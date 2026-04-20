Homem é esfaqueado após chamar esposa para ir embora de festa

Na noite de ontem, uma mulher, de 23 anos, acertou o marido, de 35 anos, com facada no rosto, após uma discussão. A mulher está foragida e teria levado o filho do casal ao fugir de casa.
O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina, município a menos de 300 quilômetros de Campo Grande, onde aconteceu a agressão.
De acordo com o boletim de ocorrência, o Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) foi acionado na noite de ontem para atender uma ocorrência de lesão corporal em um conjunto habitacional do município, no bairro Centro Educacional.
Ao chegar no local, a vítima relatou à equipe policial que sofreu violência da esposa com uma faca enquanto estava no banho.
Segundo o relato do homem, a mulher estava em uma confraternização na casa ao lado e, devido ao horário, ele foi até o local a buscar para que retornasse para casa. Com isso, o casal iniciou uma discussão, que continou até os dois entrarem em casa.
Ele então teria ido tomar banho e a mulher foi até o banheiro armada com uma faca, quando o atingiu no rosto. Com um corte no nariz, enquanto ele pegava uma toalha, a esposa teria pego o filho pequeno do casal e fugiu de casa, levando a faca e a criança junto.
O homem então acionou o Corpo de Bombeiros Militar para receber atendimento. Após os primeiros socorros, ele foi coduzido ao Hospital Regional onde teve assitência médico-hospitalar. As equipes policiais realizaram buscas no local, mas a mulher não foi localizada.
O caso foi registrado como lesão corporal dolosa, quando há intenção de ferir.