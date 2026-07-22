Estado lança licitação de R$ 44 milhões para reformar malha rodoviária

Mato Grosso do Sul teve autorização federal para contratar crédito junto ao Banco Mundial, no valor de U$S 200 milhões para reformar as rodovias - Divulgação: Governo do Estado

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O Governo de Mato Grosso do Sul, através da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (AGESUL) comunicou, por meio do Diário Oficial desta quarta-feira (22), que realizará a licitação para execução dos serviços de manutenção e conservação da malha rodoviária, em pista não pavimentada da região sudeste.

Ao todo, serão investidos R$ 44.204.862,91 para realização dos serviços. O critério de julgamento será pelo menor preço e o regime de execução será empreitada por preço unitário.

A abertura da concorrência está prevista para o dia 10 de agosto, às 8h30 de Mato Grosso do Sul.

Crema

Em abril deste ano, Mato Grosso do Sul teve autorização federal para contratar crédito junto ao BIRD (Banco Mundial), no valor de U$S 200 milhões (aproximadamente R$ 1 bilhão). Desenvolvido pelo EPE (Escritório de Parcerias Estratégicas) e pela Seilog (Secretaria de Infraestrutura e Logística), o projeto prevê manutenção e adequação à resiliência climática das rodovias do Estado.

A previsão do Governo do Estado é de que 5.988 km da malha (rodoviária) esteja pavimentada até o final deste ano. Até 2030, o Estado quer inverter o cenário, tendo malha pavimentada estadual (6.660 km) superior a não pavimentada (5.940 km). Para realização

No modelo de Contrato de Restauração e Manutenção de Rodovias (Crema), a empresa contratada é quem irá executar o projeto executivo. De acordo com o secretário de Infraestrutura e Logística, Guilherme Alcântara, "ela fecha o contrato através de um projeto básico e propõe o projeto executivo, que segue para aprovação da Agesul. Daí é que ela [a empresa] executa os primeiros dos anos de restauração da rodovia".

Ao todo, o Rodar MS, projeto do Estado para modernizar e reformar a malha rodoviária, estima um investimento de U$S 250 milhões (aproximadamente R$ 1,25 bilhão). Desse total, US$ 200 milhões são oriundos do Banco Mundial, enquanto os US$ 50 milhões restantes devem sair dos cofres estaduais, como contrapartida do projeto.

O total de municípios impactados de forma direta e indireta pelo Rodar MS chega a 22, sendo 18 deles na região leste de MS, onde fica o Vale do Ivinhema, e outros quatro no Bolsão, território do Vale da Celulose.

Outras obras pelo Estado

O Governo do Estado tem obras em andamento na MS-040 (Santa Rita do Pardo a Brasilândia), acesso a BR-262 em Corumbá, além do novo acesso na MS-377 e a implantação do anel viário em Bonito.

Com recursos e financiamento do BNDES, também seguem os projetos na MS-134, MS-244, MS-245, MS-289, MS-316, MS-320, Ms-324, MS-347, MS-355, MS-380 e MS-444. São projetos de integração e qualificação de diferentes regiões do Estado.

Além da pavimentação, também há a restauração das rodovias MS-436 (Figueirão a Alcinópolis), MS-180 (Iguatemi até Juti), MS-156 (Amambai até Tacuru), MS-295 (Tacuru até Eldorado), MS-276 (Deodápolis Dourados) e MS-377.