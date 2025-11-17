Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

CAMPO GRANDE

Evento reúne 50 brechós com 15 mil itens a partir de R$ 2,00

Roupas, sapatos, acessórios, livros, plantas, brinquedos e itens de decoração estarão à venda no local

Naiara Camargo

Naiara Camargo

17/11/2025 - 12h00
Décima oitava edição do ‘Desapega Campo Grande’ ocorrerá nos próximos dias na Capital.

Este fim de semana é a oportunidade de comprar roupa boa, bonita e barata a preços acessíveis.

O evento reunirá mais de 50 brechós em um só lugar. São mais de 15 mil itens à venda, como:

  • Roupas (masculino, feminino e infantil): blusa, camiseta, camisa, suéter, casaco, calça, saia, vestido, meia calça, touca, luva, jaqueta, meias, cachecóis, blazer, bermuda, cropped, pijama, roupão, paletó, entre outros

  • Acessórios (feminino, masculino e infantil): bolsa, colar, pulseira, relógio, anel, cinto, brinco, lenço, chapéu, tornozeleira

  • Sapatos (feminino, masculino e infantil): sapatilha, rasteira, bota, tênis, salto, sandália, chinelo, chuteira, etc

  • Plantas: suculentas, ramos, ervas, árvores frutíferas, flores, etc

  • Decoração: quadros, objetos decorativos, plantas, livros, vasos, almofadas, esculturas, bandejas, cestos, caixas, luminárias, brinquedos, entre outros

O preço mínimo é de R$ 2,00. Serão vendidas desde peças simples à peças de grife. Os itens são usados, mas em ótimo estado de conservação.

Dicas para Aproveitar Melhor o Evento

  • Chegue cedo: As melhores peças são garimpadas rapidamente.

  • Leve dinheiro trocado: Alguns expositores podem não aceitar cartão.

  • Faça uma lista: Pense no que você realmente precisa para não se perder diante de tantas opções.

  • Experimente as peças: Alguns brechós podem oferecer provadores para garantir que a roupa caia bem.

5 Motivos para Você Participar do Evento de Brechós

  • 1. Peças Exclusivas a Preços Incríveis

Com itens a partir de apenas R$ 2,00, você poderá renovar seu guarda-roupa sem gastar muito. É a oportunidade perfeita para garimpar peças únicas, incluindo roupas de marcas conhecidas e estilos vintage, que dificilmente você encontraria em lojas convencionais.

  • 2. Apoie Pequenos Negócios Locais

Ao participar do evento, você estará incentivando o trabalho de pequenos empreendedores e brechós locais. Cada compra é um incentivo à economia da sua região, além de fortalecer a moda sustentável.

  • 3. Contribua para o Meio Ambiente

A moda sustentável é uma tendência crescente, e os brechós fazem parte desse movimento. Ao comprar roupas de segunda mão, você ajuda a reduzir o desperdício, economiza recursos naturais e diminui o impacto ambiental causado pela indústria da moda.

  • 4. Diversidade de Itens para Todos os Estilos

Com mais de 16 mil peças disponíveis, o evento é um verdadeiro paraíso para quem adora moda. Há opções para todos: roupas masculinas, femininas, infantis, acessórios, calçados e muito mais. Você certamente encontrará algo que combina com seu estilo e personalidade.

  • 5. Experiência Divertida e Única

Além das compras, o evento é uma experiência social. É um espaço para conhecer pessoas, trocar ideias sobre moda sustentável e até mesmo participar de possíveis dinâmicas ou promoções que os expositores podem oferecer.

Por que Participar?

Além de renovar o guarda-roupa com itens de qualidade, você estará apoiando pequenos empreendedores locais, promovendo a sustentabilidade e contribuindo para a redução do desperdício no setor da moda.

Cada compra ajuda a criar um impacto positivo tanto no meio ambiente quanto na economia.

O objetivo é incentivar a moda sustentável, reduzir o desperdício têxtil, preservar o meio ambiente, diminuir o impacto ambiental causado pela produção de roupas novas, apoiar empreendedores locais e quebrar preconceitos.

O evento é realizado todo mês e reúne milhares de pessoas e vende milhares de itens.

Confira alguns dos brechós que marcarão presença no evento:

@garagebrecho
@coletivodebrechos
@Divina2mao
@carmozitabrecho
@segundachancebrechocircular
@brecho_chicamariia
@compreis_delas 
@dm_brecho10
@katiuscia_brecho_
@bazardelas_cg
@Novo_de_novo_brechocg
@donachiccg 
@pink_brecho_modasustentavel
@mariaabellabrecho 
@madamebiubrecho    
@looksvivare
@reuse_bazar_marlene 
@reis_brecho_
@reclairbrecho 
@madamebellabrecho
@ruthmagdabrecho
@ilovebrechoms

Décima oitava edição do ‘Desapega Campo Grande’ ocorre neste sábado (22), das 8h às 16h, no Parque Ayrton Senna, localizado na rua Jornalista Valdir Lago, bairro Aero Rancho, em Campo Grande. O evento é gratuito e aberto ao público.

FOLGA

Servidores terão quatro dias de 'molho' com feriadão esta semana

A folga prolongada será dada graças ao Dia do Servidor, que foi transferido para o dia 21 de novembro

17/11/2025 11h11

A mudança ocorre após a transferência no ponto facultativo do Dia do Servidor Público

A mudança ocorre após a transferência no ponto facultativo do Dia do Servidor Público Divulgação

Servidores estaduais e municipais de Campo Grande terão motivo de comemorar, um feriadão prolongado em novembro, com quatro dias de descanso, vem aí! A mudança ocorre após a transferência no ponto facultativo do Dia do Servidor Público. Tanto o Governo do Estado quanto a Prefeitura decidiram alterar a data da folga para emendar com o feriado nacional da Consciência Negra.

Conforme o decreto estadual, publicado em 17 de janeiro no Diário Oficial, o ponto facultativo referente ao Dia do Servidor foi transferido para 21 de novembro, uma sexta-feira. Com isso, a folga se estenderá de 20 a 23 de novembro, já que o dia 20 (quinta-feira) é feriado nacional em comemoração ao dia da Consciência Negra.

A medida também foi adotada pela Prefeitura de Campo Grande, garantindo aos servidores municipais o mesmo período de descanso, do dia 20 ao dia 23. A emenda foi planejada justamente para ampliar o período de folga sem comprometer o funcionamento de serviços essenciais, que seguem operando normalmente.

No caso do Estado, a alteração replica a estratégia utilizada no ano anterior, quando o ponto facultativo do Dia do Servidor foi deslocado de outubro para novembro, também resultando em quatro dias consecutivos de descanso.

A decisão do Governo do Estado também é válida pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.

Com as mudanças, servidores de Campo Grande e do Governo do Estado já se preparam para aproveitar o feriadão prolongado, seja para descansar, viajar ou participar da programação cultural referente à Consciência Negra.

Feriado

O Dia da Consciência Negra se tornou feriado nacional desde dezembro de 2023, quando o presidente Lula sancionou a Lei nº 14.759/2023. Antes disso, a data era apenas um feriado estadual ou municipal em algumas regiões do país, mas não em âmbito nacional. 

Com isso, o Dia da Consciência Negra passou a ser feriado nacional, pela primeira vez em 2024, em todas as 27 unidades federativas do Brasil.

A data homenageia Zumbi dos Palmares que foi o último líder do Quilombo dos Palmares e também o de maior relevância histórica. O dia serve como um momento de reflexão sobre a história e a cultura afro-brasileira, além de promover a conscientização sobre questões raciais.

Leia mais em: https://correiodoestado.com.br/cidades/com-ponto-facultativo-camara-tera-quatro-dias-de-folga-pelo-dia-do/456248/

DECISÃO

Governo de MS sanciona lei que autoriza empréstimo de R$ 950 milhões

Recurso deverá ser usado para ampliar obras e projetos em todo o Estado

17/11/2025 10h45

O projeto de lei tem como objetivo arrecadar recursos para projetos estratégicos de investimentos em despesas de capital

O projeto de lei tem como objetivo arrecadar recursos para projetos estratégicos de investimentos em despesas de capital Marcelo Victor

O governador Eduardo Riedel (PSDB) sancionou, nesta segunda-feira (17), a Lei nº 6.504, que autoriza o Governo de Mato Grosso do Sul a contratar operação de crédito de até R$ 950 milhões com o Banco do Brasil. A proposta havia sido aprovada pela Assembleia Legislativa no início do mês, em segunda votação, por 17 votos a favor, dois contrários e duas abstenções.

Com a sanção, o Estado está oficialmente habilitado a acessar o financiamento, que terá garantia da União e condições consideradas vantajosas pelo Executivo, incluindo taxa de juros de 1,6% ao ano, carência de um ano e prazo total de 17 anos para quitação.

O projeto de lei tem como objetivo arrecadar recursos para projetos estratégicos de investimentos em despesas de capital constantes do Plano Plurianual dos orçamentos anuais do Estado, além da capitalização do fundo garantidor de Parcerias Público-Privadas e fortalecimento dos Fundos Estaduais. 

A legislação reforça que o dinheiro não poderá ser aplicado em despesas correntes, como pagamento de pessoal e custeio da máquina pública, em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Ajustes no orçamento

A lei também autoriza o governo a realizar adequações na Lei Orçamentária Anual de 2026 e no PPA 2024-2027, além de abrir créditos adicionais para garantir a correta execução da operação. Como contragarantia à União, o Estado poderá vincular receitas próprias e transferências constitucionais, de forma irrevogável e irretratável.

De acordo com o governador, os novos recursos vão reforçar programas já em andamento, como o MS Ativo 1 e 2, que somam mais de R$ 1,1 bilhão em obras entregues ou em execução.

“É um financiamento para realizar investimentos nos municípios. Este ano temos espaço fiscal para isso, com aval do Tesouro, o que reduz significativamente a taxa de juros em comparação ao mercado”, explicou Riedel durante a apresentação do projeto na ALEMS.

Crise financeira

A contratação de um novo empréstimo se une ao contrato bilionário que o governo estuda em firmar com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e outras instituições financeiras no valor de R$ 2 bilhões, a fim de reforçar o caixa estadual para custear obras de infraestrutura, confirmado pelo deputado estadual Vander Loubet . 

O pedido chama atenção pelo fato de parte significativa do montante ser direcionada ao custeio da administração, uma prática considerada mais arriscada do ponto de vista fiscal, pois significa usar recursos de dívida para pagar despesas correntes.

Como noticiado pelo Correio do Estado no mês de agosto, esse movimento acontece após o anúncio de corte de 25% nas despesas de custeio da administração e pelo desembarque oficial do Partido dos Trabalhadores (PT) da base governista. 

Na época, Riedel reconheceu dificuldades fiscais causadas pela diminuição de exportação de gás para a Bolívia nos últimos dois anos, uma das principais fontes de receita estadual.

“Já começaram [os cortes de gastos]. O que está acontecendo? O volume de gás importado da Bolívia sempre gerou uma arrecadação importante para o Estado e diminuiu bastante nos últimos dois anos. E foi preciso adotar essa medida de contenção de gastos para a gente poder preservar investimento. Assim, ninguém fica preocupado com o recurso do atendimento das ações básicas, de investimento, porque isso é prioridade para a gente”, afirmou o governador em entrevista na TV Morena no dia 21 de agosto. 

Ainda em setembro do ano passado, o governo assinou contrato de financiamento de R$2,3 bilhões com o BNDES para melhorar 818 quilômetros de rodovias.

**Colaborou Karina Varjão e Daiany Albuquerque*

