Falta de medicamentos na rede pública de saúde é debate em audiência pública

Adriane Lopes destacou o crescimento no comércio dos bairros e indicou que estudo técnico deve apontar a possível extensão do parquímetro para outras regiões de Campo Grande

Com relação à necessidade de instalação dos parquímetros nos bairros, a prefeita tornou a frisar que vale o estudo técnico para pontuar a viabilidade Gerson Oliveira / Correio do Estado

Durante evento na Expogrande, na tarde desta quarta-feira (10) a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), confirmou a possibilidade de que os parquímetros sejam estendidos para os bairros da Capital.

Conforme noticiado pelo Correio do Estado, a Câmara Municipal de Campo Grande aprovou o Projeto de Lei n° 11.295/2024, de autoria do Executivo Municipal, que permite que a prefeitura seja feito o processo de licitação, para utilização do Sistema de Estacionamento Rotativo (SER).

A novidade são as emendas inseridas no projeto com a possibilidade de ampliação do parquímetro para os bairros de Campo Grande.

"Será feita uma consulta nos bairros [levando em consideração] o interesse dos comerciantes, naquelas ruas que já tem dificuldade para estacionar, mas isso ainda vai ser discutido", explicou Adriane.

Ainda, de acordo com a prefeita, a aprovação pela Câmara Municipal que possibilita o retorno dos parquímetros vai "desafogar" a região Central. "Era uma necessidade do Centro de Campo Grande, uma dificuldade de estacionamento. Um pedido, uma solicitação de todos os comerciantes da região Central".

A prefeita destacou o "boom" que o comércio dos bairros sofreu durante a pandemia fez com que comerciantes de várias regiões de Campo Grande solicitassem a instalação dos parquímetros.

"Acho que cabe uma análise para entender o fluxo de veículos, a intensidade, o tempo que os carros ficam estacionados. Se isso realmente for uma realidade poderá ser expandido", pontuou Adriane.

Com relação à necessidade de instalação dos parquímetros nos bairros, a prefeita tornou a frisar que vale o estudo técnico para pontuar a viabilidade e não acabar atrapalhando a circulação das pessoas na região. "Diante de um estudo técnico, se for a necessidade, nós vamos implementar".

Essa não é a primeira vez que a instalação de parquímetros é discutida pela prefeita Adriane Lopes, no início de novembro de 2023, ela comentou a possibilidade de expansão do estacionamento rotativo até os bairros de Campo Grande.

"Com o novo contrato vai ser possível expandir para a cidade toda já que nesse modelo agora, a cidade descentralizou e, neste sentido, haverá a previsão de implantação de vagas na área central e também nos bairros", apontou a nota do Executivo Municipal à época.

Durante a votação na Câmara Municipal, o representante da Agetran admitiu que, embora não tenha certeza de onde se dará as implantações, o parquímetro "chegará onde tiver necessidade".

Aprovado com 21 votos favoráveis, com as emendas 5, 6 e 10, prevendo 12 anos de concessão inicial, os seguintes parlamentares votaram não:

Ayrton Araújo

Dr. Victor Rocha

Luiza Ribeiro

Prof. André Luis

Tabosa

Zé da Farmácia.



Fim da era Flexpark



Por duas décadas a empresa Metropark operou o estacionamento rotativo municipal, por meio de contrato com a prefeitura, encerrado em 22 de março de 2022.

Esse contrato em questão, firmado em 22 de março de 2002, com vigência da concessão estipulado inicialmente por um período de 10 anos.

Em janeiro de 2012, faltando dois meses para o término da concessão, a empresa encaminhou à Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) um ofício manifestando o interesse na continuidade do contrato, com prorrogação do serviço deferida por mais uma década, até 22 de março de 2022.

