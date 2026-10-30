Feriado de Finados: ambulantes esperam que chuva não atrapalhe comércio

Diferente do ano passado, os ambulantes esperam guinar as vendas de flores neste feriado de Finados, data diretamente impactada pelas chuvas que atingiram Campo Grande em 2025.
Luyane Castro, 30, está desde a última terça-feira junto da mãe e outros familiares em frente ao Cemitério Santo Amaro onde já realizou algumas vendas nos últimos dias. Destacou que assim como outros setores da economia, o feriado desta segunda-feira (2) é um momento de aumento no fluxo de caixa.
"Trabalhamos com flores e velas, todas artificiais. Temos produtos com preços entre R$ 8 e R$ 50 e estamos há mais de 20 anos neste ramo", destacou.
Segundo a vendedora, não há como estimar uma porcentagem de vendas, visto que o dia de maior fluxo é exatamente a próxima segunda-feira.
"Normalmente as vendas aumentam exatamente no dia, por esse motivo não da para fazer uma estimativa. R$ 300 reais é um dia bom, R$ 100 um dia ruim considerando que a gente trabalha entre às 7h às 17h, abertura e fechamento do cemitério", destacou Luyane Castro.
Campo-grandense, Lourdes de Oliveira, 65, também já comercializa flores em frente ao cemitério Santo Antônio, Vila Dorotheia. Além das flores, orçadas entre R$ 5 e R$ 50, ela comercializa velas.
"Trabalho com as flores o ano todo, ultimamente está tudo muito difícil, mas nossa espectativa é vender o melhor possível. Não há uma base boa para vendas, tanto em dia bom quanto em dia ruim. Nós estamos aqui para vender, se o povo chegar e comprar, ótimo, caso contrário guardamos para vender no ano que vem", destacou.
Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão para o fim de semana e feriado é de sol entre nuvens e pancadas de chuva.
Preços
Os preços dos tradicionais produtos do Dia de Finados, como velas e flores, apresentam variações superiores a 200% em Campo Grande, é o que aponta a pesquisa realizada pelo Procon de Mato Grosso do Sul, instituição vinculada à Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos (Sead).
No levantamento feito pelo Procon, foram analisados 10 estabelecimentos da Capital, entre redes de supermercados, atacadistas e floriculturas.
Segundo o órgão, a pesquisa de preços antes da compra é indispensável, já que a disponibilidade dos produtos podem sofrer alterações pontuais em razão do aumento da procura no período.
A maior diferença registrada na pesquisa foi entre os produtos de floricultura. O vaso de Crisântemo tamanho 11 apresentou variação de 202,01%, com preços entre R$ 14,90 e R$ 45,00. A diferença de R$ 30,10 entre os valores representa mais do que o dobro do menor preço encontrado.
O vaso de Kalanchoe tamanho 11, registrou uma oscilação significativa de 180,90%, apresentando uma variação no valor de R$ 8,00 a R$ 25,00. Já o Crisântemo tamanho 11, também apresentou uma diferença de 46,44% entre os estabelecimentos pesquisados, com preços entre R$ 23,90 e R$ 35,00.
A variação não ficou restrita apenas às flores, velas também apresentaram diferença de preços. A vela palito nº 4, da marca Paraná, com oito unidades, apresentou oscilação de 84,36%. O item foi encontrado por preços entre R$ 5,89 e R$ 14,90. Entre as velas de sete dias, o produto da marca Vela Sul, com 260 gramas, mostrou uma variação de 10,45%, com valores entre R$ 13,49 e R$ 14,90.
O Procon-MS recomenda que os consumidores façam uma pesquisa prévia e verifiquem as condições dos produtos antes de efetuar a compra.
Programação
A programação religiosa para católicos e evangélicos ocorrerá in loco em dois períodos, matutino e vespertino.
Em parceria com a Arquidiocese de Campo Grande, a partir das 07h30 será celebrada a primeira missa, com um celebrante em cada unidade.
Não há uma base boa para vendas, tanto em dia bom quanto em dia ruim. Nós estamos aqui para vender, se o povo chegar e comprar, ótimo. Se não vendermos, guardamos para vender no ano que vem. Se o cliente quiser uma lembrancinha personalizada, pegamos encomendas. A mais cara que temos por aqui são as orquídeas de R$ 50, os meus arranjos são bem baratos.
Para celebrar o Dia de Finados, os cemitérios públicos de Campo Grande terão programações especiais, com missas, apresentações da Banda da Guarda Civil Metropolitana e cultos religiosos.
Com objetivo de tornar o momento especial para aqueles que irão prestar homenagens aos entes queridos, a programção é organizada pela Gerência de Cemitério Públicos da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep).
A abertura dos portões será às 07h nos três cemitérios municipais: Santo Amaro, na Avenida Presidente Vargas, nº 1840; Santo Antônio, na Avenida Consolação, S/N; e São Sebastião, na Avenida Coronel Antonino, S/N.
Em seguida acontecerão as apresentações da Banda da Guarda Civil Metropolitna, prevista para acontecer em três horários diferentes, apenas durante o período matutino, divididos para cada unidade da seguinte forma:
às 08h30, no Cemitério Santo Antônio;
às 09h15, no Cemitério Santo Amaro;
e às 10h, no Cemitério São Sebastião;
No período vespertino, em cada cemitério acontecerá a segunda missa, às 15h. E para a população evangélica, que também irá prestar homenagens ao seus entes queridos, a programação inclui um culto em cada um dos três cemitérios, previsto para às 16h.
Após o encerramento das atividades religiosas, as unidades ficarão abertas até às 17h, quando ocorrerá o fechamento dos portões.
Orientações
Segundo a Prefeitura de Campo Grande a entrada de veículos nos cemitérios estará proibida devido a grande circulação e movimentação durante o Dia de Finados.
Por isso, o recomendado é que idosos e pessoas com mobilidade reduzida que necessitam do deslocamento com veículos considerem visitar os espaços em dias anteriores ou posteriores à data para terem mais tranquilidade.
Além disso, recomenda-se ainda que os visitantes levem água para manter hidratação, em razão de altas temperaturas.
Evitem pisar sobre túmulos, em respeito e prevenção de acidentes, bem como preservação do espaço;
uso do protetor solar e/ou repelente e utilizem utensílios para proteger do sol como sombrinhas, bonés, chapéus, guarda-sol.
A programação planejada integra as ações da campanha intitulada 'Mês da Saudade 2026', que incentiva a doação de sangue em homenagem aos finados. O tema deste ano é “Em memória de quem partiu, doe sangue para quem luta para viver”, e seguirá até 30 de novembro.
O Hemosul permanece à disposição das pessoas interessadas em doar sangue e contribuir com a campanha.