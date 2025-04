Estado abre nesta quarta-feira (30) vagas para emissão do Novo RG

Cidades

Agora, as multas de trânsito consideradas leves e médias poderão virar advertência por escrito

A partir desta segunda-feira (28), as multas de trânsito de natureza leve ou média podem ser convertidas em advertências por escrito, caso o infrator não tenha cometido nenhuma outra infração nos últimos 12 meses.

Segundo a nova lei, publicada no Diário Oficial do Estado de hoje, para se livrar de possíveis multas o motorista fica condicionado a ter um bom comportamento no período de um ano, imediatamente anterior à infração observada.

Ou seja, caso não tenha cometido outra infração nos últimos 12 meses, o condutor poderá se livrar de possíveis multas de natureza média ou leve.

Isso porque, antes de aplicar a multa, o agente fiscalizador deverá examinar o Sistema Nacional de Trânsito (SNT) sobre as informações contidas no prontuário dos condutores e veículos.

Essa proposta muda pontos da Lei número 4.282, de 2012, que trata dos valores de taxas da Tabela de Serviços do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS).

Presidente da Casa de Leis, Gerson Claro (PP) é autor do Projeto de Lei, com coautoria do deputado Paulo Duarte (PSB), que justificam a apresentação do PL "a fim de evitar prejuízo ao direito dos condutores e a arrecadação indevida de multas que deveriam ser convertidas em advertências escritas".

Multas de trânsito

Pelo Código de Trânsito Brasileiro, infrações cometidas por condutores de veículos são passíveis de penalidade, que pode varia conforme a gravidade, com a seguinte classificação:

Leve : R$ 88,38 e 3 pontos na CNH

: R$ 88,38 e 3 pontos na CNH Média : R$ 130,16 e 4 pontos na CNH

: R$ 130,16 e 4 pontos na CNH Grave : R$ 195,23 e 5 pontos na CNH

: R$ 195,23 e 5 pontos na CNH Gravíssima: R$ 293,47 e 7 pontos na CNH

As mais diversas infrações podem gerar uma multa média, como dirigir usando fones de ouvido; não dar passagem para veículos mais rápidos, ficar sem combustível ou até mesmo jogar lixo pela janela.

Já as multas leves são aquelas que não trazem risco imediato a segurança no trânsito, como estacionar na calçada ou acostamento; uso de buzina em lugares proibidos (como hospitais) ou ainda transitar pelas faixas que são reservadas exclusivamente para o fluxo dos ônibus.

No recorte de Campo Grande, por exemplo, é possível notar uma diminuição no total de multas aplicadas entre 2023 e 2024 na Capital, quase 19 mil a menos no comparativo entre os anos.

Esses dados, fornecidos pela Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) por meio do Sistema de Controle de Contas Municipais (SincomWeb) e publicados no Correio do Estado, indicam certas características do trânsito local.

Como por exemplo o fato de o maior volume de multas ser referente ao excesso de velocidade, infração que lidera o "ranking" de notificações recebidas pelos motoristas de Campo Grande, ao lado do avanço de sinal vermelho e a conversão proibida.

Em entrevista ao Correio do Estado, o diretor de trânsito da Agetran, Ciro Ferreira, esclarece que certos fatores contribuíram para que a velocidade fosse a principal ocorrência registrada, como o fato da cidade ser composta por avenidas com pistas largas.

Apesar do uso do celular contribuir para o total de notificações, Ciro esclarece que as notificações dessa infração estão um pouco abaixo das já mencionadas, o que não tira o perigo de conduzir o veículo enquanto manda mensagens, por exemplo.

“O manusear o celular tira a atenção do trânsito, e tudo que tira a atenção leva a um tempo de reação maior para algum perigo que pode haver na pista, o que pode contribuir para um acidente”, conclui.

**(Colaborou Leo Ribeiro)

