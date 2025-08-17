Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

MPMS

Fazenda em cidade pantaneira é multada por queimada em área protegida

Foram mais de 1.4 mil hectares de área queimada, sendo 925 hectares em vegetação nativa e 266 hectares em área de APP

Karina Varjão

Karina Varjão

17/08/2025 - 16h30
A 1ª Promotoria de Justiça de Porto Murtinho abriu um inquérito civil contra Agropecuária Santa Mariana Ltda em razão do avanço das queimadas ilegais em áreas nativas e de preservação permanente em Mato Grosso do Sul, resultando, ao proprietário, na aplicação de multa de mais de R$1.4 milhões.

A investigação apura a destruição de 1.444,981 hectares em uma fazenda da região, sendo 925,480 hectares de vegetação nativa em área destinada à Reserva Legal e 266,730 hectares em Área de Preservação Permanente (APP). Segundo o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), a queima foi feita sem autorização.

Operação Focus

A apuração começou após a Operação Focus 2024, que utilizou dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) e imagens de satélite PlanetScope e Sentinel-2A para identificar os focos de calor e delimitar as áreas atingidas. 

Como a atividade ocorreu sem aval ambiental, em desacordo com o artigo 58 do Decreto Federal nº 6.514/2008, a empresa foi autuada e recebeu multa de R$1.445.000,00.

De acordo com o Portal do Imasul, a Operação Focus tem como objetivo reforçar a fiscalização em propriedades rurais com registros de fogo e áreas queimadas.

Impactos ambientais

Um Laudo de Constatação e o Parecer Técnico nº 313/2024 do Imasul apontam que a queimada causou danos significativos, entre eles:

  • Perda de biodiversidade, com destruição de vegetação nativa e habitats de animais silvestres;
  • Degradação do solo, aumentando o risco de erosão e dificultando a regeneração natural;
  • Prejuízos ao equilíbrio hídrico, pela destruição de APPs que protegem nascentes e rios;
  • Emissão de poluentes atmosféricos, afetando a qualidade do ar e a saúde da população.

O fogo ainda se espalhou para uma propriedade vizinha, a Fazenda Santa Maria II, destruindo mais 285,471 hectares. Ao todo, foram atingidos 1.730,452 hectares.

Medidas adotadas

O promotor de Justiça substituto, Guilermo Timm Rocha, ainda notificou a empresa a apresentar um Projeto de Recuperação de Área Degradada ou Alterada (Prada), que deverá ser registrado no Cadastro Ambiental Rural (CAR) e contemplar os 1.192,210 hectares de APP e Reserva Legal atingidos.

Além disso, o Ministério Público solicitou documentos, esclarecimentos e a manifestação da empresa sobre o interesse em firmar um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC).

Menor índice de queimada

Conforme noticiado no início do mês pelo Correio do Estado, agosto iniciou com frente fria e a chegada de chuva que há dias não dava as caras em boa parte do Estado. Isso fez com que os riscos de queimadas fossem afastados por mais alguns dias. 

O ano de 2025 já é um ano marcado pela baixa incidência de focos de incêndio. Até o final do mês de julho, foram 848 focos identificados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), sendo o menor número para o período nos últimos 11 anos. 

De acordo com o Inpe, Mato Grosso do Sul teve menos de 900 focos de incêndio nos primeiros sete meses do ano pela última vez em 2014, quando foram registrados 799 focos. 

Em 2024, o Estado registrou 5.419 focos de janeiro a julho, sendo o período com maior número registrados em Mato Grosso do Sul desde 1998. Em relação ao mesmo período em 2025, a queda foi de 84,3%. 

 

*Colaborou Nery Kaspary
 

Hospital Universitário UFMS

Com investimentos de R$15 mi, HUMAP entrega obras de modernização e dobra quantidade de leitos

As obras foram retomadas em maio do ano passado após 15 anos paradas.

17/08/2025 15h30

Com investimentos de R$1,5 mi, HUMAP entrega obras de modernização e dobra quantidade de leitos

Com investimentos de R$1,5 mi, HUMAP entrega obras de modernização e dobra quantidade de leitos Divulgação/HUMAP

O Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (Humap-UFMS) entrega, nesta segunda-feira (18) as obras de modernização, com investimentos de quase R$15 milhões de recursos federais.

Integrante da Rede de Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), o Hospital finalizou a segunda etapa da Clínica Médica, com a ampliação de leitos, a reforma do Banco de Leite Humano e a ampliação e modernização do acelerador linear da Radioterapia. As obras estavam acontecendo desde maio de 2024. 

A entrega da Clínica Médica é um dos pontos mais aguardados, já que as obras estavam paradas há 15 anos, sendo retomadas em maio do ano passado. Com um investimento de R$6,5 milhões e 1.179 metros quadrados, a quantidade de leitos praticamente dobrou, passando de 30 para 54, sendo seis leitos de isolamento. 

O novo espaço conta com novos revestimentos, portas largas, janelas com controle de luminosidade, banheiros acessíveis com barras de apoio, cortinas entre os leitos, sistema de ar condicionado central, rede de gases medicinais e sistema de vácuos reestruturados, aquecimento solar, áreas de convivência externa e novo espaço para os profissionais. 

A unidade atende mais de 685 estudantes de graduação e 212 residentes que, com a reforma do ambiente, poderão ampliar a aprendizagem prática, supervisionada e diversificada. 

Quanto ao Banco de Leite Humano, o espaço foi reformado e realocado a uma área de 105 metros quadrados, com um investimento da Ebserh de R$110 mil. 

O novo local oferece laboratório de controle microbiológico próprio, uma área exclusiva para recebimento de doações externas, sala de processamento com cabine de fluxo laminar, além de uma estrutura que garante segurança no cuidado neonatal, atendendo recém–nascidos prematuros ou internados. 

O espaço também será usado para ampliação prática de estudantes e residentes dos cursos de Medicina, Enfermagem, Fisioterapia, Farmácia e demais programas multiprofissionais em saúde materno-infantil de alta complexidade. 

Já a reforma e ampliação da Radioterapia, concluída neste mês, contou com um investimento de R$1,5 milhão, em um espaço de 301 metros quadrados. 

O novo espaço conta com consultórios exclusivos para médicos, para a equipe multiprofissional e odontologia, área de recepção ampliada, vestiários e banheiros adaptados, sala de enfermagem com triagem, laserterapia e medicação, e uma sala blindada e área de comando do acelerador linear, que teve investimento adicional de R$5 milhões. 

De acordo com o Hospital, o acelerador é o primeiro acelerador linear 100% SUS no Mato Grosso do Sul com tecnologias como Radioterapia de Intensidade Modulada (IMRT), Arcoterapia Volumétrica Modulada (VMAT) e Radioterapia Guiada por Imagem (IGRT) com CBCT, garantindo precisão máxima no tratamento, preservando tecidos saudáveis e permitindo protocolos de hipofracionamento, com doses maiores em menos sessões. Essa conquista consolida o Estado como referência nacional em radioterapia pública.

“Essas obras não representam apenas melhorias físicas, mas o fortalecimento do compromisso do Humap-UFMS com a excelência em ensino, assistência e gestão pública. Mais de 900 estudantes e residentes passam a contar com campos de prática modernos, seguros e humanizados, enquanto a população de Mato Grosso do Sul tem acesso a atendimento qualificado, seguro e acolhedor”, afirmou o HUMAP em nota. 

Confira as fotos dos novos espaços abaixo. 

Barrados

Zeca do PT propõe regulamentação das atividades dos Legendários em áreas de conservação no Estado

O requerimento tem como base a proibição das atividades do grupo no Parque Nacional da Serra da Bodoquena, com áreas em Bonito, Bodoquena e Jardim

17/08/2025 14h30

Zeca do PT exige regulamentação das atividades dos Legendários em áreas de conservação no Estado

Zeca do PT exige regulamentação das atividades dos Legendários em áreas de conservação no Estado Divulgação/Legendários Brasil

O deputado estadual Zeca do PT apresentou, na última semana, um requerimento durante a sessão ordinária na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems) pedindo medidas de regulamentação das atividades do grupo Legendários nas áreas de conservação ambiental do Estado, bem como nos parques estaduais. 

Para Zeca, a solicitação cobra esclarecimentos da Secretaria do Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc) e do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) sobre as atitudes que estão sendo tomadas para regimentar a atividade do grupo. 

"As informações solicitadas são de suma importância para que a população sul-mato-grossense tome conhecimento sobre as medidas que o Imasul e a Semadesc vem tomando, no sentido de evitar que as atividades do grupo legendários, que sempre se reúne em grande quantidade, não tenham impacto ambiental negativo em parques e unidades de conservação estaduais", justificou o deputado.

O requerimento foi encaminhado ao Governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, ao Secretário da Semadesc, Jaime Verruck, e ao Diretor-Presidente da Imasul, André Borges Barros de Araújo

Entenda

O requerimento apresentado pelo deputado sul-mato-grossense tem base na recente proibição da realização das atividades do movimento Legendários no Parque Nacional da Serra da Bodoquena, decisão tomada pelo chefe responsável pelo parque, Sandro Roberto da Silva Pereira, após determinadas atividades do grupo causarem impactos negativos na área de conservação. 

A região do parque é uma área de conservação ambiental federal criada em 2000 para proteger a biodiversidade local. A área possui 77 mil hectares e está sob responsabilidade do Instituto Chico Mendes para a Conservação da Biodiversidade (ICMBio), abrangendo as áreas de Bonito, Bodoquena e Jardim, em Mato Grosso do Sul. 

Sandro relatou que desde 2024 o parque não autoriza atividades do grupo na área, por intercorrências de impacto ambiental negativo, bem como descumprimentos das normas do local, como não aglomerar grandes quantidades de pessoas nas trilhas da unidade de conservação. 

“Explicamos que o parque tem um limite diário e que as visitações são feitas com grupo de, no máximo, 10 pessoas, e acompanhadas sempre por um condutor credenciado. Liberamos desde que atendessem as regras. Mas, eles insistiram em realizar essas dinâmicas de estar todo mundo junto, dentro da trilha. Não deu certo, virou aquela confusão. Depois disso não permitimos mais”, conta o chefe do PNSBd.

A mesma decisão também foi divulgada pela Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Cara da Onça, uma unidade de conservação estadual localizada na zona de amortecimento do Parque Nacional da Serra da Bodoquena. 

De acordo com o sócio-proprietário do local, Gerson Canhete Jara, no início do ano passado, um grupo de cerca de 300 pessoas do grupo dos Legendários entrou, sem autorização, na unidade, deixando a área impactada. 

As áreas de conservação, como os parques, seguem normas do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), que também têm normas a serem seguidas para tentar minimizar os impactos das visitações das áreas. 

No Parque Nacional da Serra da Bodoquena, por exemplo, o limite permitido é de 100 pessoas por dia, com horário certo para as trilhas, em grupos de 10 pessoas acompanhadas por um condutor credenciado pelo ICMBio. 

Já na RPPN Cara da Onça, além da visitação guiada, o limite diário de pessoas visitantes é de 25 pessoas. 

“Quando há a concentração de muitas pessoas em um único local, você tem o pisoteio da vegetação, começa a alargar a trilha porque as pessoas não conseguem ficar em trilha. Nos locais onde eles param, que precisam conversar, estabelecer dinâmicas, o impacto ao meio ambiente é grande”, enfatiza Sandro Pereira.
 

