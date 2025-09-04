Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Valores retroativos

Enfermeiros com retroativos atrasados recebem R$ 1 milhão em MS

Os profissionais da enfermagem esperaram quase dois anos para receber os valores referentes à defasagem salarial desde 2023

Laura Brasil

04/09/2025 - 15h23
Cem profissionais da enfermagem que trabalham no Hospital Regional José Simone Netto, após quase dois anos de espera, receberam mais de R$ 1 milhão em valores atrasados desde setembro de 2023. O valor é referente ao complemento do retroativo do piso salarial da categoria.

Embora o Estado tivesse recursos em caixa, como explicou o presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Área da Enfermagem de Mato Grosso do Sul (Siems), Lázaro Santana, o atraso no pagamento ocorreu porque era necessário que o Ministério da Saúde autorizasse a liberação.

Com isso, o  montante “pingou” na conta dos profissionais após um processo de mediação do Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso do Sul (MPT-MS). 

"Esse valor estava pendente porque no ano de 2023, quando começou a ser feito o pagamento dos nossos trabalhadores referentes a complementação do piso, vários profissionais ficaram sem receber e não tiveram naquele momento uma justificativa. A morosidade aconteceu, apesar do Estado ter um recurso em caixa, mas não tinha autorização ainda do Ministério da Saúde, então quando saiu a autorização o Estado liberou o recurso para fazer o pagamento", disse Lázaro.

A liberação dos recursos pelo Ministério da Saúde ocorreu em agosto, após a conciliação promovida pelo MPT-MS, que estabeleceu o diálogo entre as partes envolvidas:

  • Direção do Hospital Regional José Simone Netto, localizado no município de Ponta Porã;
  • Sindicato da Enfermagem (Siems);
  • Secretaria de Estado de Saúde (SES).

Negociações

Conforme destacou a procuradora-chefe do MPT-MS, Cândice Gabriela Arosio, o passo decisivo para destravar o atraso salarial foi a atuação firme e integrada das entidades.

“É por meio da mobilização conjunta que podemos alcançar soluções ágeis e garantir o respeito à dignidade desses trabalhadores. A situação do Hospital Regional José Simone Netto evidencia um cenário recorrente entre profissionais da saúde em diversas regiões do país, onde atrasos e entraves burocráticos comprometem direitos garantidos em lei", disse a procuradora.

Momento histórico

O presidente do Siems, Lázaro Santana, comemorou a decisão, classificando-a como um momento histórico para os profissionais da categoria.

“O valor finalmente foi creditado aos trabalhadores que nunca deixaram de cumprir sua missão de cuidar da população”, disse Lázaro.

A advogada do Siems, Étila Guedes, pontuou que, até a efetivação do pagamento, houve muita persistência e mobilização para garantir os direitos dos trabalhadores.

“Foram inúmeros encaminhamentos junto aos órgãos competentes, sempre em parceria com o MPT e sob a firme condução da procuradora-chefe Cândice Arosio. Estamos falando de profissionais que enfrentaram meses de incerteza e de luta para ver um direito básico respeitado. Esse pagamento representa não apenas uma reparação financeira, mas também o reconhecimento da importância da enfermagem para o sistema de saúde”, pontuou Guedes.

A mediação, segundo o coordenador jurídico em exercício da SES, procurador Marcelo Rozendo Vianna, foi a peça-chave para a construção de soluções e o desfecho do processo.

“A participação da Procuradoria-Geral do Estado, por intermédio da CJUR/SES, também se mostrou essencial, assegurando a defesa do interesse público e a definição de uma saída juridicamente segura. A atuação conjunta permitiu um diálogo transparente entre as partes, garantindo a valorização dos profissionais da enfermagem e, ao mesmo tempo, a sustentabilidade da assistência hospitalar. Essa experiência reafirma a relevância da mediação institucionalizada como instrumento de pacificação social e de fortalecimento das políticas públicas de saúde”.

Acordos coletivos

O MPT-MS, por meio do Núcleo Permanente de Incentivo à Autocomposição (Nupia), realizou negociações com diversas entidades hospitalares em todo o estado, formalizando Acordos Coletivos de Trabalho com vigência de 1º de maio de 2025 a 30 de abril de 2026.

“A atuação do Nupia contribuiu de forma efetiva com a abertura de um canal de diálogo transparente e equilibrado entre o Siems e os gestores dos hospitais, possibilitando a formalização de instrumentos sem necessidade de judicialização e assegurando pacificação social, segurança jurídica e fomento à cultura da autocomposição”, disse a advogada do Siems, Olívia Brandão.

Com isso, houve redução de ações judiciais trabalhistas, conforme destacou a vice-presidente do Siems, enfermeira Helena Delgado, trazendo equilíbrio e segurança jurídica nas relações entre empregadores e trabalhadores.

Saúde

Dourados é a 9ª cidade do país com maior número de inserção de DIU

Na segunda maior cidade do Estado, 516 DIUs foram colocados em mulheres

04/09/2025 14h35

Mirena, sistema intrauterino (SIU) que previne gravidez

Mirena, sistema intrauterino (SIU) que previne gravidez Divulgação/Prefeitura de Dourados

Dourados (MS) ocupa o 9° lugar no ranking nacional em número absoluto de inserções de Dispositivos Intrauterinos (DIU), entre janeiro e julho de 2025, de acordo com levantamento do Sistema de Informação em Saúde para Atenção Básica (SISAB).

Além disso, Dourados é o município do Brasil que mais inseriu DIU em mulheres em idade fértil.

Dados apontam que 516 DIUs foram colocados em mulheres. Este número contempla 0,74% das 69.144 mulheres em idade fértil residentes no município.

Dourados está à frente do Rio de Janeiro (0,52%), Brasília (0,47%) e Florianópolis (0,37%).

De acordo com a gerente da Rede Alyne (estratégia nacional do Ministério da Saúde focada em qualificar a atenção à saúde materna e infantil), Mariana Faria, 79% das inserções de DIU realizadas na Atenção Primária em Dourados foram feitas por enfermeiros.

A Secretaria Municipal de Saúde de Dourados disponibiliza, gratuitamente, à mulheres, inserção de DIU hormonal, não hormonal e o implante subdérmico de etonogestrel em 17 Unidades Básicas de Saúde e no Centro de Atendimento à Mulher (CAM).

A Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande (Sesau) também disponibiliza gratuitamente DIU de cobre em 26 Unidades de Saúde da Família (USFs):

  • USF 26 de Agosto 
  •  USF Dona Neta 
  •  USF Dr. Antônio Pereira (Guanandi) 
  •  USF Popular 
  •  USF Buriti 
  •  USF Silvia Regina 
  •  USF Jardim Presidente 
  •  USF Coronel Antonino 
  •  USF Jockey Club 
  •  USF Oliveira 
  •  USF São Conrado 
  •  USF Vila Cox 
  •  USF Jardim Aeroporto 
  •  USF Itamaracá 
  •  USF Cristo Redentor 
  •  USF Estrela Dalva 
  •  USF Los Angeles 
  •  USF Macaúbas 
  •  USF Jardim Centenário 
  •  USF Moreninhas 
  •  USF Nova Lima 
  •  USF Azaléia 
  •  USF Sírio Libanês 
  •  USF Botafogo  
  •  USF Vila Fernanda 
  •  USF Zé Pereira

Mulheres interessadas em realizar o procedimento devem procurar a unidade de referência e agendar uma consulta com médico ou enfermeiro para avaliação.

Dourados é a segunda maior cidade de Mato Grosso do Sul, com 260.640 habitantes. Está localizada no sul do Estado, a 250 quilômetros de Campo Grande.

DIU

DIU é considerado um método contraceptivo reversível, de longa duração e com alta eficácia (99%), inserido em mulheres. Previne gestações não planejadas, inclusive na adolescência.

Existem dois tipos principais:

DIU de cobre: não hormonal e age impedindo a movimentação e fertilização dos espermatozoides, durando até 10 anos

DIU hormonal: libera levonorgestrel para tornar o muco cervical mais espesso e o ambiente uterino tóxico para os espermatozoides, durando entre 3 e 8 anos

Na rede particular, um DIU custa entre R$ 150 e R$ 500. Mas, em várias cidades do Brasil é possível adquiri-lo gratuitamente.

Independência do Brasil

Comércio pode abrir no feriado de 7 de setembro em Campo Grande

Ficou acordado, durante a Convenção Coletiva de Trabalho, que a abertura é facultativa e que os empresários que optarem por abrir o comércio terão de cumprir as normas estabelecidas

04/09/2025 13h15

Crédito: Marcelo Victor / Correio do Estado

Após decisão tomada durante a Convenção Coletiva de Trabalho, com o Sindicato do Comércio Varejista de Campo Grande (Sindivarejo), ficou estabelecido que o comércio pode funcionar no feriado de domingo (7), da Independência do Brasil, em Campo Grande.

Entretanto, a decisão acordada na convenção determinou que o empresário deve cumprir algumas normas. O gerente sindical da Fecomércio-MS, Fernando Camilo, explicou que aqueles que optarem por abrir no feriado terão de compensar o trabalhador com uma folga.

A folga deve ser concedida na semana seguinte ou em até 15 dias.

“As empresas também devem informar, com antecedência mínima de cinco dias, ao sindicato laboral, por escrito, e efetuar o pagamento de R$ 24,00 por empregado. Além disso, os empregados contribuintes ao sindicato laboral, por cada dia trabalhado, farão jus a uma indenização equivalente a 7% do valor do piso salarial, que deverá ser paga até o final do expediente”, explica.

Expediente

A jornada de trabalho será das 9h às 18h, com intervalo de 1 hora. As únicas que ficaram de fora são as lojas em shopping centers.

“As empresas que estão nos condomínios comerciais anexos aos supermercados e hipermercados acompanham o horário de fechamento desses estabelecimentos, ressalvado o limite de jornada e as escalas indicadas”, diz Camilo.

Fernando Camilo lembra, ainda, que a Convenção Coletiva estabelece o funcionamento facultativo do comércio nos seguintes feriados deste ano, na Capital:

  • 11 de outubro
  • 12 de outubro
  • 15 de novembro

Desfile em Campo Grande

Menos de 15 dias depois da última festança em Campo Grande, o próximo domingo também será de grande celebração na Capital com o desfile em comemoração ao Dia da Independência do Brasil

Neste ano, serão 18 instituições participantes e aproximadamente 4 mil integrantes, entre escolas, Forças Armadas e forças de segurança pública. A celebração terá início às 8h45 ao longo da Rua 13 de Maio, em Campo Grande. 

Durante a solenidade, um momento muito especial faz parte da programação: os estudantes Maria Eduarda dos Santos (EE Cívico-Militar Marçal de Souza Tupã), Danilo Esteban Mas Lopes (EE Cívico-Militar Alberto Elpídio Ferreira Dias) e Talys Matteus Correa Meurer (Colégio Militar de Campo Grande) participarão do acendimento da Pira da Pátria, que simboliza o patriotismo e o espírito de união nacional. 

Para que o dia seja tranquilo e sem intercorrências, o Governo do Estado divulgou algumas orientações para os espectadores do desfile: 

Água

Para curtir a festa desde cedo, a organização recomenda que o público chegue cedo para garantir um bom lugar e que use roupas leves, bonés, protetor solar e que não esqueça a garrafa de água. 

Para ajudar na hidratação, três pontos de bebedouro estarão disponíveis ao longo da Rua 13 de Maio na esquina com a Dom Aquino, no cruzamento com a Barão do Rio Branco e no trecho entre a Afonso Pena e a 15 de Novembro. 

Trânsito

O trânsito no Centro passará por mudanças e as interdições começam já no sábado, às 15h, para montagem das estruturas. Atenção aos bloqueios na Avenida Afonso Pena com a Avenida Calógeras, com a 14 de Julho e com a Rui Barbosa; e na Rua 13 de Maio com a Dom Aquino e com a Barão do Rio Branco.

No domingo, a partir das 5 horas, os bloqueios se estendem pelos seguintes trechos:

  • R.  14 de Julho x R. Eça de Queiroz
  • R.  14 de Julho x Tv. Guia Lopes
  • R.  14 de Julho x Tv. Cel. Mario Peixoto
  • R.  14 de Julho x Tv. Camões
  • R.  14 de Julho x Tv. Cel Edgard Gomes
  • R.  14 de Julho x R. Gal Melo
  • R.  13 de Maio x Av. Mato Grosso
  • Av. Mato Grosso x Av. Calógeras
  • Av. Mato Grosso x R. Rui Barbosa
  • Av. Calógeras x R. Antonio Maria Coelho
  • R. 14 de Julho x R. Maracaju
  • R. 14 de Julho x R. Mal. C. M. Rondon
  • R. 14 de Julho x R. Barão do Rio Branco
  • R. 14 de Julho x Av. Fernando C. da Costa
  • R. 13 de Maio x Av. Fernando C. da Costa
  • Av. Calógeras x R. Sete de Setembro
  • Av. Calógeras x R. 26 de Agosto
  • R. Rui Barbosa x Av. Fernando C. da Costa
  • R. Rui Barbosa x R. 15 de Novembro
  • R. Rui Barbosa x R. Dom Aquino
  • R. Rui Barbosa x R. Maracaju
  • R. Rui Barbosa x Av. Mato Grosso.

A Agência de Trânsito (Agetran) orienta os motoristas que usem rotas alternativas, como a Rua Eça de Queiroz, Avenida Ernesto Geisel e Avenida Fernando Corrêa da Costa no sentido centro/bairro. 

** Colaborou Karina Varjão

