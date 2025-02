Fim de semana será de sol e muito calor em Mato Grosso do Sul

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Previsão do tempo para este fim de semana é de calor, sol, céu limpo/azul e altas temperaturas em Mato Grosso do Sul, de acordo com o Climatempo.

O tempo permanecerá abafado e quente, com possibilidade de pancadas de chuva isoladas, o que pode amenizar o calorão.

Onda de calor atua em Mato Grosso do Sul e deve permanecer até 24 de fevereiro. Temperaturas devem ficar de 5ºC a 7ºC acima da média, alcançando os 39ºC no Estado, com sensação térmica de 40 . Confira algumas temperaturas aqui .

Com isso, os próximos dias serão extremamente quentes, com sol forte, clima seco, tempo abafado, céu limpo, vento quente e baixa umidade do ar.

Bloqueio atmosférico impede a chegada de novas frentes frias, para os próximos dias no Estado, o que favorece a chegada de uma massa de ar quente e seca.

Onda de calor é o resultado de um bloqueio atmosférico causado pela persistência de um grande sistema de alta pressão atmosférica sobre uma área, por vários dias consecutivos.

O fenômeno abrangerá os estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo e Santa Catarina.

De acordo com o Climatempo, início da onda de calor não acontece de forma homogênea em todas as regiões.

Algumas áreas aquecem mais rápido do que outras, influenciadas pela geografia local e pelas diferenças climáticas regionais.

No entanto, ao longo da próxima semana, a tendência é de uma elevação mais generalizada das temperaturas em todas as áreas afetadas.

"A onda de calor deve alcançar novas regiões, com destaque para o Centro-Oeste. De acordo com o novo mapa, a onda de calor abrangerá mais áreas em Mato Grosso do Sul, Goiás e no Distrito Federal, onde as temperaturas podem subir entre 5°C e 7°C acima da média, configurando uma onda de calor", detalhou o Climatempo.

A sensação térmica pode ficar até dois graus acima da temperatura ideal, por conta do vento quente e baixa umidade relativa do ar.

Sensação térmica é uma temperatura aparente que varia de acordo com a temperatura do ar, a umidade relativa do ar e a velocidade do vento.

