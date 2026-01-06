Gigante da celulose investe R$ 770 milhões na compra de vagões

Obras da fábrica da Arauco em Inocência começaram em abril do ano passado e devem ser concluídas no próximo ano

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Pouco mais de um mês depois de iniciar a construção do ramal ferroviário de 47 quilômetros ligando a futura fábrica de celulose à Ferronorte, em Inocência, a chinela Arauco assinou contrato estimado em R$ 770 milhões com a empresa Randoncorp para aquisição de cerca de 750 vagões que serão utilizados para o escoamento das 3,5 milhões de toneladas previstas para serem construídas a partir do segundo semestre de 2027.

A formalização do contrato foi informada em fato relevante publicado pela Randoncorp na noite desta segunda-feira (5) para o "fornecimento de volume relevante de vagões ferroviários a serem fabricados e entregues durante um período de 19 meses, entre maio de 2026 e novembro de 2027".

"A companhia possui amplo conhecimento técnico e experiência na produção de vagões ferroviários para o transporte de carga, e já desenvolveu e entregou produtos para os maiores operadores deste setor”, informou a Randoncorp, sem citar a quantidade de vagões que serão entregues. A Arauco, porém, já havia informado que precisaria de cerca de 750 unidades.

“Ao longo de sua história, a companhia já fabricou mais de 13 mil vagões para os principais operadores ferroviários do Brasil e do exterior, evidenciando sua capacidade de atender com excelência às demandas específicas dessa cadeia logística,” detalhou a nota publicada pela empresa de Caxias do Sul (RS) que anteriormente era conhecida como Randon e que produz os vagões em Araraquara (SP)

O fato relevante foi publicado aos acionistas por conta do alto valor de um único contrato e porque o negório restabelece o otimismo na empresa, que em 2025 amargou queda nos negórios.

LOGÍSTICA

A previsão da Arauco é de que sejam investidos em torno de R$ 1 bilhão na construção da ferrovia e mais R$ 1,4 bilhão na compra de 23 locomotivas e aproximadamente 750 vagões.

Para escoar a produção de 3,5 milhões de toneladas anuais será necessário despachar diariamente um comboio com cem vagões até o porto de Santos. A previsão é de que cada vagão transporte o que equivale à carga de duas carretas bi-trem.

Em agosto do ano passado, Alberto Pagano, responsável pelo setor de transportes da Arauco, informou que o Brasil lidera soluções logísticas na indústria de celulose, como o uso de vagões com capacidade de 96 toneladas. No Chile, sede da empresa, a capacidade varia entre 46 e 60 toneladas, dependendo da qualidade da via ferroviária.

Os investimentos de R$ 2,4 bilhões no setor de transporte ferroviário não estão previstos no projeto original de construção da fábrica, que são da ordem de R$ 25 bilhões (US$ 4,6 bilhões). A fábrica está sendo montada desde abril do ano passado a 50 quilômetros da área urbana de Inocência, às margens da MS-377 e do Rio Sucuriú.

A ferrovia está sendo instalada em paralelo a esta rodovia e o plano logístico da Arauco, segundo Alberto Pagano, tem uma visão de longo prazo, já que a licença de instalação do projeto Sucuriú prevê produção de até 5 milhões de toneladas.

Cerca de 400 hectares de aproximadamente 40 propridades serão ocupados pelos trilhos e foram declarados de utilidade pública. No local onde a ferrovia cruza o córrego São Mateus será construída uma ponte de 270 metros, reduzindo a movimentação de solo e a supressão vegetal.

VALE DA CELULOSE

Além da logística para o transporte da celulose até o porto de Santos, numa distância de 1,1 mil quilômettros, a Arauco precisa ainda de cerca de 1,5 mil motoristas para operar os 350 caminhões que carregarão as toras de madeira, em 600 viagens diárias, até a indústria.

As florestas de eucaliptos da empresa, que totalizam 400 mil hectares, estão espalhadas em dez municípios no entorno de Inocência. A distância média desde as áreas de corte até a fábrica será de 110 km.

Para atender o pleno ritmo de produção a partir de 2028, a empresa está plantando 65 mil hectares de eucaliptos por ano — o tempo médio até o corte, todo mecanizado, é de seis anos.

Com a fábrica de Inocência, o Estado de Mato Grosso do Sul se consolida como maior fabricante de celulose do país. Vai saltar de 7,6 milhões de toneladas por ano para 11 milhões de toneladas.

Em Três Lagoas já existem desde 2009 e 2012 duas indústrias em operação. Em julho de 2024 a Suzano inaugurou uma fábrica de Ribas do Rio Pardo. Além disso, a Eldorado, de Três Lagoas, tem planos para duplicar a produção e a partir de fevereiro do próximo ano a Bracell promete começar a construção de uma fábrica em Bataguassu.