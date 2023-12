Dados do IBGE

Estado que se encontra em 3º no ranking, está atrás de SC e RS

Mato Grosso do Sul é o 3º no ranking entre os estados brasileiros, com a redução de jovens entre 15 a 29 anos que não estudam e nem trabalham. De acordo com a pesquisa do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), em 2022 são 101 mil jovens, o que corresponde a 16% do total.

Ainda de acordo com a pesquisa, Mato Grosso do Sul está atrás de Santa Catarina (SC) com 12,8% e Rio Grande do Sul (RS), com 15,7%, que não estudam e nem trabalham.

Segundo os dados, a redução do número de jovens que não estudam e não estão ocupados foi maior que o total de jovens e, por isso, a taxa desta condição foi a menor da série, iniciada desde 2012.

Pessoas brancas tem renda per per capita maior

Segundo os dados do IBGE, 70,2% da população sul-mato-grossense eram de cor ou raça preta ou parda. O rendimento dessas famílias per per capita médio, segundo o sexo, em 2022, foi de R$ 1.796,00 por mês, maior que a média do país que é de R$ 1.586,00.

Segundo o levantamento, o rendimento domiciliar per capita médio, segundo cor ou raça, em 2022, o rendimento das pessoas brancas foi R$ 2.247,00, enquanto o das pessoas pardas foi de R$ 1.438,00 e das pretas foi de R$ 1.403,00, ou seja, as pessoas brancas estavam em domicílios com renda per capita, em média, 58,2% superior à renda dos domicílios onde viviam as pessoas pretas ou pardas.

Os dados mostram que 10% da população de MS, com menor rendimento 70,2% eram de cor ou raça preta ou parda, e 28,3% eram brancas. Entre os 10% com maiores rendimentos, 34,5% eram de cor ou raça preta ou parda, e 63,8% brancas.



Outro dado divulgado pelo IBGE, é que os homens em Mato Grosso do Sul têm renda per capita de R$1.885,00, valor superior ao verificado com as mulheres R$1.711,00. Em comparação ao ano anterior, o rendimento domiciliar per capita médio aumentou 13,9%, com crescimento de 13%, para as mulheres, e de 15%, para os homens.