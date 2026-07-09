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audiência de custódia

Justiça mantém prisão de ex-prefeito e duas empresárias alvos do Gaeco

Ontem, outros nove investigados tiveram a prisão preventiva decretada; Esquema prometia vagas no SUS em troca de contratos fraudulentos

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

09/07/2026 - 10h31
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Mais três pessoas tiveram a prisão em flagrante convertida em preventiva por envolvimento em esquema criminoso através de contratos fraudulentos de livros, desmantelado em operação do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) na última terça-feira (8).

Em audiência de custódia realizada nesta quinta-feira (9), a prisão foi mantida para o ex-prefeito de Fátima do Sul, Eronivaldo da Silva Vasconcelos Júnior, conhecido como Júnior Vasconcelos, que atualmente trabalhava na Polícia Civil.

Junior Vasconcelos também foi afastado compulsioriamente do cargo de escrivão da Polícia Judiciária, pertencente ao quadro efetivo da Secretaria de Estado Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

Também teve a prisão preventiva decretada e Jéssica Burgatt, filha de Ed Carlos Britto Burgatt, que atuava como coordenador estadual de Regulação Assistencial (Core) da Secretaria de Estado de Saúde (SES).

Rossana Jafar é a terceira investigada que a Justiça manteve a prisão nesta quinta. Ela teria assumido o comando da Gráfica Alvorada após a morte de Mirched Jafar Júnior em abril de 2021, em razão de complicações da Covid-19.

Além das três audiências de hoje, passaram por audiência de custódia na quarta-feira e continuam presos:

  • Ed Carlo Britto Burgatt
  • Olívia Jafar
  • Felipe Paroschi Jafar
  • Joatan Gomes Peixoto
  • Matheus Oliveira Peixoto
  • Francisco Anizio dos Santos
  • Paulo Rogerio de Melo
  • Douglas Henrique de Melo
  • Gabriel Taquino de Paula

Na operação Gutenberg, foram cumpridos 16 mandados de prisão preventiva e 43 mandados de busca e apreensão em Campo Grande, Dourados, São Gabriel do Oeste, Caarapó, Corguinho, Porto Murtinho, São Paulo (SP) e Abadiânia (GO).

Esquema

O esquema desmantelado pelo Gaeco consistia na promessa de vagas em hospitais em troca de contratos fraudulentos de livros paradidáticos. A organização criminosa teria movimentado cerca de R$ 27 milhões dos cofres públicos.

A investigação aponta a existência de organização criminosa voltada à prática de crimes contra a Administração Pública, mais especificamente crimes em licitação, corrupção ativa, corrupção passiva, além de lavagem de dinheiro e outros delitos correlatos. 

A fraude ocorreu em Campo Grande e teve atuação em diversos municípios do Estado, com núcleos bem definidos, liderada por empresários que atuavam como principais articuladores do esquema criminoso. 

Os investigados se valiam de servidores públicos corrompidos para fraudar e direcionar procedimentos de compras públicas, mediante contratação direta, sem licitação, para a aquisição de livros paradidáticos.

Os valores recebidos dos cofres públicos pela organização criminosa ultrapassam R$ 27 milhões, que eram divididos entre os integrantes, sendo servidores públicos e diversas pessoas físicas e jurídicas com o fim de ocultar e dissimular a sua origem ilícita.

O MPMS constatou ainda, dentre as várias frentes de atuação, que o esquema criminoso se valia da influência de servidores da área da saúde pública para condicionar a autorização de exames, cirurgias e até vagas de leitos em hospitais pela rede estadual à aquisição de livros vendidos pelo grupo.

A organização criminosa seguia operando até os dias atuais com contratos ativos em vários municípios.

Alvos

Um dos presos é Ed Carlos Britto Burgatt, que atua como coordenador estadual de Regulação Assistencial (Core) da Secretaria de Estado de Saúde (SES).

Conforme apurado pelo Correio do Estado, ele seria o mediador do esquema, já que se utilizaria do seu cargo para “oferecer” vantagem na regulação hospitalar para prefeitos.

Em troca das vagas, era solicitado que uma empresa parceira fosse contratada pela administração municipal para “fornecimento de livros paradidáticos”, uma cortina de fumaça para dividir os lucros do contrato assinado.

Essa empresa seria a Gráfica Alvorada, que está ligada diretamente a Olívia e Rossana Jafar, que foram presas nesta operação e teriam assumido o comando da livraria após a morte de Mirched Jafar Júnior em abril de 2021, em razão de complicações da Covid-19. Em tese, elas teriam continuado o esquema que já existia desde antes da pandemia.

Além de Rossana e Olívia Jafar e Ed Carlos Burgatt, há a confirmação de que foram presos Felipe Paroschi Jafar, Joatan Gomes Peixoto, Matheus Oliveira Peixoto, Francisco Anizio dos Santos, Paulo Rogerio de Melo e Jéssica Burgatt, filha do coordenador do Core.

Eronivaldo da Silva Vasconcelos Júnior, conhecido como Júnior Vasconcelos, ex-prefeito de Fátima do Sul e que atualmente ocupa cargo no gabinete do deputado estadual Jamilson Name (PP), também foi alvo da investigação.

FISCALIZAÇÃO

Receita Federal apreende R$ 1 milhão em mercadorias ilegais em depósito

Fiscalização identificou imóvel no Bairro Coophavila II usado para armazenar produtos trazidos irregularmente do Paraguai

09/07/2026 14h30

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Mercadorias avaliadas em cerca de R$ 1 milhão foram apreendidas durante operação da Receita Federal

Mercadorias avaliadas em cerca de R$ 1 milhão foram apreendidas durante operação da Receita Federal Divulgação

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Nesta quinta-feira (9) a Receita Federal apreendeu cerca de R$ 1 milhão em mercadorias irregulares. A ação ocorreu em um imóvel localizado no bairro Coophavila II, em Campo Grande, que era utilizado como depósito para armazenamento dos produtos.

A operação foi realizada após trabalho de inteligência e análise de risco fiscal conduzidos pelas equipes de fiscalização da Receita Federal. A partir das informações levantadas, os auditores identificaram que o local servia como ponto de armazenamento de mercadorias trazidas do Paraguai sem a devida regularização.

De acordo com a Receita, os produtos seriam distribuídos para estabelecimentos comerciais situados em diferentes regiões da cidade. 

Entre os itens apreendidos estão brinquedos, copos de alumínio, acessórios para telefones celulares e equipamentos eletrônicos de diversas categorias.

Todo o material recolhido será encaminhado ao depósito da Receita Federal, onde permanecerá até a conclusão dos procedimentos administrativos. Após essa etapa, os produtos receberão a destinação prevista na legislação vigente.

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gangorra

Ponte na estrada de acesso a Bonito é finalmente liberada

Interdição sobre o Rio Miranda inicialmente prevista para durar 24 horas, na MS-345, começou às 06h de terça-feira (07) e liberada na manhã de hoje (09)

09/07/2026 13h01

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Interdição está ocorrendo para acabar com o efeito gangorra que surgia toda vez que veículos pesados passavam pela estrutura

Interdição está ocorrendo para acabar com o efeito gangorra que surgia toda vez que veículos pesados passavam pela estrutura Reprodução

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Prevista inicialmente para durar o prazo de 24 horas, a interdição na ponte sobre o Rio Miranda iniciada às 06h da última terça-feira (07) foi finalmente liberada na manhã de hoje (09), porém deve seguir com restrições quanto ao tráfego por esse trecho da rodovia MS-345.

Como bem acompanha o Correio do Estado, o anúncio de que a interdição que estava prevista para terminar na manhã de ontem (08) duraria mais 36 horas surgiu ainda na terça-feira (07), quando eram executados os trabalhos de concretagem e grampeamento das vigas. 

O anúncio do fim desta interdição partiu da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos, informando que o tráfego estaria a partir de hoje (09) liberado, obedecendo, porém, as restrições inclusive de peso máximo permitido que já estavam previamente esclarecidas. 

Ou seja, ainda que o motorista já esteja liberado para seguir na MS-345 em acesso à Bonito, é preciso estar atento às especificações que limitam o trânsito local como voltado apenas para veículos leves. 

Podendo transitar por esse trecho somente carros de passeio, caminhonetes e caminhões de pequeno porte, o peso máximo permitido para trafegar na ponte da MS-345 é de 10 toneladas. 

Esse trecho ainda funciona em sistema pare e siga e, somente, com tráfego em meia pista, sendo permitida a passagem de apenas um veículo por vez. 

Em complemento, a Agesul destaca que a continuidade do cronograma ainda fica à mercê de condições técnicas e climáticas estáveis e favoráveis. 

"A orientação é para que motoristas e transportadores acompanhem os avisos oficiais, programem os deslocamentos com antecedência, respeitem os limites de velocidade e redobre a atenção ao trafegar pela região", cita a Agesul. 

Relembre

Essa ponte está instalada em uma das rodovias que dá acesso à cidade turística de Bonito, município esse distante aproximadamente 297 quilômetros da Capital do Mato Grosso do Sul.

Esse trecho de cerca de cem quilômetros encurtou em 40 km a distância entre Campo Grande e a cidade turística, foram investidos em torno de R$340 milhões. Entregue em 1967, a ponte, porém, não sofreu adequações mesmo com o intenso fluxo que passaria a receber.

Esse trecho, vale lembrar, chegou a ficar conhecido como "ponte gangorra", quando foi parcialmente interditada em 2024. Quando caminhões pesados chegavam em uma das extremidades, a outra levantava e aparecia um degrau de cerca de 40 centímetros. Por conta deste degrau, veículos chegaram a estourar os quatro pneus a enfrentarem o obstáculo. 

Justamente este efeito gangorra que agora está sendo corrigido com investimentos da ordem de R$3,3 milhões. 

A interdição total desta semana é a segunda que está ocorrendo em meio aos trabalhos para recuperação da estrutura.

Sem esta rodovia, o trajeto mais indicado para a viagem entre Campo Grande e Bonito, por exemplo, é seguir por Sidrolândia (BR-060), Nioaque e Guia Lopes (Jardim). 

 

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