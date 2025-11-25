Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

OPERAÇÃO SUCCESSIONE

Parentes de deputado são presos em operação do Gaeco

Os agentes cumprem mandados simultâneos em diversos endereços de família e empresários próximos ao grupo político

Da Redação

Da Redação

25/11/2025 - 09h05
Equipes do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), deflagraram na manhã desta terça-feira (25) a 4ª fase da Operação Successione que teve como alvo familiares e empresário próximos ao deputado Neno Razuk (PL).

Ao todo, foram cumpridos 20 mandados de prisão preventiva e 27 de busca e apreensão simultaneamente em Campo Grande, Dourados, Corumbá, Maracaju e Ponta Porã, além de endereços no Paraná, Goiás e Rio Grande do Sul. A operação recebeu apoio operacional do Batalhão de Choque, Bope, Corregedoria da PM e Força Tática.

Em Dourados, equipes estiveram na residência do ex-deputado Roberto Razuk, pai de Neno Razuk. Também houve ações na casa de Sérgio Donizete Balthazar, dono da empresa Criativa Technology que no início deste ano ingressou no Tribunal de Justiça com mandado de segurança para tentar suspender a licitação da Lotesul, estimada em mais de R$ 50 milhões. 

Outro alvo é Marco Aurélio Horta, o “Marquinho”, chefe de gabinete de Neno Razuk e funcionário da família há quase duas décadas. Segundo informações, os irmãos do parlamentar também estão entre os investigados.

Na Capital, os agentes cumpriram mandados na casa do chefe de gabinete do deputado e no escritório de Rhiad Abdulahad, citado entre os alvos das ordens de prisão.

A operação segue em andamento, e novas informações devem ser divulgadas ao longo do dia.

FASES

Em outubro de 2023, antes das fases da Successione, a Polícia Civil fez uma apreensão de 700 máquinas da contravenção, semelhantes a máquinas de cartão utilizadas diariamente em qualquer comércio, sendo facilmente confundidas.

As prisões foram desencadeadas a partir da deflagração das fases da Operação Successione, que começou no dia 5 de dezembro de 2023. Na ocasião, foram cumpridos 10 mandados de prisão e 13 mandados de busca e apreensão. Foi nesta fase que os ex-assessores parlamentares de Neno Razuk foram pegos.

Duas semanas depois, no dia 20 de dezembro, foi deflagrada a segunda fase da operação, com o cumprimento de 12 mandados de prisão e 4 de busca e apreensão. Ela foi realizada após investigações do Gaeco apontarem que a organização criminosa continuou na prática do jogo do bicho, além de concluírem que policiais militares também atuavam nesta atividade.

No dia 3 de janeiro do ano passado, chegou a vez da terceira fase da operação, com mais dois envolvidos presos pela contravenção na Capital.

A disputa pelo controle do jogo ilegal em Campo Grande se intensificou após a prisão de Jamil Name e Jamilzinho, durante a Operação Omertá, em 2019, que eram apontados pelas autoridades como os donos do jogo do bicho em Mato Grosso do Sul. 

Quatro anos depois, Jamil Name Filho foi condenado a 23 anos de reclusão, após um julgamento de três dias.

O termo italiano “Successione” – que dá nome a operação, é uma referência a disputa pela sucessão do jogo bicho em Campo Grande após a operação Omertá.

**Colaborou Felipe Machado**

MATO GROSSO DO SUL

PRF encontra caminhão com mais de 100kg de cocaína escondida na BR-158

Substâncias foram localizadas em um compartimento oculto na cabine do caminhão, em meio a um aumento das apreensões em 2025 e indicando que o crime ainda usa dos populares "mocós"

25/11/2025 12h12

Apreensão feita em trecho sul-mato-grossense da BR-158. 

Apreensão feita em trecho sul-mato-grossense da BR-158.  Reprodução/PRF

Distante aproximadamente 363 quilômetros de Campo Grande, agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) localizaram um carregamento com mais de cem quilos de cocaína, apreensão feita em trecho sul-mato-grossense da BR-158. 

Conforme divulgado pela PRF, ao abordarem o caminhão no trecho mais próximo ao município de Brasilândia, os agentes puderam identificar na fiscalização que esse condutor em questão sequer possuía a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). 

Viajando de caminhão acompanhado de quem seria sua mãe, o veículo desse condutor acabou vistoriado pelos policiais rodoviários federais, que localizaram aproximadamente 160 quilos de cocaína escondidos em um compartimento oculto na cabine do caminhão. 

Após pesagem, as substâncias totalizaram: 

  • 99,4 quilos de pasta base e
  • 61,3 quilos de cloridrato de cocaína

As duas pessoas abordadas foram encaminhadas, juntas das substâncias e do caminhão, até a unidade da Polícia Civil no município de Brasilândia. 

Aumento de apreensões

Até o fim de junho deste ano, Mato Grosso do Sul havia registrado um aumento de 50% no volume de cocaína apreendida em rodovias federais que cortam o Estado, conforme dados compilados pela PRF em balanço semestral, sendo 8,3 toneladas totais nesse período em 2025. 

Menos de uma semana após a divulgação desses dados, MS anotou a apreensão da maior carga de cocaína do ano até então, cerca de 1,1 tonelada, quantidade das chamadas "drogas de consórcio" com foco em alimentar o tráfico internacional e interestadual de substâncias ilícitas.

Antes desse carregamento, duas outras cargas figuraram como as "maiores apreensões do ano" até então em 2025 no Mato Grosso do Sul, anotadas nos meses de abril e maio. 

Aqui, cabe destacar que, diferente da ação desta sexta-feira (11) que foi executada pela PF, ambos os casos citados a seguir tratam-se de apreensões feitas pela Polícia Rodoviária Federal em trechos de BR.

Por ordem cronológica, o primeiro sinal de "maior apreensão do ano" apareceu em 1° de abril, com 673,5 quilos de cocaína encontrados em uma carreta carregada de soja, conduzida por um morador de Ponta Porã em trecho.

Esse homem envolvido com o tráfico de drogas teve seu carregamento aprendido no município de Alto Paraíso, distante cerca de 95 quilômetros de Naviraí, que faz divisa com o estado sulista do Paraná. 

Depois disso, em fiscalização na BR-262, em Miranda, a PRF abordou um caminhão transportando ferro gusa em 26 de maio, onde foram encontrados 675,9 kg de cocaína, sendo 524,8 Kg de cloridrato e 151,1 Kg de pasta base.

Esse carregamento em questão foi investigado graças às suspeitas levantadas, uma vez que o motorista preso na ocasião apresentou divergências entre as informações repassadas e a nota fiscal da carga. 

O homem ainda transportava mais 10,4 Kg de haxixe, sendo preso sem dar informações sobre a origem ou destino das drogas.

Mocós de pó

Apreensões recentes deste 2025 revelam que o crime organizado ainda se vale de algumas práticas antigas, como o uso dos populares "mocós", como são chamados os esconderijos feitos em veículos que acomodam as substâncias a serem distribuídas ao tráfico.  

Somente neste ano, num intervalo de 30 dias, carregamentos foram localizados ocultos das mais diversas formas, entre cargas de ossos, minério e até entre produtos de limpeza.

Em 12 de fevereiro, por exemplo, 120 kg de cocaína foram apreendidos na BR-262, droga essa que estava fracionada e escondida entre cargas de ossos, armazenadas em tambor plástico com capacidade para armazenar até 200 litros 

Outra carga interceptada na BR-262, menos de dez dias depois, também tentava passar substâncias entorpecentes entre carregamento lícitos, sendo 391 kg de cocaína e 247 Kg de maconha localizados nessa ocasião em um bitrem, que transportava minério de ferro

Como se não bastasse, até mesmo uma carga de produtos de limpeza foi usada para tentar camuflar um carregamento de cocaína que, segundo a Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (DEFRON), foi avaliado em R$ 15 milhões após apreensão feita em após o início de março. 

 

ônibus

Vale do Consórcio Guaicurus está atrasado de novo e motoristas cogitam paralisação

Salário deve ser depositado todo dia 20 de cada mês, mas, até hoje (25), ainda não caiu na conta dos funcionários

25/11/2025 12h00

Transporte coletivo de Campo Grande na Praça Ary Coellho, localizada na avenida 13 de Maio

Transporte coletivo de Campo Grande na Praça Ary Coellho, localizada na avenida 13 de Maio Gerson Oliveira

O vale de funcionários do Consórcio Guaicurus está atrasado neste mês de novembro de 2025. O atraso ocorre mais uma vez e pelo segundo mês consecutivo.

A remuneração deve ser paga até dia 20 de cada mês, porém, em novembro, esta data caiu em um feriadão de quatro dias: feriado nacional de Consciência Negra na quinta-feira (20) e ponto facultativo na sexta-feira (21), seguidos de um fim de semana: sábado (22) e domingo (23).

Portanto, a expectativa era de que o valor fosse depositado na conta dos motoristas na segunda-feira (24), mas, não foi o que aconteceu. Além disso, a primeira parcela do 13º salário deve ser paga até sexta-feira (28).

Ao Correio do Estado, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Coletivo Urbano de Campo Grande (STTCU-CG), Demétrio Freitas, afirmou que se o vale não for pago nas próximas 24 horas, há risco de paralisação dos ônibus.

“O Sindicato se reuniu com o Consórcio, que solicitou para aguardar [o pagamento] até hoje (25.11). Em relação ao 13º, o Consórcio tem até sexta. Na verdade, nós estamos preocupados primeiro com o vale que não foi pago. O 13º tem até sexta-feira para acontecer. Então a nossa pressão em cima do Consórcio agora é para receber primeiro o vale”, explicou Demétrio à reportagem.

Caso o vale e/ou o 13º não sejam pagos, os motoristas cogitam nova paralisação das atividades e Campo Grande pode ficar temporariamente sem ônibus pelo segundo mês consecutivo.

A reportagem procurou a assessoria de imprensa do Consórcio Guaicurus para saber quando o Vale será depositado e se o décimo terceiro está garantido, mas, até o fechamento desta reportagem, não foi respondida. O espaço segue aberto para resposta. 

PARALISAÇÃO

Em 22 de outubro de 2025, quarta-feira, Campo Grande amanheceu sem ônibus, com terminais fechados e pontos vazios.

Os motoristas do transporte coletivo paralisaram atividades por duas horas, das 4h30min às 6h30min, o que refletiu em atrasos o dia todo.

O fato pegou usuários de surpresa, que acordaram para ir trabalhar e não tinham meio de locomoção.

A paralisação aconteceu pelo mesmo motivo: atraso no pagamento do vale de aproximadamente mil motoristas.

A remuneração só foi cair na conta dos motoristas em 25 de outubro, cinco dias após a data limite.

Conforme noticiado pelo Correio do Estado, o atraso o ocorreu pela falta de pagamento de R$ 9 milhões, sendo R$ 6 milhões do Governo de MS e R$ 3 milhões da Prefeitura de Campo Grande, ao Consórcio Guiacurus.

O Goverdo do Estado estava com o dinheiro disponível em caixa, mas não conseguiu repassá-lo à prefeitura porque a administração municipal deixou de emitir uma certidão, que é exigida para que o convênio seja cumprido. 

Em nota enviada à imprensa em 22 de outubro de 2025, a Prefeitura afirmou que está em dia com o pagamento ao Consórcio Guaicurus. 

"A Prefeitura de Campo Grande informa que está rigorosamente em dia com todas as suas obrigações de pagamento junto ao Consórcio Guaicurus. É importante destacar que o financiamento do transporte coletivo urbano envolve também outros entes públicos e a própria sociedade, por meio da tarifa paga pelos usuários.

No que compete ao Município, todos os compromissos estão sendo cumpridos. A administração mantém diálogo constante com o Consórcio para buscar as melhores soluções e assegurar a continuidade e a qualidade do serviço, evitando prejuízos à população".

A expectativa é que o pagamento seja feito até quarta-feira (26), para que não aconteça paralisação. 

