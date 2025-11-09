Enem: 57,9 mil pessoas fazem as provas em 41 municípios de MS

Movimentação na entrada do Enem em uma universidade de Campo Grande - MARCELO VICTOR

Dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), através do Ministério da Educação (MEC) apontam que 57.941 pessoas vão fazer as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), neste domingo (9), em 41 municípios de Mato Grosso do Sul. O número representa 1,2% dos inscritos do Brasil (4,8 milhões).

Mulheres (60,15%) representam a maioria dos inscritos, enquanto homens (39,85%) a minoria.

Ao todo, 70.126 pessoas se inscreveram, mas 57.941 estão de fato confirmadas. Desse número, 32.626 são inscrições gratuitas e 25.315 pagas.

Dos inscritos, 10.288 possuem 16 anos ou menos, 15.240 têm 17 anos, 10.399 possuem 18 anos, 4.518 têm 19 anos, 2.669 possuem 20 anos, 8.905 têm de 21 a 30 anos e 5.763 possuem de 31 a 59 anos.

Confira a lista de municípios e o número de inscritos em cada um:

Dos estudantes que vão realizar as provas em Mato Grosso do Sul, 23.445 são pardos, 26.577 são brancos, 4.359 são pretos, 1.947 são indígenas, 1.004 são amarelos e 559 não tem etnia declarada.

Além disso, 20.907 já concluíram o Ensino Médio, 1.654 não estão cursando ou não concluíram o Ensino Médio, 22.692 estão cursando o último ano do Ensino Médio e 12.688 estão cursando o Ensino Médio, mas não vão concluir em 2025.

ENEM 2025

As provas do ENEM ocorrem em dois domingos, 9 e 16 de novembro de 2025. O resultado será divulgado em janeiro de 2026, mas, ainda não há uma data específica.

A primeira prova é de Redação; Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias, com duração de 5 horas e meia.

A segunda prova, no outro domingo (16), é de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias. A duração é de 5 horas.

O exame possui 180 questões de múltipla escolha e uma redação. As matérias cobradas na prova são português, literatura, matemática, química, física, biologia, história, geografia, sociologia, filosofia, artes e inglês ou espanhol.

O valor da taxa de inscrição foi de R$ 85,00 para quem não pediu isenção. O período de inscrição foi de foi de 26 de maio a 13 de junho de 2025.

No Estado, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) e Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) aceitam a nota do ENEM como porta de entrada.

Com a nota do ENEM, é possível cadastrar-se no Sistema de Seleção Unificado (Sisu), Programa Universidade para Todos (Prouni) e Financiamento Estudantil (Fies).

O QUE LEVAR

Veja o que é permitido levar no dia do Enem:

Cartão de Confirmação de Inscrição

Caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente; caneta azul não será aceita

Lanches

Medicamentos

Em Mato Grosso do Sul, os portões abrem 11 horas e fecham às 12 horas. No primeiro dia do Enem 2025, as provas começam às 12h30 e se encerram às 18h.