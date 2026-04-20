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EXPOGRANDE 2026

Expogrande encerra atividades após estragos causados por temporal

Acrissul anuncia fechamento do parque após vendaval destruir estruturas; programação desta segunda ainda é incerta

Alicia Miyashiro

Alicia Miyashiro

20/04/2026 - 10h30
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A Expogrande 2026 foi oficialmente encerrada neste domingo (19) após o temporal que atingiu Campo Grande e causou danos significativos no Parque de Exposições Laucídio Coelho.

Em comunicado, a Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul (Acrissul) informou que o parque foi fechado e todas as atividades foram suspensas ainda no mesmo dia. A decisão ocorreu após o desligamento da energia elétrica no local e teve como objetivo garantir a segurança do público, expositores e colaboradores.

Pouco antes, a entidade já havia anunciado o cancelamento dos shows gratuitos que aconteceriam na noite de domingo. As apresentações foram suspensas devido às condições climáticas adversas.

Previsto para esta segunda-feira (20), o show do cantor Thiaguinho ainda não tem confirmação oficial de realização. Até o momento, a organização não se pronunciou especificamente sobre a apresentação, que segue incerta.

O temporal, que durou menos de meia hora, foi acompanhado de rajadas de vento e provocou estragos em diversas regiões da Capital. No parque de exposições, tendas foram arrancadas, estruturas metálicas ficaram danificadas, camarotes foram comprometidos e banheiros químicos tombaram. Parte dos estandes também foi destruída.

Além dos impactos dentro da Expogrande, a chuva causou transtornos em diferentes pontos da cidade. Árvores caíram em vias importantes, semáforos ficaram desligados e houve registro de falta de energia em bairros da Capital.

Nesta semana

Pelo menos 56 municípios de Mato Grosso do Sul estão em alerta de perigo extremo para uma onda de calor, condição atrelada ao temporal desta tarde, devido ao aquecimento do solo durante o dia. 

 A condição deve ser acompanhada por sensação de abafamento e pancadas de chuva isoladas, típicas do período de transição entre o verão e o outono.

De acordo com o Inmet, as temperaturas máximas devem variar entre 29°C e 33°C, podendo ultrapassar esse patamar em alguns dias. As mínimas ficam entre 20°C e 22°C, principalmente no início da manhã.

A previsão também indica chuvas irregulares ao longo da semana, com maior probabilidade entre a tarde e a noite. Em alguns pontos, há chance de pancadas mais intensas, com rajadas de vento, de forma localizada e passageira.

Entre os municípios mais impactados pela onda de calor estão Campo Grande, Dourados, Corumbá, Ponta Porã e Naviraí.

A onda de calor também atinge Amambai, Anastácio, Angélica, Antônio João, Aquidauana, Aral Moreira, Batayporã, Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Caarapó, Caracol, Corguinho, Coronel Sapucaia, Deodápolis, Dois Irmãos do Buriti, Douradina, Eldorado, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Guia Lopes da Laguna, Iguatemi, Itaporã, Itaquiraí, Ivinhema, Japorã, Jaraguari, Jardim, Jateí, Juti, Ladário, Laguna Carapã, Maracaju, Miranda, Mundo Novo, Nioaque, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Paranhos, Porto Murtinho, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Rio Negro, Rochedo, Sete Quedas, Sidrolândia, Tacuru, Taquarussu, Terenos e Vicentina.

Na Capital,  a temperatura máxima atinge 39ºC na próxima quarta-feira (22). Em Dourados, as mínimas giram em torno de 20ºC e máximas em 37ºC, condições semelhantes às de Ponta Porã, com máximas em torno dos 38ºC. No município situado na fronteira com o Paraguai, a umidade relativa do ar atinge a faixa dos 20%.

Na região norte, Costa Rica deve ter temperatura máxima que podem alcançar os 37ºC, condições vistas em Chapadão do Sul, municípios distantes cerca de 50 km, onde a máxima fica em torno dos 36ºC. 

Em Coxim, a mínima fica em torno dos 22ºC com temperatura máxima na casa dos 40ºC, temperatura prevista para Corumbá, na fronteira com a Bolívia. 

De modo geral, a tendência é de temperaturas acima da média para o período e de redução gradual das chuvas nas próximas semanas, indicando o avanço do período de seca no região Centro-Oeste.

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SUPERAÇÃO

Jaque encontra forças na corrida após vencer câncer e perder o irmão para doença

Corredora enfrentou um câncer de rinofaringe e transformou dor em luta

20/04/2026 09h45

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Jaqueline Coelho ao lado de seu sobrinho

Jaqueline Coelho ao lado de seu sobrinho Foto: divulgação/Unimed

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Jaqueline Coelho Katayama, de 40 anos, transformou sua dor em superação e luto em força.

Ela encontrou forças na corrida para seguir em frente, após enfrentar um câncer de rinofaringe e, anos depois, perder o irmão para a doença.

O divisor de águas em sua vida foi em 2025, quando seu sobrinho, filho do irmão que faleceu, participou de uma corrida de rua convidado pelo Pernas Solidárias, oportunidade a qual ela pôde acompanhar o garoto.

Pernas Solidária é um projeto social e esportivo que promove a inclusão de pessoas com deficiência física ou intelectual em corridas de rua. A iniciativa disponibiliza triciclos adaptados a cadeirantes que querem participar da corrida, com um condutor (voluntário) que empurra o meio de locomoção. A ação permite que a PcD vivencie a emoção da corrida.

Neste caso, Jaque foi a condutora do triciclo de seu sobrinho e ambos correram juntos. Foi nesse dia que ela passou a enxergar na corrida uma forma de manter viva a memória do irmão.

“Aquele dia foi muito emocionante, foi a virada de chave. A vibração das pessoas, ver o Pedro ali, todo feliz, vibrando, e eu pensei: é isso que vou fazer a partir de agora. Vou correr, por mim, pelo meu sobrinho, pelo meu irmão. Foi o dia mais especial da minha vida”, disse Jaque, emocionada.

De quebra, ela ainda puxar a família toda para a corrida: o esposo, e a filha, de apenas 7 anos, também se tornaram fãs do esporte.

A dor pode paralisar, mas também pode impulsionar.

Bem-Estar Animal

Sistema de microchipagem ultrapassa a marca de 11 mil aplicações

O objetivo deste sistema é facilitar com que tutores sejam localizados e também busca garantir mais segurança ao pet

20/04/2026 09h35

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O microchip armazena um número único, lido por aparelho específico e vinculado aos dados do tutor

O microchip armazena um número único, lido por aparelho específico e vinculado aos dados do tutor Reprodução

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A iniciativa de realizar a microchipagem no animal de estimação reforça o compromisso com o bem estar do animal, pois ao efetuar o procedimento, garante mais segurança ao animal, uma vez que com o chip aplicado, facilita na localização do tutor, caso o bichinho esteja perdido ou desaparecido. 

A aplicação do microchip é bem simples e funciona de forma similar à vacinação, e também não há necessidade de aplicar anestesia antes. 

O microchip funciona como se fosse um “RG” animal, onde ele serve para armazenar algumas informações básicas, contendo um número único de registro, que é lido por aparelho específico, que é vinculado aos dados do tutor em sistema digital, facilitando na identificação do animal. 

Vale ressaltar que apesar de servir para localizar o tutor, o microchip não funciona como um GPS. 

Para comprovar o sucesso dessa campanha, só em 2025 a Superintendência de Bem-Estar Animal (Subea) realizou cerca 11.108 procedimentos, mostrando como a população tem aderido à iniciativa. 

Além dos mais de 11 mil procedimentos realizados em 2025, números disponibilizados no site da prefeitura mostram que desde 2023 mais de 31 mil animais foram microchipados, mostrando que a população também abraçou o projeto. 

A Subea tem a disposição uma vasta carta de serviços, que são realizados de forma gratuita de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h. Os atendimentos são realizados na unidade central, que fica na Rua Rui Barbosa, 3538, Vila Alta.

Além do processo de microchipagem a Subea oferece serviços como: 

  • 15 senhas diárias para castração
  • 15 senhas diárias para consulta veterinária
  • Vacina antirrábica
  • Vermifugação
  • Carrapaticida
  • Castração

Para ter acesso ao atendimento e outros serviços, o tutor responsável precisa apresentar o CadÚnico atualizado e impresso, exceto para os atendimentos de vacina antirrábica e microchipagem, que não exigem a documentação.
 

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