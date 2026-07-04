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Equipe do Cenipa chega a Campo Grande para investigar queda de avião

Equipe da Aeronáutica realiza perícia no local do acidente que matou o piloto e uma pesquisadora alemã; objetivo é identificar fatores que contribuíram para a tragédia

Welyson Lucas

04/07/2026 - 11h17
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Investigadores do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) chegaram a Campo Grande neste sábado (4) para dar início à investigação sobre a queda do avião de pequeno porte que matou duas pessoas na manhã de sexta-feira (3), na região da saída para Três Lagoas.

A equipe do órgão, ligado à Força Aérea Brasileira (FAB), iniciou a chamada Ação Inicial, fase da investigação destinada à coleta e preservação de evidências que possam auxiliar na identificação dos fatores que contribuíram para o acidente.

Os trabalhos incluem o levantamento fotográfico da área, análise dos destroços, verificação das condições da aeronave e a coleta de informações junto a testemunhas e órgãos envolvidos na ocorrência.

Conforme o Cenipa, a investigação tem caráter exclusivamente preventivo. O objetivo é compreender as circunstâncias do acidente e elaborar recomendações de segurança para evitar novas ocorrências semelhantes.

O relatório final não busca apontar culpados ou estabelecer responsabilidades civis e criminais.

Relembre o acidente

O avião, um Neiva EMB-810D Seneca, decolou do Aeroporto Santa Maria, em Campo Grande, na manhã de sexta-feira (3), com destino a Aquidauana, mas caiu poucos minutos após levantar voo, em uma área de mata nas proximidades do aeródromo.

As causas da queda ainda são desconhecidas e dependerão da conclusão da investigação técnica.

Morreram no acidente o piloto Henrique Martin de Carvalho e a pesquisadora alemã Lydia Theresia Möcklinghoff, de 45 anos. Ambos ficaram presos às ferragens e morreram ainda no local.

A aeronave pertencia à empresa Amapil Táxi Aéreo, que informou estar colaborando com as autoridades e prestando assistência às famílias das vítimas.

Na manhã do acidente, Campo Grande registrava forte neblina. Apesar disso, o Cenipa ressalta que ainda é cedo para apontar qualquer hipótese sobre a causa da queda, já que fatores como condições meteorológicas, aspectos operacionais, manutenção da aeronave e procedimentos de voo serão analisados durante a investigação.

Não há prazo definido para a conclusão do relatório final, já que o tempo de apuração varia conforme a complexidade de cada ocorrência.

Após a conclusão dos trabalhos, o documento será divulgado pelo Cenipa com as conclusões técnicas e eventuais recomendações voltadas à segurança da aviação brasileira.

Sepultamento 

O corpo do piloto Henrique Martin de Carvalho  foi sepultado na manhã deste sábado (4), no Cemitério Nacional Parque em Campo Grande, conforme informado pela família.

Já o corpo da pesquisadora alemã Lydia Theresia Möcklinghoff permanece no Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol), enquanto são realizados os procedimentos para o traslado internacional.

Segundo a Polícia Civil, as autoridades alemãs entraram em contato para confirmar oficialmente a morte da pesquisadora. A partir desse procedimento, a família, em conjunto com a Embaixada da Alemanha no Brasil, definirá os trâmites para a liberação e o traslado do corpo ao país de origem. 

 

Se Apresentou

Motorista de ônibus se apresenta à polícia após acidente na BR-163

Condutor prestou depoimento à Polícia Civil, que apura as circunstâncias da colisão entre um ônibus de trabalhadores e uma carreta-cegonha em São Gabriel do Oeste

04/07/2026 12h58

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Foto: Divulgação

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O motorista do ônibus envolvido no grave acidente de ônibus que transportava trabalhadores e uma carreta-cegonha na BR-163, em São Gabriel do Oeste, se apresentou à Polícia Civil nesta sexta-feira (4) para prestar depoimento.

O condutor, de 46 anos, era procurado pelas autoridades desde o acidente, ocorrido na última quarta-feira (1º), e agora passa a integrar formalmente as investigações.

Em depoimento, o motorista afirmou que deixou o local por receio de sofrer agressões. Segundo ele, esse foi o motivo de não ter permanecido na cena do acidente após a colisão.

A ocorrência foi registrada pela Polícia Civil pelos crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e de afastar-se do local do acidente para fugir à responsabilidade penal ou civil.

À polícia, o motorista também declarou que não conseguiu visualizar a carreta-cegonha antes de acessar a rodovia. Conforme seu relato, outro caminhão teria comprometido seu campo de visão, impedindo que percebesse a aproximação do veículo de carga.

Segundo as informações apuradas, o ônibus realizava uma conversão à esquerda para acessar a BR-163, no sentido Bandeirantes para São Gabriel do Oeste, quando foi atingido na traseira pela carreta. Com o impacto, os dois veículos saíram da pista, e o ônibus acabou capotando.

A apresentação ocorre enquanto a Polícia Civil reúne elementos para esclarecer a dinâmica da colisão e apurar as circunstâncias que levaram o motorista a deixar o local após o impacto.

O depoimento será confrontado com os laudos periciais, imagens e relatos de testemunhas já colhidos durante a investigação.

Conforme a apuração preliminar da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o ônibus tentava acessar a BR-163 quando foi atingido transversalmente por uma carreta-cegonha que trafegava pela rodovia.

O motorista da carreta permaneceu no local, colaborou com as equipes de atendimento e foi submetido ao teste do bafômetro, que não apontou ingestão de álcool.

O acidente mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, da concessionária responsável pela rodovia, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Civil.

Ao todo, 49 pessoas estavam no ônibus. Trinta e oito vítimas foram encaminhadas ao Hospital Municipal de São Gabriel do Oeste, sendo que quatro, em estado mais grave, precisaram ser transferidas para a Santa Casa de Campo Grande.

A Polícia Civil prossegue com as diligências para esclarecer todos os detalhes da ocorrência. Além do depoimento do motorista, os investigadores aguardam a conclusão dos laudos periciais, que serão fundamentais para definir a dinâmica do acidente e eventual responsabilização dos envolvidos.

Acidente

Colisão frontal na BR-463 deixa três mortos e dois feridos em MS

Acidente entre dois carros mobilizou equipes de resgate, perícia e Polícia Rodoviária Federal; uma criança de colo e um dos motoristas foram socorridos ao Hospital Regional

04/07/2026 12h29

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Foto: Policia Rodoviária Federal.

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Uma colisão frontal entre dois automóveis provocou a morte de três pessoas e deixou outras duas feridas na manhã deste sábado (4), na BR-463, em Ponta Porã, na região de fronteira com o Paraguai.

O acidente ocorreu por volta das 8h, no quilômetro 80 da rodovia, nas proximidades do Posto Capey, e mobilizou uma grande operação de resgate e atendimento das forças de segurança.

As vítimas fatais morreram ainda no local do impacto. Com a violência da batida, parte dos ocupantes ficou presa às ferragens, exigindo um delicado trabalho de desencarceramento realizado por equipes do Corpo de Bombeiros Militar.

Até a publicação desta reportagem, as identidades dos mortos ainda não haviam sido confirmadas oficialmente.

Além das vítimas fatais, uma criança de colo e um dos motoristas sobreviveram ao acidente. Ambos foram socorridos pelas equipes de emergência e encaminhados ao Hospital Regional de Ponta Porã. O estado de saúde deles não havia sido divulgado.

Segundo informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão envolveu uma Ford EcoSport Titanium e uma Chevrolet Zafira.

O impacto foi tão violento que um dos veículos permaneceu sobre a pista, no sentido Ponta Porã para Dourados, enquanto o outro saiu da rodovia e foi parar em uma área de mata às margens da BR-463.

Foto: Policia Rodoviária Federal. 

A ocorrência mobilizou equipes da PRF, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil e do Instituto de Medicina Legal (IML), responsáveis pelos trabalhos de perícia, remoção dos corpos e levantamento das primeiras informações que irão subsidiar a investigação.

Durante o atendimento da ocorrência, o tráfego no trecho chegou a sofrer restrições para permitir o trabalho das equipes de resgate e da perícia. Após a conclusão dos procedimentos, o fluxo de veículos foi totalmente liberado.

A dinâmica do acidente ainda será apurada pelas autoridades. A perícia técnica deverá indicar fatores como velocidade, condições da pista, possíveis falhas mecânicas ou eventuais invasões de faixa que possam ter contribuído para a colisão.

A BR-463 é uma das principais ligações entre Ponta Porã e Dourados e registra intenso movimento de veículos de passeio e de carga, especialmente nos fins de semana.

Diante do acidente, a Polícia Rodoviária Federal reforçou a orientação para que motoristas redobrem a atenção ao trafegar pelo trecho, respeitando os limites de velocidade e realizando ultrapassagens apenas em locais permitidos.

As investigações seguem em andamento e novas informações deverão ser divulgadas pelas autoridades à medida que o trabalho pericial avançar.


 

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