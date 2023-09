RENOVAÇÃO COM A CCR

Governador e os ministros Simone Tebet e Rui Costa acreditam que duplicação da rodovia seja retomada já em janeiro

Simone Tebet, Eduardo Riedel, Rui Costa e Márcio França participaram nesta quinta-feira (21) do lançamento estadual do Novo PAC Marcelo Victor

Durante o lançamento do Novo PAC na manhã desta quinta-feira (21), no auditório da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), a ministra do Planejamento, Simone Tebet, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e o governador Educardo Riedel praticamente confirmaram a manutenção da CCR MSVia no controle da BR-163 em Mato Grosso do Sul. E, segundo o governador, a previsão é de que a tarifa seja mantida nos patamares atuais no início do contrato.

Rui Costa, que representou o presidente Lula, afirmou que a meta é que até dezembro deste ano o novo contrato com a CCR seja assinado. Com isso, segundo ele, os investimentos na duplicação poderão ser retomados já no início de 2024.

O governador Eduardo Riedel, por sua vez, informou que protocolou nesta semana no Tribunal de Contas da União uma espécie de pré-contrato e que basta que estes termos sejam aprovados pelo TCU para que a concessão seja renovada e as obras de duplicação e terceira faixa sejam retomadas já a partir de janeiro.

De acordo com ele, a expectativa é de que a tarifa do pedágio seja mantida nos atuais patamares pelo menos ao longo do primeiro ano desta nova concessão, que acrescentaria mais 15 anos aos 20 que ainda restam do atual contrato.

Em seu discurso de encerramendo do evento, Riedel afirmou que “estamos trabalhando e discutindo, junto com a equipe do ministro Rui Costa, para que gente possa, a partir de janeiro, dar início às obras de duplicação e terceira faixa daquilo que a gente tanto espera. E o melhor, se possível, sem aumento de pedágio, pelo menos nesse primeiro ano, Zeca, para que a gente garanta o direito de ir e vir”.

A tarifa foi reajusta em 16,82% no dia 18 de agosto. A menor taxa, em Mundo Novo, passou de R$ 5,10 para R$ 6,00 para carro de passeio. E a maior, em Campo Grande e Rio Verde, saltou de R$ 7,80 para R$ 9,10. Para percorrer toda a rodovia, o motorista do carro de passeio precisa desembolsar R$ 69,70 e epenas 150 km estão duplicados.

De acordo com a ministra Simone Tebet, uma relicitação, conforme estava previsto inicialmente, levaria pelo menos dois anos e por isso deixou claro que, com o aval do Tribunal de Contas da União, a CCR será mantida na administração dos 845 quilômetros da principal rodovia do Estado, ligando Mundo Novo a Sonora, passando por outros 19 municípios.

Em seu discurso, a ministra garantiu que a rodovia será duplicada em toda a sua extensão, apesar de as primeiras tratativas entre o ministério dos Transportes e a Agencia Nacional dos Transportes Terrestres (ANTT) estarem prevendo a duplicação de apenas uma pequena parte.

Conforme as previsões iniciais, serão somente mais 190 km de duplicação e outros 170 km de terceira faixa. A previsão é de que 40% da rodovia estejam duplicados até 2030 (hoje são 150km). Além disso, espera-se mais 12 km de pista lateral que podem estar no novo contrato.

Neste novo acordo, a construção de um anel viário fora da área urbana de Campo Grande está descartada. Até agora também não foi anunciado ainda qual o prazo estipulado para a duplicação dos 25 quilômetros do atual traçado, entre as saídas para Dourados e Cuiabá.

Os detalhes sobre quais os trechos que fariam parte destes 190 quilômetros de duplicação também não foram divulgados, mas está claro que nem mesmo as duas maiores cidades do Estado (Campo Grande e Dourados) passarão a ter ligação por pista duplicada, já que atualmente mais de 200 quilômetros de pista simples separam as duas cidades.