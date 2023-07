Gaeco aponta desvio milionário em prefeitura do interior de MS

investigação

A mulher, Leidy Jazmin Rodriguez, de 21 anos, foi identificada por meio de papiloscopia; o outro corpo era de um homem e a polícia aguarda confirmação da identidade por parte da família

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul confirmou a identificação de um dos corpos encontrados carbonizados no sábado (22), em Três Lagoas. A mulher, Leidy Jazmin Rodriguez, de 21 anos, foi identificada por meio de papiloscopia, conforme informações da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul (Sejusp),

O corpo dela foi encontrado em uma estrada vicinal, ainda em chamas, por volta das 6h de sábado, próximo à Unidade Educacional de Internação (Unei) de Três Lagoas.

Com relação ao outro corpo, encontrado às margens da rodovia BR-158, na região do bairro Montanini, apuração do portal regional Caçula aponta que seria identificado como Denis Antônio de Souza Queirós, de 31. Entretanto, a Polícia Civil aguarda a família, que é de São Paulo, chegar para confirmar se é ele mesmo.

O que se sabe sobre as duas pessoas é que Leidy é de Ponta Porã e estaria de passagem em Três Lagoas, onde teria permanecido por 22 dias e seguiria para São Paulo, conforme informado por familiares dela.

Já Denis é de São Paulo e ainda não foram divulgadas mais informações sobre ele. Há suspeita da Polícia Civil indicando que ele pode ter sido morto estrangulado com uma corda, antes de ser carbonizado.

A polícia ainda investiga se os crimes têm ligação um com outro e os casos foram registrados na delegacia da cidade como morte a esclarecer.

Corpos carbonizados em Campo Grande

Dois dias após o casos dos corpos encontrados em Três Lagoas, também foram encontrados mais dois corpos carbonizados em Campo Grande, na madrugada de segunda-feira (24).

Eles estavam no interior de um carro destruído pelo fogo, em uma estrada sem asfalto, próximo ao bairro Nova Campo Grande, região oeste da Capital.

Segundo a Polícia Civil, esses dois corpos ainda não foram identificados e a polícia aguarda resultado da perícia.

Além disso, também continua em andamento investigação para saber se há relação entre esse caso e os outros dois de Três Lagoas.

No caso de Campo Grande, inicialmente, os policiais não souberam informar nem mesmo o sexo das vítimas, tamanha a destruição provocada pelo fogo.

A perícia também ainda vai tentar descobrir se as duas pessoas encontradas nesta madrugada (24) morreram em decorrência do fogo ou se já estavam mortas quando o carro foi incendiado pelos criminosos.

Um dos corpos estava no banco traseiro do carro, possivelmente um Fiesta, e o outro no porta-malas.