Estudantes inscritos no Enade pode consultar o local de prova

Estudante com prova do Enade - Foto: UFT/Divulgação

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Os inscritos no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) 2024 que já preencheram o questionário do estudante podem consultar o local de prova. O cartão de notificação está disponível no Sistema Enade, e para acessá-lo, o estudante deve usar o login ea senha no Portal do Governo Federal.

Para consultar e imprimir o documento, o estudante deve acessar o Sistema Enade, utilizando o login e a senha gerada no Portal do Governo Federal. A prova é em 24 de novembro.

Embora não seja obrigatório, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) recomenda que o participante leve o cartão de confirmação no dia da aplicação do exame. As provas estão agendadas para o dia 24 de novembro.

Para a realização da prova, o estudante precisa ter em mãos um documento com foto para fazer a prova.

No cartão em que o estudante vai ter acesso, constam informações sobre o local e horário da prova, além de documentos de identificação, o que é exigido no dia dos exames.

Prova

De acordo com o Inep, os portões abrirão no horário de Brasília.

Abertura dos portões: 12h

Fechamento dos portões: 13h

Início da prova: 13h30

Término da prova: 18h

A edição do Enade de 2024 avaliará as seguintes áreas:

artes visuais;

ciências biológicas;

ciências biológicas; ciências sociais;

computação;

educação física;

filosofia; física;

geografia;

história;

letras (inglês);

letras (português);

letras (português e espanhol);

letras (português e inglês);

matemática;

música;

pedagogia;

química.

Assine o Correio do Estado.