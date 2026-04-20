Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

VIOLÊNCIA

Homem é esfaqueado após chamar esposa para ir embora de festa

Mulher cortou nariz de marido com faca durante o banho e fugiu de casa com o filho do casal

Noysle Carvalho

20/04/2026 - 11h42
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Na noite de ontem, uma mulher, de 23 anos, acertou o marido, de 35 anos, com facada no rosto, após uma discussão. A mulher está foragida e teria levado o filho do casal ao fugir de casa.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina, município a menos de 300 quilômetros de Campo Grande, onde aconteceu a agressão.

De acordo com o boletim de ocorrência, o Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) foi acionado na noite de ontem para atender uma ocorrência de lesão corporal em um conjunto habitacional do município, no bairro Centro Educacional.

Ao chegar no local, a vítima relatou à equipe policial que sofreu violência da esposa com uma faca enquanto estava no banho.

Segundo o relato do homem, a mulher estava em uma confraternização na casa ao lado e, devido ao horário, ele foi até o local a buscar para que retornasse para casa. Com isso, o casal iniciou uma discussão, que continou até os dois entrarem em casa.

Ele então teria ido tomar banho e a mulher foi até o banheiro armada com uma faca, quando o atingiu no rosto. Com um corte no nariz, enquanto ele pegava uma toalha, a esposa teria pego o filho pequeno do casal e fugiu de casa, levando a faca e a criança junto.

O homem então acionou o Corpo de Bombeiros Militar para receber atendimento. Após os primeiros socorros, ele foi coduzido ao Hospital Regional onde teve assitência médico-hospitalar. As equipes policiais realizaram buscas no local, mas a mulher não foi localizada.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa, quando há intenção de ferir.

Assine o Correio do Estado

SUPERAÇÃO

Jaque encontra forças na corrida após vencer câncer e perder o irmão para doença

Corredora enfrentou um câncer de rinofaringe e transformou dor em luta

20/04/2026 09h45

Compartilhar
Jaqueline Coelho ao lado de seu sobrinho Foto: divulgação/Unimed

Continue Lendo...

Jaqueline Coelho Katayama, de 40 anos, transformou sua dor em superação e luto em força.

Ela encontrou forças na corrida para seguir em frente, após enfrentar um câncer de rinofaringe e, anos depois, perder o irmão para a doença.

O divisor de águas em sua vida foi em 2025, quando seu sobrinho, filho do irmão que faleceu, participou de uma corrida de rua convidado pelo Pernas Solidárias, oportunidade a qual ela pôde acompanhar o garoto.

Pernas Solidária é um projeto social e esportivo que promove a inclusão de pessoas com deficiência física ou intelectual em corridas de rua. A iniciativa disponibiliza triciclos adaptados a cadeirantes que querem participar da corrida, com um condutor (voluntário) que empurra o meio de locomoção. A ação permite que a PcD vivencie a emoção da corrida.

Neste caso, Jaque foi a condutora do triciclo de seu sobrinho e ambos correram juntos. Foi nesse dia que ela passou a enxergar na corrida uma forma de manter viva a memória do irmão.

“Aquele dia foi muito emocionante, foi a virada de chave. A vibração das pessoas, ver o Pedro ali, todo feliz, vibrando, e eu pensei: é isso que vou fazer a partir de agora. Vou correr, por mim, pelo meu sobrinho, pelo meu irmão. Foi o dia mais especial da minha vida”, disse Jaque, emocionada.

De quebra, ela ainda puxar a família toda para a corrida: o esposo, e a filha, de apenas 7 anos, também se tornaram fãs do esporte.

A dor pode paralisar, mas também pode impulsionar.

Bem-Estar Animal

Sistema de microchipagem ultrapassa a marca de 11 mil aplicações

O objetivo deste sistema é facilitar com que tutores sejam localizados e também busca garantir mais segurança ao pet

20/04/2026 09h35

Compartilhar
O microchip armazena um número único, lido por aparelho específico e vinculado aos dados do tutor Reprodução

Continue Lendo...

A iniciativa de realizar a microchipagem no animal de estimação reforça o compromisso com o bem estar do animal, pois ao efetuar o procedimento, garante mais segurança ao animal, uma vez que com o chip aplicado, facilita na localização do tutor, caso o bichinho esteja perdido ou desaparecido. 

A aplicação do microchip é bem simples e funciona de forma similar à vacinação, e também não há necessidade de aplicar anestesia antes. 

O microchip funciona como se fosse um “RG” animal, onde ele serve para armazenar algumas informações básicas, contendo um número único de registro, que é lido por aparelho específico, que é vinculado aos dados do tutor em sistema digital, facilitando na identificação do animal. 

Vale ressaltar que apesar de servir para localizar o tutor, o microchip não funciona como um GPS. 

Para comprovar o sucesso dessa campanha, só em 2025 a Superintendência de Bem-Estar Animal (Subea) realizou cerca 11.108 procedimentos, mostrando como a população tem aderido à iniciativa. 

Além dos mais de 11 mil procedimentos realizados em 2025, números disponibilizados no site da prefeitura mostram que desde 2023 mais de 31 mil animais foram microchipados, mostrando que a população também abraçou o projeto. 

A Subea tem a disposição uma vasta carta de serviços, que são realizados de forma gratuita de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h. Os atendimentos são realizados na unidade central, que fica na Rua Rui Barbosa, 3538, Vila Alta.

Além do processo de microchipagem a Subea oferece serviços como: 

  • 15 senhas diárias para castração
  • 15 senhas diárias para consulta veterinária
  • Vacina antirrábica
  • Vermifugação
  • Carrapaticida
  • Castração

Para ter acesso ao atendimento e outros serviços, o tutor responsável precisa apresentar o CadÚnico atualizado e impresso, exceto para os atendimentos de vacina antirrábica e microchipagem, que não exigem a documentação.
 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

