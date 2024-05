Estágios no TRT com 11 vagas de graduação se encerram neste domingo

Estudantes de graduação podem se inscrever neste domingo (19), na seleção de estágio do TRT-MS (Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região). Conforme informações do edital, o certame tem 11 vagas para estudantes do ensino superior que estejam estudando em Mato Grosso do Sul e visa à formação de cadastro de reserva.

Em Campo Grande, os estudantes dos cursos de Administração, Arquitetura e Urbanismo, Biblioteconomia, Ciências Contábeis, Publicidade e Propaganda, Direito, Enfermagem, Engenharia Civil, História, Jornalismo, Análise e Desenvolvimento de Sistemas e cursos relacionados à área de Informática podem se inscrever no programa.

No interior do Estado, as vagas são para os acadêmicos de Direito. As vagas estão abertas para os municípios de Aquidauana, Dourados, Amambai, Fátima do Sul, Jardim, Nova Andradina, Ponta Porã, Rio Brilhante, Mundo Novo, Naviraí, Três Lagoas, Bataguassu, Chapadão do Sul, Paranaíba, Corumbá, Coxim e São Gabriel do Oeste.

De acordo com o Tribunal Regional do Trabalho, o estádio será de 4 horas, em turno matutino ou vespertino, com bolsa-auxílio de R$1.000,00 e vale-transporte diário de R$9,30.

Ainda de acordo com o edital, estudantes com deficiência tem 10% das vagas reservadas e 30% aos negros e pardos.

Interessados no processo seletivo seguem abertas até hoje. O candidato deve realizar o cadastro como "estudante" no site www.superestagios.com.br.

As provas devem ocorrer de forma online no dia 23 de maio. O edital está disponível no site Super Estágios.

