestibulares e Enem. Oferece dicas, estrutura de textos e exemplos de redações nota máxima, usando Inteligência Artificial para corrigir redações.

Duolingo

Focado em aprendizado de idiomas, tem um chatbot que ajuda na prática de conversação e pode ajudar no Enem, pois há a parte da prova que o estudante precisa responder questões de inglês ou espanhol.

MEC Enem

O Ministério da Educação (MEC) lançou, no ano passado, o aplicativo 'MEC Enem - o Simuladão do Enem', que oferece simulados com questões do Exame e correção automatizada de redações. A ferramenta está disponível para download nas lojas de aplicativos Google Play e App Store.

Estratégias para estudar usando a inteligência artificial

  • Plataformas de Aprendizado: Utilize plataformas que oferecem cursos online e simulados adaptativos. Algumas usam IA para personalizar o conteúdo de acordo com seu desempenho.
  • Chatbots de Estudo: Interaja com chatbots que podem responder a perguntas sobre o conteúdo, explicar conceitos e oferecer exercícios.
  • Análise de Desempenho: Use ferramentas de análise de dados que avaliam seu progresso e identificam áreas que precisam de mais atenção.
  • Resumos e Revisões: A IA pode ajudar a gerar resumos de matérias e organizar seus estudos com cronogramas personalizados.
  • Simulados Online: Faça simulados que usam IA para criar questões com base nos temas mais cobrados no Enem, ajudando a familiarizar-se com o formato da prova.
  • Aprendizado de Línguas: Se precisar melhorar a redação ou a compreensão de textos, use apps que oferecem feedback instantâneo sobre suas respostas.
  • Grupos de Estudo Virtuais: Participe de grupos onde a IA pode facilitar a troca de conhecimentos e a resolução de dúvidas.

Estudo tradicional

Embora a tecnologia e inteligência artificial sejam de grande auxílio, é importante ressaltar que os métodos tradicionais de estudo continuam sendo fundamentais para um aprendizado eficaz e completo, pois ajudam a desenvolver habilidades fundamentais como a disciplina, leitura crítica e resolução de problemas.

A leitura de livros e apostilas específicas para o Enem oferece uma base sólida de conhecimento, pois, geralmente, abordam não apenas conteúdos teóricos, mas também trazem exercícios práticos e exemplos de questões, ajudando a fixar o aprendizado.

Além disso, a escrita manual, como em cadernos de anotação e resumos, pode ter benefícios na memorização e compreensão de conceitos.

As aulas presenciais, quando disponíveis, são outra forma valiosa de aprendizado. O contato direto com professores permite um esclarecimento mais imediato de dúvidas e os profissionais podem oferecer insights que não estão disponíveis em plataformas digitais, além de promover discussões em grupo que estimulam o pensamento crítico.

O recomendado é aproveitar as inovações da inteligência artificial, combinada com os métodos tradicionais de ensino, incorporando diferentes formas de estudo.

Enem 2026

O Enem avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. Ao longo de mais de duas décadas de existência, tornou-se uma das principais portas de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e de iniciativas como o Programa Universidade para Todos (ProUni).

Nos dois dias de provas, os participantes do Enem responderam a perguntas de quatro áreas de conhecimento, que, ao todo, somam 180 questões objetivas.

Em 8 de novembro, as provas são compostas por: 45 questões de linguagens (língua portuguesa, literatura, língua estrangeira – inglês ou espanhol, artes, educação física e tecnologias da informação e comunicação); mais 45 questões de ciências humanas (história, geografia, filosofia e sociologia). Os participantes também devem redigir uma redação de 30 linhas.

Em 15 de novembro, as 90 questões objetivas estão divididas em 45 itens de ciências da natureza (química, física e biologia) e matemática, conforme figuras abaixo.

RECURSOS FEDERAIS

União autoriza repasse de R$ 204 mil para Campo Grande após temporal

Portaria publicada nesta terça-feira (3) prevê recursos para ações de Defesa Civil

03/11/2026 09h15

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Governo Federal autorizou mais R$ 204 mil para ações de Defesa Civil em Campo Grande após danos provocados por temporal

Governo Federal autorizou mais R$ 204 mil para ações de Defesa Civil em Campo Grande após danos provocados por temporal Marcelo Victor

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O Governo Federal autorizou um novo repasse de R$ 204.680,00 para Campo Grande, destinado à execução de ações de resposta a desastres. A medida consta na Portaria n° 3.719, publicada nesta terça-feira (3), no Diário Oficial da União (DOU), pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR).

O recurso será destinado à Prefeitura de Campo Grande para a realização de ações de Proteção e Defesa Civil, conforme solicitação registrada no Sistema Integrado de Informações sobre Desastres.

De acordo com a publicação, o valor será transferido em parcela única, por meio de transferência legal, e deverá ser utilizado exclusivamente nas ações previstas no pedido apresentado pelo município.

A portaria também estabelece prazo de 180 dias, contados a partir da publicação, para a execução das medidas. Após o encerramento desse período, ou do último pagamento realizado antecipadamente, a administração municipal terá até 30 dias para apresentar a prestação de contas final.

Apesar da autorização, a publicação não confirma que o dinheiro já tenha sido efetivamente depositado nos cofres municipais, tampouco informa se houve início da execução das ações previstas.

Outros repasses

Este é o terceiro repasse autorizado pelo Governo Federal para Campo Grande nas últimas semanas, após os estragos provocados pelo temporal que atingiu a Capital em setembro.  

O primeiro, no valor de R$ 496.456,89, foi autorizado pela Portaria nº 3.565, publicada em 19 de outubro, para atender ações emergenciais de resposta e Defesa Civil relacionadas aos danos causados pelas fortes chuvas.

Já o segundo repasse, de R$ 759.500,00, foi autorizado em 26 de outubro e destinado a medidas de assistência às famílias atingidas, incluindo a aquisição de materiais como telhas e kits de fixação para reparos em imóveis danificados.

Com a nova autorização publicada nesta terça-feira, os recursos federais destinados ao município por meio das três medidas ultrapassam R$ 1,3 milhão.

Entretando, os valores correspondem a autorizações de repasse, o que não significa, necessariamente, que todos os recursos já tenham sido transferidos ou utilizados pela Prefeitura.

A nova portaria, assinada pelo secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Wolnei Wolff Barreiros, determina ainda que a aplicação dos recursos fique restrita às finalidades autorizadas, com posterior prestação de contas à União.

    

BALANÇO

Chuva de 76 milímetros e ventos de 109 km/h deixam estragos no sul de MS

Houve transbordamento de rios, destelhamento de casas e comércios, queda de árvores e apagão na rede de energia e telefonia

03/11/2026 08h54

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Árvores caídas pela rua após o temporal

Árvores caídas pela rua após o temporal Foto: Portal de Notícias Cenário MS

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Feriado Finados foi de temporais na região Sul de Mato Grosso do Sul.

A tempestade veio acompanha de chuvas, ventos, raios, relâmpagos, trovoadas e granizo.

O temporal ocorreu na tarde e noite desta segunda-feira (2), após calor intenso em todas as regiões do Estado, com termômetros variando entre 30°C e 36°C, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

As pancadas foram suficientes para amenizar o calorão que fez durante o dia, melhorar a qualidade de respiração e aumentar a umidade relativa do ar.

Confira os acumulados:

Árvores caídas pela rua após o temporal

Confira as rajadas de vento:

Árvores caídas pela rua após o temporal

Conforme apurado pela reportagem, o temporal causou diversos estragos na cidade, como transbordamento de rios, destelhamento de casas e comércios, queda de árvores, alagamento de ruas e avenidas, queda de energia, desabrigo de famílias, queda de postes de luz, abertura de buracos nas ruas, apagões na rede de internet e telefonia, queda de portões e muros, entre outros.

Segundo o Portal Cenário MS, em Santa Rita do Pardo, a força dos ventos arrancou o forro de um posto de combustíveis, destruiu a estrutura de um ponto de ônibus e quebrou portas de vidro.

No Dia de Finados, o acesso ao cemitério da cidade amanheceu bloqueado por cerca de oito eucaliptos derrubados sobre a estrada.

De acordo com o meteorologista Natálio Abrahão, o rio Ivinhema chegou a transbordar entre Angélica e Ivinhema.

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