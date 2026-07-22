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Estado lança licitação de R$ 44 milhões para reformar malha rodoviária

A previsão do Governo do Estado é de que 5.988 km da malha (rodoviária) esteja pavimentada até o final deste ano.

João Pedro Flores

22/07/2026 - 10h45
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O Governo de Mato Grosso do Sul, através da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (AGESUL) comunicou, por meio do Diário Oficial desta quarta-feira (22), que realizará a licitação para execução dos serviços de manutenção e conservação da malha rodoviária, em pista não pavimentada da região sudeste.

Ao todo, serão investidos R$ 44.204.862,91 para realização dos serviços. O critério de julgamento será pelo menor preço e o regime de execução será empreitada por preço unitário.

A abertura da concorrência está prevista para o dia 10 de agosto, às 8h30 de Mato Grosso do Sul.

Crema

Em abril deste ano, Mato Grosso do Sul teve autorização federal para contratar crédito junto ao BIRD (Banco Mundial), no valor de U$S 200 milhões (aproximadamente R$ 1 bilhão). Desenvolvido pelo EPE (Escritório de Parcerias Estratégicas) e pela Seilog (Secretaria de Infraestrutura e Logística), o projeto prevê manutenção e adequação à resiliência climática das rodovias do Estado.

A previsão do Governo do Estado é de que 5.988 km da malha (rodoviária) esteja pavimentada até o final deste ano. Até 2030, o Estado quer inverter o cenário, tendo malha pavimentada estadual (6.660 km) superior a não pavimentada (5.940 km). Para realização 

No modelo de Contrato de Restauração e Manutenção de Rodovias (Crema), a empresa contratada é quem irá executar o projeto executivo. De acordo com o secretário de Infraestrutura e Logística, Guilherme Alcântara, "ela fecha o contrato através de um projeto básico e propõe o projeto executivo, que segue para aprovação da Agesul. Daí é que ela [a empresa] executa os primeiros dos anos de restauração da rodovia".

Ao todo, o Rodar MS, projeto do Estado para modernizar e reformar a malha rodoviária, estima um investimento de U$S 250 milhões (aproximadamente R$ 1,25 bilhão). Desse total, US$ 200 milhões são oriundos do Banco Mundial, enquanto os US$ 50 milhões restantes devem sair dos cofres estaduais, como contrapartida do projeto.

O total de municípios impactados de forma direta e indireta pelo Rodar MS chega a 22, sendo 18 deles na região leste de MS, onde fica o Vale do Ivinhema, e outros quatro no Bolsão, território do Vale da Celulose.

Outras obras pelo Estado

O Governo do Estado tem obras em andamento na MS-040 (Santa Rita do Pardo a Brasilândia), acesso a BR-262 em Corumbá, além do novo acesso na MS-377 e a implantação do anel viário em Bonito.

Com recursos e financiamento do BNDES, também seguem os projetos na MS-134, MS-244, MS-245, MS-289, MS-316, MS-320, Ms-324, MS-347, MS-355, MS-380 e MS-444. São projetos de integração e qualificação de diferentes regiões do Estado.

Além da pavimentação, também há a restauração das rodovias MS-436 (Figueirão a Alcinópolis), MS-180 (Iguatemi até Juti), MS-156 (Amambai até Tacuru), MS-295 (Tacuru até Eldorado), MS-276 (Deodápolis Dourados) e MS-377.

Vila rica

Assaltantes armados atropelam mulher para roubar motocicleta na Capital

Vítima quebrou o joelho e aguarda por vaga em hospital; motocicleta ainda não foi recuperada

22/07/2026 10h10

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Mulher de 31 anos com joelho quebrado após assalto

Mulher de 31 anos com joelho quebrado após assalto ARQUIVO PESSOAL

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Naura Fausta da Silva, de 51 anos, foi assaltada, atropelada e machucada, na tarde desta terça-feira (21), na rua Santa Bárbara, Vila Rica, em Campo Grande.

Conforme apurado pela reportagem, Naura trafegava pela rua Santa Bárbara, por volta das 17 horas, quando foi abordada por dois assaltantes em outra motocicleta.

A dupla anunciou o assalto, ameaçou com arma de fogo, atropelou e derrubou a vítima para subtrair a motocicleta XRE 300 vermelha, de placas QAY6I95. [Veja o vídeo do assalto no fim desta matéria].

Mulher de 31 anos com joelho quebrado após assaltoXRE 300 vermelha, de placas QAY6I95, ainda não foi encontrada. Foto: Arquivo Pessoal

Ela caiu no asfalto e quebrou o joelho. A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros Militar (CBMMS) e encaminhada a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Universitário, onde passou por atendimento médico e fez exames. É provável que precise de cirurgia.

Ela precisa passar pelo ortopedista e aguarda por uma vaga em um hospital. A motocicleta ainda não foi recuperada.

O Correio do Estado entrou em contato com a assessoria de imprensa da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) para saber quando ela será transferida para uma unidade hospitalar, mas, até o fechamento desta reportagem, não foi respondido. O espaço segue aberto para resposta.

O caso foi registrado como “roubo majorado se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo” e “roubo majorado pelo concurso de pessoas” na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia Integrada (DEPAC-CEPOL).

Veja o vídeo:

Trânsito

Vias da Capital sofrem bloqueios em decorrência de obras e eventos

Entre quarta e sexta-feira diversas ruas de Campo Grande serão fechadas para realização de obras e eventos 

22/07/2026 09h15

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Entre quarta e sexta-feira, diversas vias da capital sofrerão bloqueios

Entre quarta e sexta-feira, diversas vias da capital sofrerão bloqueios Gerson Oliveira

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Ao longo das semanas diversas vias da Cidade Morena vem passando por obras, com isso a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), fez um informativo da programação de obras e eventos desta semana. 

O informativo mostra a programação de hoje (22) até sexta-feira (24) e por contar com bloqueio de vias, a Agetran expõe rotas alternativas para evitar ruas fechadas. 

Nesta quarta-feira (22), a Rua Alberto Neder será bloqueada das 6h às 20h. O bloqueio acontece entre o número 71 e a esquina com a Rua Castro Alves. 

A interdição acontece por causa da execução das obras do edifício High Line, que se trata de um empreendimento de alto padrão no Jardim dos Estados. 

A recomendação é que utilize rotas alternativas como a Rua Franklin Roosevelt e a Rua Castro Alves.

Ainda nesta quarta-feira, a Rua da Penha também será interditada, entre as ruas Guararapes e Tenente Antônio João Ribeiro, em decorrência da realização da Feira Livre, o bloqueio ocorre das 16h até às 22h. 

É recomendado que se utilize as vias Travessa Ilha Bela e Rua da Lapa, como rotas alternativas. 

Já na sexta-feira (24), a Rua Piraju será bloqueada das 15h às 21, entre as ruas José Caetano e Patagônia, em virtude da realização de uma Feira de Ciências. 

A Agetran recomenda aos condutores utilizarem as ruas José Caetano e Patagônia, para acessarem a região. 

Resumo dos bloqueios 

Quarta-feira (22/07)

Rua Alberto Neder (do nº 71 até a esquina com a Rua Castro Alves)

  • Horário: 6h às 20h
  • Motivo: Obra High Line
  • Rotas alternativas: Rua Franklin Roosevelt e Rua Castro Alves.

Rua da Penha (entre as ruas Guararapes e Tenente Antônio João Ribeiro)

  • Horário: 16h às 22h
  • Motivo: Feira Livre
  • Rotas alternativas: Travessa Ilha Bela e Rua da Lapa.

Sexta-feira (24/07)

Rua Piraju (entre as ruas José Caetano e Patagônia)

  • Horário: 15h às 21h
  • Motivo: Feira de Ciências
  • Rotas alternativas: Ruas José Caetano e Patagônia.
     

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