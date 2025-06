Está em débito com a prefeitura? Agora é possível consultar o Refis pelo WhatsApp

Educação

Dados foram divulgados hoje pelo IBGE

De acordo com o Censo de 2022 divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) hoje (6), foram registrados 1.219.677 católicos em Mato Grosso do Sul, religião com maior número de adeptos do Estado.

Destes, 38,8% relataram não possuir grau de instrução ou ensino fundamental completo. Isso equivale a 463.477 pessoas maiores de 10 anos, idade mínima dos entrevistados. Esse percentual é o maior percentual registrado na categoria de grau de instrução entre a religião.

14% declararam possuir ensino fundamental completo, mas não ensino médio. 26,7% possuíam o ensino médio completo e 20,5% alegaram ter ensino superior completo.

Entre os 763.096 evangélicos, segundo maior religião do Estado, a porcentagem entre os que não possuíam grau de instrução ou ensino fundamental incompleto também é a maior da categoria, 37,5%.

16,1% estudaram até o ensino fundamental e 29,9% completaram até o ensino médio. 16,4% dos evangélicos disseram possuir ensino superior completo.

Esse número se inverte quando são observados os dados da religião espírita, onde 47,4% possuíam o grau superior de instrução completo e apenas 14,9% o grau mínimo ou inexistente de instrução.

Conforme noticiado pelo Correio do Estado, Mato Grosso do Sul ocupa a 7ª pior posição no ranking entre os estados brasileiros na rede pública no Índice de Desenvolvimento de Educação Básica dos anos iniciais, com 5,3 pontos. Na rede privada, a pontuação melhora e o estado ocupa o 8º lugar, com 7,3 pontos. Os dados são para o ano de 2023.

Ainda segundo o Interdisciplinaridade e Evidências no Debate Educacional (Iede), apenas 5% dos alunos da rede pública do estado terminam o ensino médio com alto rendimento em Matemática.

Ainda na rede pública, o rendimento para o Ensino Médio na disciplina de português no Estado é de 28%, o que representa um nível básico de aprendizado.

Mesmo assim, Mato Grosso do Sul ocupou a 7ª melhor posição entre os estados brasileiros, segundo o Censo Demográfico de 2022, "Alfabetização: Resultados do universo", com 94,6% de taxa de alfabetização.

Entre cerca de dois milhões de sul-mato-grossenses, aproximadamente 115 mil - com 15 anos ou mais - eram tidos como analfabetos, com o índice de 94,6% do Estado indicando ainda tendência de aumento na taxa de alfabetização daqueles que estão em idade escolar.