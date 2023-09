Enfermeiros pedem que cálculo siga outras regras para retirar do Piso valores de benefícios

Movimento social

A reunião está marcada para às 17h30, na sede da CUT em Campo Grande. Já o 'Grito' acontece tradicionalmente no 7 de setembro

"Você tem fome e sede de quê?”. Esse é o lema do tradicional Grito dos Excluídos e Excluídas, que está em sua edição de número 29. Neste ano, os temas são superação da fome, acesso à água e justiça social. O ato público acontece tradicionalmente no feriado de 7 de Setembro, com caminhadas e mobilizações populares.

Ao longo da Semana da Pátria, diversas manifestações acontecem pelo país, para discutir problemas que afetam os mais vulneráveis.

Segundo Daiane Hohn, da Coordenação Nacional do Grito dos Excluídos e Excluídas, são 29 anos que o Grito tem sido o lugar das vozes e das lutas das pessoas empobrecidas, invisibilizadas e silenciadas. Ela destaca algumas pautas do movimento.

A ideia é chamar a atenção sobre as mudanças que precisam ser feitas no país, como explica Dom Valdeci, presidente da Comissão Episcopal Pastoral para Ação Sociotransformadora da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil.

O tema permanente do Grito é “Vida em Primeiro Lugar!”. O lema anual dialoga com a Campanha da Fraternidade, a conjuntura política, social e econômica, além da luta dos movimentos sociais.

Dourados

No dia 7 de setembro, o Grito dos Excluídos e das Excluídas, conforme tradição, serão os últimos a passar na atividade cívica de Dourados. Com concentração a partir das 8h em frente a Escola Abigail Borralho e trajeto até a Praça Antônio João, os movimentos sociais, sindicais e partidários vão encerrar o desfile cívico de Dourados com o grito por justiça social.

Seguindo o calendário de mobilização nacional, o Comitê de Defesa Popular de Dourados reuniu mais de 30 representações para a organização da atividade como forma de chamar atenção para as transformações que o país e o município precisam, na garantia de acesso a políticas públicas de qualidade, pelo fim das desigualdades sociais e das violências estruturais.

Nos seus 29 anos de história, o Grito dos Excluídos e Excluídas é uma ação que visa dar espaço e voz para as pessoas que se encontram em situação de injustiça e vulnerabilidade social, é um contraponto ao Grito da Independência que tem por objetivo valorizar a vida e anunciar a esperança de um mundo melhor, por isso seu tema permanente é “Vida em Primeiro Lugar!”. Com a pergunta: “Você tem fome e sede de quê? ”, que é o lema de 2023, o Grito dos Excluídos e das Excluídas convida todas e todos à reflexão e ação em busca de alternativas para os enormes problemas que o povo enfrenta no cotidiano douradense.

O lema anual do Grito é debatido e definido a partir das sugestões de uma rede de articuladores e articuladoras de todo o Brasil e sempre dialoga com o tema da CF – Campanha da Fraternidade, da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil), com a conjuntura política, social e econômica do país e com a luta dos movimentos populares e sociais.

Mais informações sobre a organização em Dourados podem ser obtidas pelas páginas oficiais do Comitê de Defesa Popular de Dourados no Facebook e Instagram.

Campo Grande

Na Capital, representantes de movimentos sociais se reunem na Central Única dos Trabalhadores (CUT/MS), para definirem as ações do 'Grito' no dia 7 de setembro.