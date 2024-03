Ex- jogador do Águia Negra, Jonathan Antenor "Preto" morre aos 37 anos

VANDALISMO

Cartazes de campanha política do partido liberal com o rosto do ex-presidente Jair Bolsonaro foram rasgados

Cartazes de campanha política do partido liberal, com imagens do ex-presidente Jair Bolsonaro foram depredados em Dourados Foto: Divulgação / Partido Liberal (PL-MS)

No bairro Jardim Tropical, em Dourados, o escritório político do pré-candidato a vereador, Sargento Prates, intitulado como "Casa da Direita Sul-mato-grossense" pelo Partido Liberal (PL) foi depredado na madrugada deste sábado (30).

Segundo o Partido Liberal estima-se que o prejuízo do vandalismo seja de mais de R$ 4 mil, a ocorrência policial de vandalismo na Rua Oliveira Marques será apurada na Depac-Centro de Dourados. Após o caso o PL-MS estuda a possibilidade da criação de um Disque-Denúncia para o acolhimento de informações em casos semelhantes.

De acordo com as imagens do vandalismo, divulgadas pelo partido, os principais dano foram feitos na entrada do escritório, onde havia cartazes estendidos da campanha política do pré-candidato a vereador na faichada do local, com rasgos em imagens que mostravam o rosto do ex-presidente da república, Jair Bolsonaro.

"O PL de Mato Grosso do Sul recebeu a notícia deste triste ocorrido com enorme estarrecimento, e preocupação. Dado o momento que o Brasil atravessa, de uma democracia relativa, total avanço da impunidade e perseguições claras a políticos de direita. O que foi registrado em Dourados pode se repetir em outros municípios, para intimidar nossos filiados e pré-candidatos, o que é temerário e covarde", disse o presidente regional do PL-MS, Marcos Pollon.

O pré-candidato a vereador, Sargento Prates, também se pronunciou sobre o caso."Temos as filmagens do momento que os vândalos agiram, é lamentável tudo isso e contarei com a Polícia Civil de Dourados para que esses marginais sejam presos. Trata-se de um lugar criado para atender a população, principalmente de periferia, catalogando problemas locais e buscando um encaminhamento de solução", relata Prates.

Os envolvidos responsáveis pelo vandalismo podem ser punidos com detenção de até quatro anos e multa estipulada pela Justiça.