Equipe do Cenipa chega a Campo Grande para investigar queda de avião - Foto: Paulo Ribas / Correio do Estado

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Investigadores do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) chegaram a Campo Grande neste sábado (4) para dar início à investigação sobre a queda do avião de pequeno porte que matou duas pessoas na manhã de sexta-feira (3), na região da saída para Três Lagoas.

A equipe do órgão, ligado à Força Aérea Brasileira (FAB), iniciou a chamada Ação Inicial, fase da investigação destinada à coleta e preservação de evidências que possam auxiliar na identificação dos fatores que contribuíram para o acidente.

Os trabalhos incluem o levantamento fotográfico da área, análise dos destroços, verificação das condições da aeronave e a coleta de informações junto a testemunhas e órgãos envolvidos na ocorrência.

Conforme o Cenipa, a investigação tem caráter exclusivamente preventivo. O objetivo é compreender as circunstâncias do acidente e elaborar recomendações de segurança para evitar novas ocorrências semelhantes.

O relatório final não busca apontar culpados ou estabelecer responsabilidades civis e criminais.

Relembre o acidente

O avião, um Neiva EMB-810D Seneca, decolou do Aeroporto Santa Maria, em Campo Grande, na manhã de sexta-feira (3), com destino a Aquidauana, mas caiu poucos minutos após levantar voo, em uma área de mata nas proximidades do aeródromo.

As causas da queda ainda são desconhecidas e dependerão da conclusão da investigação técnica.

Morreram no acidente o piloto Henrique Martin de Carvalho e a pesquisadora alemã Lydia Theresia Möcklinghoff, de 45 anos. Ambos ficaram presos às ferragens e morreram ainda no local.

A aeronave pertencia à empresa Amapil Táxi Aéreo, que informou estar colaborando com as autoridades e prestando assistência às famílias das vítimas.

Na manhã do acidente, Campo Grande registrava forte neblina. Apesar disso, o Cenipa ressalta que ainda é cedo para apontar qualquer hipótese sobre a causa da queda, já que fatores como condições meteorológicas, aspectos operacionais, manutenção da aeronave e procedimentos de voo serão analisados durante a investigação.

Não há prazo definido para a conclusão do relatório final, já que o tempo de apuração varia conforme a complexidade de cada ocorrência.

Após a conclusão dos trabalhos, o documento será divulgado pelo Cenipa com as conclusões técnicas e eventuais recomendações voltadas à segurança da aviação brasileira.

Sepultamento

O corpo do piloto Henrique Martin de Carvalho foi sepultado na manhã deste sábado (4), no Cemitério Nacional Parque em Campo Grande, conforme informado pela família.

Já o corpo da pesquisadora alemã Lydia Theresia Möcklinghoff permanece no Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol), enquanto são realizados os procedimentos para o traslado internacional.

Segundo a Polícia Civil, as autoridades alemãs entraram em contato para confirmar oficialmente a morte da pesquisadora. A partir desse procedimento, a família, em conjunto com a Embaixada da Alemanha no Brasil, definirá os trâmites para a liberação e o traslado do corpo ao país de origem.