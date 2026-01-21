Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Famílias têm 30 dias para evitar exumação no Cemitério Santo Amaro

Familiares devem procurar a administração do local para tratar de pessoas enterradas em sepulturas temporárias cujo prazo venceu

Laura Brasil

21/01/2026 - 16h44
A Prefeitura Municipal de Campo Grande publicou, no Diogrande desta quarta-feira (21), um aviso para que familiares que possuem entes sepultados em jazigos temporários se apresentem no Cemitério Santo Amaro.

A notificação foi feita pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), que informou que essas sepulturas possuem prazo de concessão de cinco anos.

Como o período venceu, os familiares de pessoas enterradas nos lotes que constam na publicação têm prazo de até 30 dias úteis, contados a partir da data da publicação, para procurar a administração do cemitério.

Cabe aos familiares informar o que desejam que seja feito após a exumação dos restos mortais.

Caso ninguém compareça dentro do prazo, a pasta irá prosseguir com a exumação, e os restos mortais serão encaminhados ao ossuário coletivo, sem necessidade de nova comunicação à família.

Os restos mortais serão devidamente embalados, lacrados e identificados, respeitando a dignidade e a memória dos falecidos.

Na edição do Diogrande desta terça-feira (20), também houve outra lista de convocações relacionadas a pessoas enterradas nos cemitérios Santo Amaro e São Sebastião, popularmente conhecido como Cemitério Cruzeiro.

Nesse caso, a convocação refere-se à regularização cadastral e à correção de irregularidades operacionais identificadas.

A publicação divulgou o nome dos titulares dos terrenos, sendo cerca de 52 convocados a comparecer ao Cemitério Cruzeiro e mais de 100 ao Cemitério Santo Amaro para regularizar pendências.

Para conferir as edições do Diogrande, basta clicar aqui e selecionar a data correspondente para verificar se o ente consta na lista divulgada.

CAMPO GRANDE

Ciúme, rastreamento e assassinato: como foi a tragédia na Luigi Salgados

Gerente não aceitava o fim do relacionamento, rastreou o carro da ex, acreditou em caso entre ela e o patrão e atacou durante o horário de almoço, antes de tirar a própria vida

21/01/2026 16h28

Assassinato ocorreu nesta quarta-feira, na Avenida Julio de Castilhos, em Campo Grande

Assassinato ocorreu nesta quarta-feira, na Avenida Julio de Castilhos, em Campo Grande Gerson Oliveira

O gerente da Luigi Salgados, Eduardo Araújo, 32 anos, que se matou no início da tarde desta quarta-feira (21) após matar o patrão, André Luis Mitidiero, 49, dono da mesma empresa, não aceitava o fim do relacionamento com a ex-mulher, Juliana Carolina Albuquerque.

A motivação do crime seria um suposto caso entre Juliana e André, conforme relatos de funcionários da empresa, que presenciaram os corpos dos dois no chão enquanto acompanhavam o trabalho da polícia no local do crime.

A primeira constatação dos policiais que estiveram no local é de que Eduardo agiu com premeditação. Separado de Juliana desde outubro de 2025, mas com o relacionamento em crise há muito mais tempo (desde fevereiro, conforme uma pessoa que conhecia ambos), Eduardo Araújo teria colocado um rastreador no veículo da ex-mulher.

Foi por meio desse rastreamento que ele teria formado a convicção de um relacionamento entre a ex e André. Com Juliana, Eduardo Araújo tinha três filhos, duas meninas e um menino.

No último storie que postou no Instagram, ainda na manhã desta quarta-feira, a mensagem trazia a seguinte frase em meio a um diálogo: “quanto mais a gente quer uma pessoa, menos a gente tem (sic)”.

Eduardo Araújo surpreendeu André Luis Mitidiero no início do intervalo desta terça-feira, quando o golpeou com dez golpes de faca. Em seguida, usou a mesma faca para golpear o próprio peito, apoiando a faca em uma pilastra e pressionando o corpo contra ela.

Ambos morreram no chão da empresa, onde trabalharam juntos, juntamente com Juliana.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

Saúde

MS bate meta de vacinação em mais da metade das vacinas obrigatórias em 2025

11 dos 19 imunizantes exigidos na carteirinha de vacinação tiveram cobertura igual ou superior a 95% do público alvo no Estado

21/01/2026 16h15

Vacina para gestantes também está disponível nas unidades de saúde

Vacina para gestantes também está disponível nas unidades de saúde FOTO: Gerson Oliveira/Correio do Estado

Mato Grosso do Sul alcançou a meta de cobertura vacinal em 11 das 19 vacinas disponíveis no calendário de vacinação no ano de 2025. 

De acordo com dados do Ministério da Saúde, a meta é de aplicação dos imunizantes em 95% ou mais dos grupos-alvos. As vacinas que alcançaram os resultados esperados foram:

Em recém-nascidos

  • BCG - 109%
  • Hepatite B - 108,28%

Em crianças menores de 1 ano

  • Hepatite B - 95,10%
  • DTP - 96,42%
  • Polio Injetável (VIP) - 96,30%
  • Pneumo 10 - 103,43%
  • Meningo C - 100,03%
  • Rotavírus - 100,65%
  • Tríplice Viral (1ª dose) - 100,82%
  • Pneumo 1o (1º reforço) - 97,22%
  • Meningocócica Conjugada (1º reforço) - 97,23%

Para o governo do Estado, os investimentos e ações estratégicas de vacinação ao longo do ano contribuíram para o avanço da imunização, que chegou a locais estratégicos através, também, de recursos destinados pelo Ministério da Saúde voltado à melhoria das coberturas vacinais. 

Em 2025, foram ampliados os horários de funcionamento das salas de vacinação das unidades de saúde e adquiridas 10 unidades móveis, os “vacimóveis”, totalmente equipados para levar vacina a locais de grande circulação e pontos estratégicos. 

Corumbá, Inocência, Japorã, Porto Murtinho, Miranda e Paranaíba foram as cidades que já receberam as unidades móveis entre os meses de novembro e dezembro como um projeto piloto. Os veículos serão utilizados nas principais campanhas estaduais e nacionais programadas para 2026. 

Também foram intensificadas as campanhas de vacinação nas escolas, como a campanha estadual “Aluno Imunizado”, que envolveu alunos, professores e equipes de saúde, com foco em ampliar a cobertura vacinal entre crianças e adolescentes. 

Através das ações, Mato Grosso do Sul atingiu a marca de 100 pontos no Ranking de Competitividade dos Estados em 2025, a nota máxima, consolidando o Estado como líder nacional em vacinação. 

Ao todo, no ano passado, foram aplicadas 2.699.021 doses de imunizantes em todo Mato Grosso do Sul. As maiores doses se concentraram na faixa etária de 1 ano a 17 anos de idade. 

Campo Grande

Na Capital, apenas as vacinas BCG (111%), Pneumocócica 10-valente (96,50%), Hepatite B (90,61%) e Rotavírus (93,32%) superaram a meta de cobertura do Ministério da Saúde

Apesar das iniciativas da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), como a extensão dos horários de atendimento nos postos de saúde e a oferta de vacinação em pontos estratégicos aos finais de semana e feriados, a adesão da população não foi a esperada, resultando em índices baixos de adesão na maior parte dos imunizantes. 

As menores taxas de vacinação ficaram com as vacinas contra Covid (1,02%), Hepatite B (66,59%), Febre Amarela (75,68%), Varicela (76,08), segundo retorno da Tríplice Viral (77,02%) e o primeiro retorno da tríplice bacteriana (77,60%). 

