UFGD elege Etienne Biasotto e Danielle Vilela para reitoria

A consulta prévia faz parte do processo de escolha da reitoria nas universidades federais e antecede a nomeação oficial - Divulgação

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A comunidade acadêmica da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) elegeu, nesta quarta-feira (26), o professor Etienne Biasotto e a professora Danielle Marques Vilela para a reitoria da instituição pelos próximos quatro anos. A chapa 1 - Avança UFGD, obteve 56,3% dos votos na consulta prévia.

O resultado ocorre após um período de instabilidade institucional iniciado em 2019. Naquele ano, Biasotto foi o mais votado pela comunidade acadêmica, mas não chegou a assumir o cargo. A eleição acabou sendo judicializada e o governo federal nomeou gestores pró-tempore para comandar a universidade.

Durante esse período, a UFGD teve mudanças na reitoria fora do resultado da consulta acadêmica. A professora Mirlene Ferreira Macedo Damázio foi nomeada ainda em 2019, durante a gestão do então ministro da Educação, Abraham Weintraub. Posteriormente, ela foi substituída por Lino Sanabria, já na gestão do ministro Milton Ribeiro.

À época, o Ministério da Educação atribuiu o impasse às disputas judiciais envolvendo o processo eleitoral e condicionou a escolha do reitor à regularização da lista tríplice.

A eleição realizada nesta semana marca a retomada do processo de escolha pela comunidade universitária após o período de intervenção, encerrado em 2022.

Na votação, a chapa liderada por Biasotto e Danielle Vilela ficou à frente nas três categorias: docentes (257 votos), técnicos-administrativos (503) e estudantes (2.297).

Professor da UFGD desde 2012, Etienne Biasotto é doutor em Engenharia Elétrica pela Universidade de São Paulo (USP) e atualmente ocupa o cargo de pró-reitor de Graduação. Já foi pró-reitor de Avaliação e Planejamento e também integrou a gestão do Hospital Universitário.

A vice-reitora eleita, Danielle Marques Vilela, é professora da instituição há 15 anos. Engenheira agrônoma, tem doutorado em Ciência dos Alimentos e atualmente dirige a Faculdade de Ciências Biológicas e Ambientais.

Outras duas chapas participaram da disputa. A chapa 3, formada por Marisa Lomba e Sidnei Azevedo, ficou em segundo lugar, com 29,2% dos votos. Já a chapa 2, encabeçada por Gicelma Chacarosqui e Arquimedes Gasparotto Junior, obteve 11,9%.

Apesar do resultado, a consulta prévia é apenas uma das etapas do processo. A escolha final do reitor ocorre após a formação da lista tríplice, que é encaminhada ao governo federal para nomeação.