Recentemente, Mato Grosso do Sul enfrentou problemas causados por incêndios florestais em três pontos distintos do Pantanal, que, felizmente, já tiveram seus focos controlados pelo Corpo de Bombeiros Militar.

Sabendo da dificuldade em controlar incêndios que devastam a flora e a fauna, o Governo de Mato Grosso do Sul vai enviar para o Estado do Amazonas uma aeronave para ajudar no combate a um incêndio de grande proporção, que atinge área de floresta no Distrito de Cacau Pirêra, no município de Iranduba, a 27 quilômetros de Manaus.

Será enviado um helicóptero com um equipamento chamado de ‘bambi-bucket’, uma espécie de cesto para despejar a água.

"Conversei com governador Wilson Lima que fez essa solicitação, e vamos enviar essa aeronave para apoiar o combate a esse incêndio no Amazonas. Esperamos que essa atuação conjunta tenha sucesso no controle do fogo", disse o governador Eduardo Riedel.

De acordo com o secretário de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso do Sul, Antonio Carlos Videira, o estado teve êxito no controle dos incêndios e consegue apoiar o governo do Amazonas, com uma aeronave que seguirá já no próximo domingo (1) para Manaus.

"Como nós já recebemos apoio também de estados vizinhos, o governador Riedel decidiu retribuir a ajuda. Neste momento como não está sendo necessário o emprego, já que estamos combatendo os nossos incêndios com as nossas aeronaves e equipamentos, então o ‘bambi-bucket’ vai ser disponibilizado junto com um helicóptero, sem prejuízo para o monitoramento em Mato Grosso do Sul", destacou Videira.

No Estado, os incêndios em Bonito e na região do Pantanal já foram controlados. O Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul possui ainda dois helicópteros e dois aviões ‘Air Tractor’, com capacidade de transporte de até 3,1 mil litros de água, especialmente equipados para combate a incêndios florestais.