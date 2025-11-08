Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

JARDIM TARUMÃ

Esposa é suspeita de matar o marido com faca de cozinha na Capital

A esposa fugiu do local quando a morte foi confirmada e ainda não foi encontrada

Tamires Santana

Tamires Santana

08/11/2025 - 11h00
Um homem de 42 anos foi esfaqueado e morreu na noite deste sábado (7), no bairro Jardim Tarumã. A principal suspeita do crime é a esposa dele, que fugiu do local minutos aós o crime.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima foi identificada como Carlos Luis Urriete Garcia, e teve um ferimento grave na região do abdômen que provocou a morte.

Ainda conforme o B.O, um médico do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que atendia Carlos Luis, escutou o momento em que uma mulher presente no local disse “Por que ele teve que discutir comigo?”. A princípo, essa pessoa tratava-se da esposa dele.

Outras duas mulheres estavam no local no momento do crime, mas apenas a esposa estava nervosa e muito aflita. Ela fugiu do local quando a morte foi confirmada e ainda não foi encontrada.

Uma faca de cozinha, com marcas de sangue, foi encontrada ao lado do corpo de Carlos. O material foi apreendido. 

A Polícia Civil trabalha agora para esclarecer a dinâmica da discussão que antecedeu o crime e localizar a suspeita, identificada como Andrielly dos Santos Antunes.

O caso foi registrado como homicídio simples na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário - (Depac - Cepol).  

CADÊ VOCÊ?

Campo Grande tem mais uma semana de muita promessa e pouca chuva

Capital não confirma previsão de ciclone e volume de chuva que institutos haviam previsto para primeira semana de novembro, mas entrega estragos

08/11/2025 12h00

Ao fim da primeira semana de novembro, os registros de chuva em Campo Grande ainda fogem daquilo que os institutos preveem. Apesar da pouca água, mês trouxe vendavais, barulho e estragos na capital sul-mato-grossense.

No início de novembro, sábado passado (01), o Correio do Estado noticiou a respeito das promessas de chuvas que não chegam à capital.

Previsto pelo instituto de meteorologia Climatempo, 72,4 milímetros de chuva chegariam à Campo Grande até esse sábado (08), porém, os registros marcam menos da metade do volume aguardado. Em uma semana, foram apenas 25 milímetros de chuva.

Em análise da reportagem feita por meio dos dados e registros do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), os dias de maior precipitação foram domingo (02), terça (04) e quarta-feira (05). No restante dos dias, a chuva não apareceu.

No domingo, a chuva chegou fraca na hora do almoço, com 0,2 milímetros por volta das 12h, ao fim do dia, ela retornou com 13,8 milímetros das 19h às 22h. Terça-feira, de forma um pouco mais tímida, a água veio ao meio-dia novamente, com 1,6 milímetros. E na quarta-feira foram registrados 9,4 milímetros de 12h às 14h.

Para a madrugada deste sábado o INMET alertou para possível ciclone que atingiria a cidade, mas não há registros. Nesta manhã, a chuva deu as caras por Campo Grande, mas em pequenas quantidades.

A estação do Córrego Anhanduizinho registrou 0,2 milímetros às 6h. Na região do Upa Universitário foram 3,4 milímetros das 04h às 5h. No centro e entorno foram 4,2 milímetros no início da manhã, às 4h e 0,2 milímetros às 10h. Já na parte de cima da capital, na região do Jardim Panamá, até agora foram 2,8 milímetros às 4h da manhã e mais 0,2 milímetros às 9h.

Apesar das nuvens não trazerem a quantidade de água prometida, a intensidade causou estragos na cidade. O tempo em Campo Grande ficou fechado e marcou a semana com trovoadas e vendavais.

Conforme noticiado durante a semana pelo Correio do Estado, moradias e estabelecimentos foram atingidos com árvores que caíram devido a intensidade do vento. Trânsito e energia também foram responsáveis pelo caos na Capital Morena.

Com alerta de temporal para este sábado (08), o INMET havia previsto durante a manhã muitas nuvens, com pancadas de chuva e possível queda de granizo, mas até o momento de publicação da reportagem não há registros dessas condições mais intensas.

Tornado

Durante a noite da última sexta-feira e madrugada deste sábado, um ciclone extratropical atingiu a região centro-oeste do Paraná, estado vizinho de Mato Grosso do Sul.

Segundo informações do Simepar, as rajadas de vento podem ter ultrapassado os 250 km/h e os estragos atingiram não só a cidade de Rio Bonito do Iguaçu, mas também cidades próximas.

A Defesa Civil informou até o momento que são 6 mortes, 600 feridos, 28 desabrigados, mil pessoas desalojadas e no total são 10 mil afetados pelos destelhamentos, danos em estruturas, quedas de energia e demais estragos.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez um pronunciamento a pouco na rede social X, antigo Twitter, prestando condolências às milhares de vítimas afetadas pelo ciclone.

CAOS NA SAÚDE

Conselho exige revogação do decreto que reduz salários dos profissionais da saúde

A redução salarial significativa para os plantonistas deve resultar na falta de profissionais atendendo em período de grande demanda no setor da saúde

08/11/2025 09h30

Os decretos municipais nº 14.349 e nº 16.440, publicados recentemente no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), que alteram os dispositivos relativos à remuneração de produtividade e aos plantões eventuais no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, causaram insatisfação no Conselho Municipal de Saúde de Campo Grande.

Diante disso, o órgão protocolou um requerimento pendindo a revogação do decreto, afim de "evitar vazios assistenciais justamente em um dos períodos de maior demanda por atendimento", como diz o ofício do órgão enviado a Coordenadora do Comitê Gestor da Secretaria Municipal de Saúde.

O pedido justifica que, a redefinição dos valores de plantões eventuais, com redução do adicional noturno e dos acréscimos em finais de semana e feriados, desestimulam a adesão dos trabalhadores às escalas e tendem a gerar vazios assistenciais. "As escalas de plantão no período de final de ano, especialmente nos plantões de Natal e Ano Novo, quando tradicionalmente há grande dificuldade em compor as equipes de atendimento devido à menor disponibilidade de profissionais", consta no pedido.

Para entender, os decretos citados reduziram em 10%  o valor pago aos médicos, odontólogos, veterinários, técnicos, enfermeiros e demais servidores na área da saúde no regime de escala em plantão nos finais de semana, feriados e pontos facultativos. 

Além disso, a medida também alterou a bonificação de plantões no final do ano, reduzindo o adicional de 100% para 50% sobre o valor pago aos profissionais que trabalharem nos dias 25 de dezembro de 01 de janeiro. A alteração aparece no Diogrande sem nenhuma justificativa para a decisão e pegou os profissionais de surpresa. 

Ao Correio do Estado, o presidente do Sindicato dos Médicos de Mato Grosso do Sul (Sindmed), Marcelo Santana, afirmou que a medida é um "desrespeito" com os profissionais na saúde, que, segundo ele, vem sendo desvalorizada a cada ano. 

Marcelo ainda ressaltou que na reunião convocada pela Prefeitura com os presidentes dos sindicatos na semana passada (31), onde foram comunicadas as reduções de jornada de trabalhos dos servidores municipais, o Poder Executivo alegou que os trabalhadores da área da saúde não sofreriam as mudanças, nem em carga horária, nem salarial, por ser considerado um serviço essencial. 

Uma semana depois do comunicado, o novo decreto foi publicado, jogando por terra o que havia sido afirmado aos trabalhadores. 

"Para nossa surpresa, numa sexta-feira, vem esse decreto, e esse decreto vem como ilegal, porque reduz o valor dos rendimentos dos profissionais. A Prefeitura municipal não concede reajuste aos servidores nos últimos cinco anos e ainda pra completar, vem numa véspera de final de ano, a comunicação de que vão reduzir o valor dos plantões, principalmente os plantões de final de semana. Nós entendemos isso como uma falta de respeito". 

O que diz o Comitê?

Diante da repercussão, o Conselho Municipal de Saúde de Campo Grande protocolou um ofício direcionado para a Prefeitura Municipal de Campo Grande e a Coordenadora do Comitê Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, solicitando a revogação do Decreto para não causar prejuízos a prestação de serviços de saúde na Capital.

O requerimento acrescenta que a medida vai contra o art. 1º, §2º, da Lei Federal nº 8.142/1990, que diz:

"Confere aos Conselhos de Saúde caráter deliberativo sobre matérias financeiras e operacionais da política municipal de saúde, bem como os princípios da gestão participativa e do controle social previstos na legislação do Sistema Único de Saúde".

Nesse cenário, o Conselho solicitou a imediata revogação dos Decretos nº 14.349/2025 e nº 16.440/2025, e propôs que a Prefeitura e a Secretaria Municipal de Saúde instalem um grupo de trabalho técnico, com participação do Conselho e das representações profissionais, para reavaliar os valores e critérios de forma dialogada e equilibrada, assegurando a manutenção do atendimento à população e a valorização dos trabalhadores da saúde.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal de Campo Grande para um esclarecimento sobre o assunto, mas até o fechamento dessa matéria não obteve retorno. O espaço segue aberto.

**Colaborou Karina Varjão

