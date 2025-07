Saiba como será o processo de erradicação da murta em Campo Grande

MORANGO EM ALTA

Nesta semana, o preço da caixa com 4 bandejas do morango já aumentou cerca de 35% em estabelecimentos da Central de Abastecimento de Mato Grosso do Sul

Sobremesa viral de Morango do Amor faz preço da fruta subir no Ceasa FOTO: Reprodução

A receita viral que começou no aplicativo TikTok na última semana fez o preço do morango disparar em várias regiões do Brasil, inclusive em Mato Grosso do Sul. De acordo com a Central de Abastecimento de Mato Grosso do Sul - (CEASA/MS), em alguns estabelecimentos da Central, o produto está custando, em média, R$ 38,00.

Apenas na manhã de quinta-feira (25), a filial da Casa do Morango na CEASA/MS estima ter vendido aproximadamente 6 mil caixas da fruta. Conforme Fernando Higa, gerente da filial, o aumento na procura foi de aproximadamente 50%, superando o que é comercializado em datas comemorativas como o Dia das Mães e a Páscoa.

“Tanto os supermercados, quanto o consumidor final está vindo procurar aqui, acredito, que por causa do morango do amor. Na semana passada já sentimos um aumento, mas não foi tão significativo, mas a partir dessa semana, o mercado sentiu bastante a procura, explodiu”, disse Higa.

Conforme Fernando, o preço da caixa com quatro bandejas do morango, aumentou cerca de 35% em duas das empresas que comercializam a fruta na CEASA/MS, e isso ocorreu devido a grande procura, que fez com que o preço do morango aumentasse desde a roça. “É a famosa lei da procura e da oferta. Teve bastante procura no produtor e ele acabou aumentando o preço lá na roça. Isso acaba impactando para nós que vendemos para o comércio", explicou.

Conforme uma pesquisa feita pelo Correio do Estado, nas prateleiras dos supermercados, quitandas e hortifrutis, o preço da bandeja da fruta mais cobiçada do momento está variando de R$10 a R$15. Além disso, quem se arricou a fazer Morango do Amor, vendem em valores que variam de R$10 a R$20 aproximadamente.

RENDA EXTRA

Há mais ou menos duas semanas, o Morango do Amor virou a nova febre do Instagram e ficou tão popular que além de elevar os preços da fruta, ainda tornou-se uma alternativa para as pessoas que tem 'mão boa' para doces, e transformaram a nova moda em uma renda extra.

Esse foi o caso da professora Andressa Herter, que não trabalhava com doces, mas no último fim de semana decidiu se arriscar na receita mais famosa do momento apenas para experimentar, e surpreendentemente, começou a receber encomendas. Conforme divulgado ontem (24) pelo Correio do Estado, em cinco dias, Andressa faturou R$ 2,5 mil.

Andressa afirmou que vende por um valor abaixo do mercado por considerar um valor justo, levando em consideração quanto gasta para o preparo. “Alguns valores são inacessíveis apenas para um morango, e mesmo com esse valor, de domingo até agora eu já faturei quase R$ 2,5 mil”, disse ela que concilia a produção dos morangos com a rotina de professora.

Diferente de Andressa, a confeiteira Thaymara Barbosa, de 27 anos, já trabalhava com doces há pelo menos 3 anos e meio, quando decidiu largar o emprego de carteira registrada para se dedicar aos cuidados com o filho que é autista, e recentemente, quando viu a demanda por Morango do Amor crescendo também decidiu investir.

“Depois do diagnóstico, eu até tentei continuar trabalhando fora por um tempo, mas era muito difícil, então eu precisei me reinventar para gerar renda em casa e cuidar dele ao mesmo tempo, e quando eu comecei a ver a divulgação dos morangos, me interessei porque sempre gostei de doces com morangos, e em quatro dias já faturei aproximadamente R$ 1 mil”, disse ela, afirmando que a procura está muito alta e as unidades esgotam rápido.

Assine o Correio do Estado