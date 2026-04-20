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ENEM 2026

Última semana para pedir isenção da taxa de inscrição do Enem; confira o passo a passo

O prazo para pedir isenção é até sexta-feira (24), candidatos que faltaram na prova no ano passado devem justificar a ausência até a mesma data para conseguir o benefício este ano

Noysle Carvalho

20/04/2026 - 10h00
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O prazo para os candidatos que desejam solicitar isenção da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é até a próxima sexta-feira (24). O valor da inscrição integral é de R$ 100, e a solicitação da gratuidade é para os candidatos em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

O período para solicitar o recurso está aberto desde o dia 13 de abril, e para aqueles que faltaram os dois dias do Exame em 2025, deve ser realizado a justificativa de ausência também dentro do mesmo prazo para que consiga solicitar o benefício neste ano.

Para realizar ambos os procedimentos, os inscritos devem seguir uma série de etapas dentro da Página do Participante, no site oficial do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Confira as etapas a seguir:

> 1. Acesse a Página do Participante e clique no botão “Justificativa de ausência/isenção”;

> 2. Após responder a autenticação, informe seus dados pessoais (CPF e data de nascimento);

> 3. Clique no botão “Iniciar a justificativa de ausência/isenção”;

> 4. Na tela seguinte terá os critérios para solicitar a isenção da taxa de inscrição. Caso se enquadre nos requisitos, basta clicar em “Li e concordo” e, depois, em “Próximo”;

5. Confira se os seus dados estão de acordo com o cadastro na Receita Federal e clique em “Próximo”;

> 6. Na sequência, o participante poderá solicitar o tratamento pelo nome social;

> 7. Preencha seu CEP e, em seguida, complete as informações do seu endereço atual e aperte o botão “Próximo”. Se o participante não compareceu aos dois dias de aplicação do Enem 2025, deverá justificar a ausência. É necessário informar o motivo da ausência e enviar a documentação exigida;

> 8. Em seguida, responda ao questionário referente ao seu ensino médio, informando em qual o tipo de escola frequentou;

> 9. Caso possua o Número de Identificação Social (NIS) deverá informá-lo e clicar em “Próximo”;

> 10. Confirmado os dados pessoais, responda ao Questionário Socioeconômico, com 23 perguntas;

> 11. Após a confirmação das respostas, informe os dados solicitados (telefone, celular e e-mail);

> 12. Para finalizar, confira as informações e clique em “Enviar solicitação”.

Estão aptos a realizar a solicitação da isenção, candidatos que se enquadrem em pelo menos um dos seguintes requisitos:

  • estejam matriculados no 3º ano do ensino médio em escola pública no ano letivo de 2026;
  • cursaram todo o ensino médio em escola pública ou como bolsistas integrais em escola privada e que possuam renda igual ou inferior a um salário-mínimo e meio;
  • em situação de vulnerabilidade socioeconômica, por serem de família de baixa renda, com registro no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico);
  • participantes do programa Pé-de-Meia, do MEC.

Todos os candidatos devem realizar a inscrição independentemente se feita a solicitação da isenção ou não, pois um não anula o outro. O período de inscrição ainda será divulgado pelo Ministério da Educação do Governo. (MEC).

Para a inscrição todos os documentos devem estar regularizados no cadastro da Receita Federal, incluindo: documentos de nome social e CadÚnico, bem como todos os outros que comprovem os requisitos solicitados.

Conforme o edital do Enem, o resultado das justificativas de ausência aceitas, e de solicitações de isenção da taxa de inscrição deferidas e indeferidas será divulgado no dia 8 de maio. Após isso, o período de recursos será de 11 a 15 de maio, com resultado das interposições no dia 22 de maio.

Enem

Conhecido como a maior porta de entrada para um curso de ensino superior, o Exame Nacional do Ensino Médio é a prova que abrange à todos aqueles que desejam ingressar em uma universidade pública, por meio da nota que pode ser inserida em três programas:

  • Sistema de Seleção Unificada (Sisu);
  • Programa Universidade para Todos (Prouni);
  • Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Instituições públicas e privadas utilizam da prova para selecionar estudantes, como critério único ou complementar aos processos seletivos específicos de cada universidade.

Com o resultado do Enem, ainda é possível que os candidatos utilizem as notas em instituições de Portugal, que possuem convênio com o Inep.

A prova acontece no final do ano e é dividida em dois dias. O primeiro dia abrange as áreas de Linguagens e Ciências Humanas, além de uma redação que também compõe a nota e possui um tema anual, divulgado apenas no dia da prova. E o segundo dia abrange a área de Exatas, com Matemática e Ciências da Natureza.

*Saiba

Alunos do ensino médio podem realizar o exame como treineiros, e também podem solicitar a taxa de isenção, mas a prioridade do benefício é para aqueles que se encaixam dentro dos requisitos divulgados no edital.

>> Serviço

Solicitação taxa de isenção para o Enem 2026/Justificativa de ausência no Enem 2025

Período: 13 a 24 de abril;
Onde fazer: Página do Participante;
Edital de isenção e justificativa disponível aqui.

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SUPERAÇÃO

Jaque encontra forças na corrida após vencer câncer e perder o irmão para doença

Corredora enfrentou um câncer de rinofaringe e transformou dor em luta

20/04/2026 09h45

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Jaqueline Coelho ao lado de seu sobrinho

Jaqueline Coelho ao lado de seu sobrinho Foto: divulgação/Unimed

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Jaqueline Coelho Katayama, de 40 anos, transformou sua dor em superação e luto em força.

Ela encontrou forças na corrida para seguir em frente, após enfrentar um câncer de rinofaringe e, anos depois, perder o irmão para a doença.

O divisor de águas em sua vida foi em 2025, quando seu sobrinho, filho do irmão que faleceu, participou de uma corrida de rua convidado pelo Pernas Solidárias, oportunidade a qual ela pôde acompanhar o garoto.

Pernas Solidária é um projeto social e esportivo que promove a inclusão de pessoas com deficiência física ou intelectual em corridas de rua. A iniciativa disponibiliza triciclos adaptados a cadeirantes que querem participar da corrida, com um condutor (voluntário) que empurra o meio de locomoção. A ação permite que a PcD vivencie a emoção da corrida.

Neste caso, Jaque foi a condutora do triciclo de seu sobrinho e ambos correram juntos. Foi nesse dia que ela passou a enxergar na corrida uma forma de manter viva a memória do irmão.

“Aquele dia foi muito emocionante, foi a virada de chave. A vibração das pessoas, ver o Pedro ali, todo feliz, vibrando, e eu pensei: é isso que vou fazer a partir de agora. Vou correr, por mim, pelo meu sobrinho, pelo meu irmão. Foi o dia mais especial da minha vida”, disse Jaque, emocionada.

De quebra, ela ainda puxar a família toda para a corrida: o esposo, e a filha, de apenas 7 anos, também se tornaram fãs do esporte.

A dor pode paralisar, mas também pode impulsionar.

Bem-Estar Animal

Sistema de microchipagem ultrapassa a marca de 11 mil aplicações

O objetivo deste sistema é facilitar com que tutores sejam localizados e também busca garantir mais segurança ao pet

20/04/2026 09h35

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O microchip armazena um número único, lido por aparelho específico e vinculado aos dados do tutor

O microchip armazena um número único, lido por aparelho específico e vinculado aos dados do tutor Reprodução

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A iniciativa de realizar a microchipagem no animal de estimação reforça o compromisso com o bem estar do animal, pois ao efetuar o procedimento, garante mais segurança ao animal, uma vez que com o chip aplicado, facilita na localização do tutor, caso o bichinho esteja perdido ou desaparecido. 

A aplicação do microchip é bem simples e funciona de forma similar à vacinação, e também não há necessidade de aplicar anestesia antes. 

O microchip funciona como se fosse um “RG” animal, onde ele serve para armazenar algumas informações básicas, contendo um número único de registro, que é lido por aparelho específico, que é vinculado aos dados do tutor em sistema digital, facilitando na identificação do animal. 

Vale ressaltar que apesar de servir para localizar o tutor, o microchip não funciona como um GPS. 

Para comprovar o sucesso dessa campanha, só em 2025 a Superintendência de Bem-Estar Animal (Subea) realizou cerca 11.108 procedimentos, mostrando como a população tem aderido à iniciativa. 

Além dos mais de 11 mil procedimentos realizados em 2025, números disponibilizados no site da prefeitura mostram que desde 2023 mais de 31 mil animais foram microchipados, mostrando que a população também abraçou o projeto. 

A Subea tem a disposição uma vasta carta de serviços, que são realizados de forma gratuita de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h. Os atendimentos são realizados na unidade central, que fica na Rua Rui Barbosa, 3538, Vila Alta.

Além do processo de microchipagem a Subea oferece serviços como: 

  • 15 senhas diárias para castração
  • 15 senhas diárias para consulta veterinária
  • Vacina antirrábica
  • Vermifugação
  • Carrapaticida
  • Castração

Para ter acesso ao atendimento e outros serviços, o tutor responsável precisa apresentar o CadÚnico atualizado e impresso, exceto para os atendimentos de vacina antirrábica e microchipagem, que não exigem a documentação.
 

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