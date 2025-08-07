Homem fica ferido e perde cachorro em novo ataque de onça no Pantanal de MS

Vítima que tentou defender seu cachorro foi socorrida na manhã de hoje (07) - Reprodução/Divulgação/Corpo de Bombeiros

Longe aproximadamente 428 quilômetros da Capital de Mato Grosso do Sul, outro ataque de onça-pintada foi registrado no coração do Pantanal, com a vítima que tentou defender seu cachorro sendo socorrida na manhã de hoje (07) próximo a uma área conhecida como Mirante da Capivara.

No Cidade Branca de Corumbá, o Corpo de Bombeiros foi acionado no período da manhã para socorrer a vítima do ataque, segundo apurações publicadas pelo portal local Diário Corumbaense.

Conforme repassado pelo Corpo de Bombeiros, a vítima que conseguiu escapar do ataque do felino trata-se de um homem de 57 anos, localizado com uma série de ferimentos em região de barranco próximo ao Rio Paraguai.

Com lesão na testa e olho direito, apresentando um corte superficial no nariz e indicando sentir fortes dores na região do tórax, segundo relato do homem aos agentes, a cena de terror começou ainda na noite de quarta-feira (06).

Ele disse que teria tentado defender seu cachorro da onça-pintada, tentativa que não foi bem sucedida e terminou com o homem derrubado pelo gigante felino.

Os agentes do Corpo de Bombeiros apontaram que, em atendimento à vítima, se depararam com uma grande quantidade de sangue espalhado nos arredores da casa.

Diferente do caso registrado no Pantanal corumbaense em abril deste ano, o homem atacado pela onça desta vez conseguiu fugir e foi encaminhado para atendimento médico junto ao Pronto-Socorro, porém seu "melhor amigo canino" não teve a mesma sorte, sendo levado pelo animal silvestre.

Ataque fatal

Com o corpo de um caseiro do Pantanal encontrado em partes na manhã de 22 de abril, o caso da morte de Jorge Ávalo começou após seu desaparecimento, posteriormente investigado agora como ataque fatal de animal silvestre.

Esse ataque teria acontecido por volta de 5h do último feriado de Tiradentes, sendo que uma foto de circuito interno divulgada indica que por volta de 06h52, no ponto do bote, só restavam marcas de sangue e os animais carniceiros no local.

Familiarizados com a região, os locais identificaram o "modus operandi" do ataque da onça foi desvendado, com o animal se escondendo às margens do rio antes de partir em arrancada.

Região conhecida por ser destino de turistas e pescadores, esse ponto do Rio Miranda costuma atrair animais para próximos das regiões mais habitadas em épocas de cheia, o que favorece o encontro de seres humanos com a fauna local.

A prática da ceva de animais é uma técnica utilizada principalmente por pesquisadores e fotógrafos da vida selvagem com o objetivo de atrair animais para observação, monitoramento, registro ou estudo científico. A palavra 'ceva' vem do meio rural e significa basicamente 'isca' ou 'alimentação oferecida' com a intenção de atrair determinados bichos a um local específico.

No caso das onças-pintadas, a ceva geralmente é feita com pedaços de carne ou carcaças de animais mortos (como bois, porcos ou outros animais de médio porte). A prática é utilizada especialmente em projetos de pesquisa e documentação fotográfica.

Nos últimos anos, alguns pesqueiros no Pantanal de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul passaram a fazer uso da ceva para atrair turistas. A prática da ceva é condenada por ambientalistas.

