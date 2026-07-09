Ex-prefeito de MS e escrivão é afastado da Polícia Civil após ser preso

Na edição desta quinta-feira (9) do Diário Oficial do Estado (DOE), foi publicado o afastamento compulsório de Eronivaldo da Silva Vasconcelos Júnior, o Junior Vasconcelos, do cargo de escrivão da Polícia Judiciária, pertencente ao quadro efetivo da Secretaria de Estado Justiça e Segurança Pública (Sejusp).
O prazo da suspensão durará o tempo em que perdurar a medida cautelar. Foi determinado o recolhimento da arma, carteira funcional e demais pertences do patrimônio público destinados ao policial, além da suspensão de senhas e logins de acesso aos bancos de dados da instituição policial, sistema SIGO, INFOSEG, suspensão de férias.
O afastamento foi assinado pelo delegado e corregedor-geral da Polícia Civil Clever José Fante Esteves. O ex-prefeito de Fátima do Sul, Junior Vasconcelos, foi preso na última terça-feira (7), durante a Operação Gutenberg, que investiga a atuação de uma organização criminosa especializada em fraudar procedimentos de compras públicas, principalmente por meio de contratações diretas para aquisição de livros paradidáticos.
O grupo contava com a participação de empresários e servidores públicos que direcionavam contratos e dividiam recursos obtidos de forma ilícita. Os valores movimentados ultrapassaram os R$ 27 milhões.
As investigações apontam ainda que integrantes da organização utilizavam a influência de servidores da área da saúde para condicionar a liberação de exames, cirurgias e vagas hospitalares na rede estadual à compra dos livros comercializados pelo grupo.
Além do ex-prefeito de Fátima do Sul, também foram presos:
- Ed Carlo Britto Burgatt, coordenador estadual de Regulação Assistencial da Secretaria Estadual de Saúde (SES);
- Jéssyca Duarte Burgatt, empresária e filha de Ed Carlo;
- Rossana Jafar, sócia-administradora da Gráfica Alvorada;
- Olívia Paroschi Jafar, médica e empresária, filha de Rossana;
- Felipe Paroschi Jafar, servidor comissionado da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) e filho de Rossana;
- o empresário Paulo Rogério de Melo e seu filho Douglas Henrique de Melo;
- Gabriel Taquino de Paula, advogado;
- Francisco Anizio dos Santos, empresário;
- Joatan Gomes Peixoto, dono da Editora Avante e da Souza & Fanaia Comércio de Livros e Serviços, sediada em São Paulo (SP),;
- Matheus Oliveira Peixoto, filho de Joatan
Na quarta-feira (8), foi publicado no Diário Oficial do Estado as exonerações de Ed Carlo Britto Burgatt e Felipe Paroschi Jafar.
Em nota divulgada na terça-feira (7), o Governo do Estado afirmou que mantém ações permanentes de compliance e transparência e que determinou o afastamento e/ou exoneração dos servidores envolvidos nas investigações.
O governo informou ainda que, além de acompanhar as diligências conduzidas pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), instaurou auditoria interna para apurar procedimentos relacionados ao caso.