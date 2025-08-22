Fim de semana pode ter temporal e frio de 5°C em Mato Grosso do Sul

Temperaturas devem cair a partir de domingo e frio permanece até terça - Foto: Marcelo Victor / Correio do Estado

O fim de semana deve ser de chuvas, ocasionalmente fortes, e queda nas temperaturas em Mato Grosso do Sul, com as mínimas podendo chegar ficar abaixo de 5°C em alguns municípios.

De acordo com previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), a mudança no tempo ocorre devido ao avanço de uma frente fria combinado ao transporte de calor e umidade.

Conforme já havia antecipado o Correio do Estado, estas condições climatológicas favorecem o aumento de nebulosidade, com possibilidade para chuvas e, pontualmente, tempestades acompanhadas de raios e rajadas

de vento no Estado.

Além disso, a atuação de uma área de baixa pressão atmosférica, aliado ao deslocamento de cavados irão favorecer a formação de instabilidades, principalmente nas regiões sudoeste, sul e sudeste do estado de Mato Grosso do Sul.

Ainda segundo o Cemtec, na metade norte do Estado, há baixa probabilidade para ocorrência de chuva e o que pode ocorrer é apenas aumento de nebulosidade e pancadas de chuvas bem isoladas na região.

No sábado (23) o calor ainda predomina, com máximas que podem chegar a 38°C.

No entanto, queda nas temperaturas deve ser acentuada a partir de domingo (24) e até a terça-feira (26), data em que se comemora o aniversário de Campo Grande.

As mínimas devem ficar em 7°C, com máxima de 19°C, mas podem ficar abaixo de 5°C na região sul do Estado.

Em Campo Grande são previstas mínima de 11°C e máxima de 23°C. Na Capital, não há previsão de chuvas significativas e os dias devem ser de tempo seco, com baixa umidade relativa do ar.

Os ventos atuam do quadrante sul com valores entre40-60 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60 km/h.

Alertas

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) tem quatro alertas para Mato Grosso do Sul, com vigência durante o fim de semana.

São três alertas de perigo potencial para baixa umidade, vendaval e declínio de temperatura e um alerta vermelho, de perigo também para o declínio de temperatura.

O alerta de baixa umidade aponta que a umidade relativa do ar deve variar entre 30% e 20%, índices considerados estado de atenção e que apresentam risco de incêndios florestais e à saúde.

Já o de vendaval alerta para ventos entre 60 km/h e 100 km/h, com risco de queda de árvores, destelhamento de casas e danos gerais em edificações e plantações.

Os dois alertas de declínio de temperatura apontam leve risco à saúde devido à queda entre 3ºC e 5ºC nas temperaturas.