Cidades

ESTRANHO

Equipamentos para espantar onças de áreas urbanas desaparecem no interior de MS

Instrumentos eram utilizados por pesquisadores de diferentes instituições para monitorar a presença de onças-pintadas na zona urbana de Corumbá

Felipe Machado

10/08/2025 - 16h00
Utilizados por pesquisadores de diferentes instituições, equipamentos instalados próximos da área urbana de Corumbá para espantar e acompanhar onças-pintadas desapareceram, entre os dias 6 e 8 de agosto.

O sumiço dos instrumentos foi constatado na última sexta-feira (8), durante manutenção feita pelo Instituto Homem Pantaneiro (IHP). Eram dois repelentes luminosos e uma armadilha fotográfica, montados na região da Cacimba da Saúde, onde foram avistadas onças-pintadas desde março deste ano.

Pesquisadores e moradores da região afetadas montaram estratégias com o objetivo de entender e espantar o animal selvagem das proximidades urbanas. O Grupo Técnico Onças Urbanas Corumbá-Ladário é o responsável por acompanhar os avistamentos e dar suporte aos residentes.

Este grupo é formado pelo Ibama, Polícia Militar Ambiental, Fundação de Meio Ambiente do Pantanal, Defesa Civil de Corumbá, Jaguarte (pesquisador convidado Diego Viana) e Instituto Homem Pantaneiro.

Além do prejuízo financeiro estimado em R$ 6 mil, o desaparecimento dos equipamentos também gera um prejuízo de geração de dados técnicos para entender o comportamento da onça-pintada avistada, definição de estratégias de mitigação de possíveis conflitos entre seres humanos e a espécie, e também prejudica a atividade de afugentamento do animal das proximidades das casas.

Diante dos fatos, um boletim de ocorrência será registrado na Polícia Civil, que deverá conduzir uma investigação para saber qual o paradeiro dos dispositivos.

Dois ataques em 2025

Neste ano, dois ataques de onças-pintadas foram registrados. Em abril, o caseiro Jorge Avalo, de 62 anos, foi encontrado morto a partir de denúncia feita por um guia de pesca local que estranhou a ausência de Jorge Avalo no pesqueiro onde trabalhava. Foi então que a Polícia Militar Ambiental (PMA) iniciou as buscas.

Foram encontrados vestígios de sangue e pegadas de animal silvestre de grande porte nas proximidades do pesqueiro onde ocorreu o ataque.

Antes disso, o último ataque fatal do maior predador pantaneiro ocorreu em 24/6/2008, quando Luiz Alex Silva Lara, de 22 anos, foi arrastado e morto por uma onça-pintada no Pantanal de Mato Grosso. A vítima estava dormindo em uma barraca quando sofreu o ataque na localidade do Pacu Gordo, às margens do Rio Paraguai.

Na última quinta-feira (7), outro ataque de onça-pintada foi registrado no coração do Pantanal, com a vítima que tentou defender seu cachorro sendo socorrida próximo a uma área conhecida como Mirante da Capivara.

Conforme repassado pelo Corpo de Bombeiros, a vítima que conseguiu escapar do ataque do felino trata-se de um homem de 57 anos, localizado com uma série de ferimentos em região de barranco próximo ao Rio Paraguai. 

Com lesão na testa e olho direito, apresentando um corte superficial no nariz e indicando sentir fortes dores na região do tórax, segundo relato do homem aos agentes, a cena de terror começou ainda na noite de quarta-feira (06).

INÉDITO

Primeiro 'Samu Indígena' do Brasil é inaugurado no interior de MS

Com equipe bilíngue, objetivo é que o serviço funcione 24 horas por dia e alcance 25 mil indígenas das etnias Guarani, Kaiowá e Terena

10/08/2025 13h45

Ao todo, o Samu Indígena será composto por 14 profissionais, sendo que sete falam guarani

Ao todo, o Samu Indígena será composto por 14 profissionais, sendo que sete falam guarani Foto: João Risi / MS

Em evento neste sábado (9), no Dia Internacional dos Povos Indígenas, foi inaugurado o primeiro ‘Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) Indígena' do Brasil, na reserva Aldeia Jaguapiru, em Dourados.

O investimento inédito foi anunciado no final de abril, durante entrega de ambulâncias em Campo Grande, como reportado pelo Correio do Estado. Ontem, a cerimônia de inauguração contou com a presença do governador em exercício, José Carlos Barbosa (Barbosinha), do secretário de Saúde Indígena do Ministério da Saúde, Weibe Tapeba, e também representantes do Governo Federal, do Governo do Estado e da Prefeitura Municipal de Dourados.

Inédito no País, a ideia é que o serviço funcione 24 horas por dia para atender cerca de 25 mil indígenas das etnias Guarani, Kaiowá e Terena. Ao todo, a estrutura será composta por 14 profissionais, sendo cinco técnicos de enfermagem, cinco enfermeiros e quatro condutores-socorristas. Desses, sete são profissionais indígenas que falam guarani. Além disso, cada espaço da base do Samu Indígena também recebeu o nome do ambiente na língua local.

A estrutura terá uma ambulância exclusiva - sob investimento anual de R$ 341 mil para o custeio do serviço móvel -, o que fará com que o tempo médio de espera para atendimento aos povos indígenas reduza pela metade, já que antes a comunidade era atendida pela unidade do Samu 192 de Dourados. 

Ademais, o atendimento será integrado à Central de Regulação do Samu convencional, permitindo encaminhamento para hospitais de referência que também contam com profissionais capacitados em guarani, como o Hospital Universitário da Grande Dourados (HU-UFGD).

“Trazer o primeiro Samu Indígena do Brasil em uma data tão simbólica [Dia Internacional dos Povos Indígenas] reafirma o compromisso do governo federal com a saúde dos povos originários. Esse modelo pioneiro tem potencial para se espalhar por todo o país”, destacou o secretário Weibe Tapeba, que representou o ministro Alexandre Padilha e lideranças indígenas.

Ao Samu 192 do município de Dourados, o repasse federal anual será de R$ 2,2 milhões. O montante contempla a Central de Regulação Urbana (CRU), duas Unidades de Suporte Básico (USB), uma Unidade de Suporte Avançado (USA) e duas motolâncias. O serviço também atenderá os povos indígenas em casos de urgência e emergência.

*Com informações de assessoria

Cidades

Incêndio em loja de calçados mobilizou 7 viaturas para evitar danos em comercios vizinhos

Fogo começou por volta das 4h30 da manha deste domingo no Atacadão PraGata, na Avenida Guri Marques

10/08/2025 13h25

Fumaça saindo pelo teto do estabelecimento

Fumaça saindo pelo teto do estabelecimento Foto: Corpo de Bombeiros

Um incêndio de grandes proporções destruiu a loja e depósito de calçados do Atacadão PraGata, localizado na Avenida Gury Marques, região sul de Campo Grande, na madrugada deste domingo (10). A ocorrência mobilizou sete viaturas do Corpo de Bombeiros e exigiu uma operação intensa para evitar que as chamas se alastrassem para comércios vizinhos.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada por vizinhos, por volta das 4h30. No local, a corporação já encontrou o prédio tomado pelas chamas. Foram utilizados cerca de 50 mil litros de água no combate ao fogo, que durou várias horas e contou com a escada Magirus, usada para atuar de forma aérea na contenção do fogo.

O teto do imóvel acabou desabando devido à intensidade das chamas, a equipe de bombeiros precisou agir de maneira ágil e estratégica para impedir que o incêndio se propagasse para os estabelecimentos comerciais vizinhos, um risco real, visto que a localização do atacadão é em uma área de forte atividade comercial.

Fumaça saindo pelo teto do estabelecimento                                                                                                                Sete viaturas foram mobilizadas para conter as chamas

Segundo a equipe do Corpo de Bombeiros, o interior do prédio abrigava grande quantidade de materiais de alta inflamabilidade, o que agravou a situação. “Havia muito material que facilita a propagação do fogo, como caixas de sapato, couro, entre outros itens altamente combustíveis”, informou a equipe. 

Mesmo com os esforços intensivos das equipes, o Atacadão PraGata foi completamente destruído. Nenhuma vítima foi registrada, e não houve feridos durante a operação de combate.Até o momento, os responsáveis pelo estabelecimento ainda não divulgaram uma estimativa oficial dos prejuízos.

 A previsão é de que o prédio permaneça interditado por tempo indeterminado, agora, o caso será investigado para determinar as causas do incêndio, que ainda não foram esclarecidas.

