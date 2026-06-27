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Fiéis celebram o dia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro com missa e música

Programação da 9ª Festa da Padroeira de Mato Grosso do Sul segue até a noite de domingo

João Pedro Flores

27/06/2026 - 11h30
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Neste sábado (27), a Igreja Católica celebra o dia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, padroeira de Mato Grosso do Sul. Em Campo Grande, o Santuário, localizado na Avenida Afonso Pena, terá uma programação especial com missas, procissão e muita festa para comemorar a data.

A programação da 9ª Festa da Padroeira de Mato Grosso do Sul começou às 9h, com missa e peregrinação da Pastoral da Catequese. De tarde, às 15h, ocorre outra missa, com participação do Coral Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Às 16h, acontece a Cantata em homenagem à padroeira.

Momento que a imagem de Nossa Senhora abre a celebração neste sábado / Foto: Paulo Ribas

No fim da tarde, às 17h15, os católicos fazem a Oração das Duas Vésperas e, às 18h, participarão da procissão, seguida da terceira missa do dia, comandada pelo padre Edilei Rosa Silva, superior provincial da Província Redentorista de Curitiba.

A programação religiosa da 9ª Festa da Padroeira de Mato Grosso do Sul segue até amanhã, dia 28 de junho, com celebrações, novenas e atividades de devoção em homenagem à padroeira do Estado.

Festa

Além da programação religiosa, das 18h às 23h30, ocorrerá a festa social do Santuário, com atrações musicais, praça de alimentação, espaço kids e outras atividades para toda a comunidade.

Durante a noite, terá música com Baile do Regis, Rubia de Angelis e grupo Pé de Cedro. A expectativa é de reunir milhares de fiéis nas celebrações litúrgicas e na confraternização.

No domingo (28), a programação da 9ª Festa da Padroeira chega ao seu último dia no Santuário. O dia começará com a Oração das Laudes, às 6h15. Em seguida, às 7h, será realizada a missa com peregrinação dos motoristas e do Corpo de Bombeiros Militar.

A missa de encerramento, que marca a "Coroação do Ícone", ocorre às 18h, celebrada pelo padre Reginaldo Nascimento Padilha. Após a agenda religiosa, ocorrerão as apresentações de Augusto e Leandro, Sidney Francis e show católico do Ministério Efatá.

RECAPTURADO

Bombeiro acusado de matar esposa com marreta é recapturado após fuga

Elianderson Duarte havia fugido do Presídio Militar Estadual utilizando uma escada artesanal feita com lençóis; ele responde por feminicídio, tentativa de homicídio e tentativa de feminicídio

27/06/2026 12h30

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Subtenente do Corpo de Bombeiros foi localizado pela Polícia Militar em uma residência na Vila Almeida, em Campo Grande, após duas semanas foragido

Subtenente do Corpo de Bombeiros foi localizado pela Polícia Militar em uma residência na Vila Almeida, em Campo Grande, após duas semanas foragido Reprodução: Dourados Agora

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O subtenente do Corpo de Bombeiros Militar, Elianderson Duarte, de 45 anos, acusado de matar a esposa, a enfermeira Liliane de Souza Bonfim Duarte, foi recapturado na noite desta sexta-feira (26), em Campo Grande, após permanecer 15 dias foragido do Presídio Militar Estadual.

De acordo com o portal Dourados Agora, o militar foi localizado em uma residência na Vila Almeida, depois que uma denúncia anônima informou à polícia que um homem procurado pela Justiça estaria escondido em um imóvel na Rua Presidente Rodrigues Alves.

Equipes da Força Tática da 5ª Companhia Independente da Polícia Militar (5ª CIPM) foram até o endereço e encontraram Elianderson na companhia do irmão e do proprietário da residência.

Segundo a Polícia Militar, o dono do imóvel afirmou que recebeu o subtenente de boa-fé e desconhecia que ele havia fugido do sistema prisional.

Após a abordagem, Elianderson foi encaminhado à delegacia e, posteriormente, reconduzido ao Presídio Militar Estadual, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Elianderson estava foragido desde o dia 12 de junho, quando escapou do Presídio Militar Estadual utilizando cordas improvisadas feitas com lençóis.

Conforme as investigações, ele escalou o telhado de um dos pavilhões, alcançou uma torre de vigilância e conseguiu transpor o muro da unidade prisional. Apesar de o alarme ter sido acionado durante a fuga, a ausência do preso só foi percebida na conferência realizada pelos militares.

Após a evasão, a Corregedoria-Geral da Polícia Militar instaurou procedimento administrativo para apurar as circunstâncias da fuga. Na ocasião, a corporação informou que reforçou a segurança do presídio e mobilizou equipes para localizar o militar.

Crime

Elianderson foi preso em março deste ano, poucas horas depois de atacar a esposa dentro da residência da família, em Ponta Porã.

Durante as agressões, os dois filhos adolescentes do casal, de 17 e 15 anos, ficaram feridos ao tentar defender a mãe. O filho caçula, de 13 anos, precisou receber atendimento devido ao abalo emocional provocado pela violência.

Liliane de Souza Bonfim Duarte foi socorrida em estado grave e permaneceu internada por três dias, mas morreu em 6 de março em decorrência dos ferimentos. Com a confirmação da morte, o caso passou a ser investigado como feminicídio consumado.

Além de responder pelo assassinato da esposa, o subtenente também é réu por tentativa de feminicídio contra a filha e por tentativa de homicídio qualificado contra o filho.

Logo após o crime, Elianderson tentou fugir a pé, mas foi localizado por policiais civis com auxílio de moradores, que indicaram o trajeto percorrido pelo suspeito. Ele chegou a ser contido por populares até a chegada da polícia e, na ocasião, alegou ter agido em legítima defesa.

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POLÍCIA

Operação da PM tem confronto com a população no Jardim Noroeste

Os agentes precisaram utilizar spray de pimenta e balas de borracha para dispersar a multidão

27/06/2026 12h00

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Foto: Divulgação Policia Militar

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Policiais militares foram atacados com latinhas e pedradas, enquanto realizava a Operação Saturação, no bairro Jardim Noroeste, em Campo Grande, na noite desta sexta-feira (26). O incidente ocorreu nas proximidades de uma conveniência na Rua Indianapolis.

De acordo com as informações do site Nova Lima News, os agentes precisaram utilizar spray de pimenta e balas de borracha para dispersar a multidão que hostilizava o trabalho policial.

Esta é uma das fases da Operação Saturação, realizada pelo 9º Batalhão da PM. A ação contou com o apoio do da Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (Semades), Corpo de Bombeiros e Polícia Militar Ambiental.

 

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