Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

DOURADOS

Após retomada de voos, Aeroporto de Dourados receberá mais R$ 38 milhões em obras

A afirmação foi feita pelo vice-governador de Mato Grosso do Sul, Barbosinha, durante a solenidade de reabertura do aeroporto que ficou fechado por quatro anos

Tamires Santana

Tamires Santana

10/09/2025 - 10h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Na última segunda-feira (8), o vice-governador de Mato Grosso do Sul, José Carlos Barbosa, o Barbosinha, afirmou que o Governo do Estado investirá mais de R$ 38 milhões na construção de um novo terminal de passageiros mais moderno e funcional no aeroporto municipal Francisco de Matos Pereira, em Dourados, distante aproximadamente 250 quilômetros de Campo Grande.

A afirmação foi feita durante a solenidade de reabertura do aeroporto que ficou fechado para voos comerciais nos últimos quatro anos. Na ocasião, uma aeronave Airbus A319, da Latam Brasil abriu a retomada dos serviços do aeroporto, que na opinião de Barbosinha era necessária.

"Dourados é polo para aproximadamente 1 milhão de habitantes e 32 municípios que compõem a macrorregião, então essa retomada era mais do que necessária não só para a cidade mas para todo o Estado", afirmou.

Para Barbosinha, a esperança é que em breve novas companhias passem a operar na cidade, ampliando a quantidade e variedade na oferta de voos. "Esperamos que brevemente possamos ter voos diários e o aeroporto crescendo cada vez mais. O governador Eduardo Riedel já havia anunciado que em setembro teríamos a retomada dos voos, e hoje vemos o cumprimento desse compromisso", acrescentou.

Na ocasião, o prefeito de Dourados, Marçal Filho, falou sobre o trabalho para a retomada oficial do aeroporto e destacou a complexidade do transporte aéreo. "Tivemos uma série de providências na área de infraestrutura, além de toda a burocracia, especialmente de segurança. Aviação é muito complexa: não é fácil trazer um avião desse porte, como está acontecendo hoje aqui no nosso Estado", garantiu, ao falar sobre os benefícios para todo cidadão douradense.

Para ele, a retomada dos voos tem um papel muito importante. "Faz com que Dourados volte a ter conexão com o resto do mundo. Ter os voos de Dourados para Guarulhos significa que estaremos em contato com o maior aeroporto da América Latina e isso quer dizer desenvolvimento para a nossa cidade, atraindo empreendedores e novos investidores", completou.

MAIS OBRAS

Nos próximos dias, o governador Eduardo Riedel deverá assinar a ordem de serviço para a construção de novo terminal de passageiros. Com investimento superior a R$ 38 milhões, o projeto contempla 4 mil metros quadrados de área construída, incluindo área para implantação de lanchonetes, lojas comerciais, seção contra incêndio e uma Estação Prestadora de Serviço de Tráfego Aéreo – ampliando a segurança e conforto para passageiros e operadores.

O contrato com a empresa já foi assinado e o canteiro de obras está em fase de implantação para o início dos trabalhos. “Construiremos um novo terminal de passageiros, mais moderno e funcional. A expectativa é que em 18 meses o novo receptivo já esteja funcionando”, garantiu o vice-governador.

A iniciativa é fruto de uma parceria entre o Governo do Estado e o Governo Federal, por meio do Ministério de Portos e Aeroportos e da Secretaria de Aviação Civil (SAC).

Assine o Correio do Estado.

POLÍCIA

Operação da PF prende suspeito de abuso sexual no interior do Estado

A prisão aconteceu em Corumbá e faz parte da 18ª fase da Operação Nicolau

10/09/2025 09h15

Compartilhar
Operação da PF prende suspeito de abuso sexual no interior do Estado

Operação da PF prende suspeito de abuso sexual no interior do Estado FOTO: Ilustração

Continue Lendo...

Na manhã desta quarta-feira (10), a Polícia Federal deflagrou a 18ª fase da Operação Nicolau, que mira o combate a crimes de abuso sexual infantojuvenil na internet. Nesta etapa, foi cumprido um mandado de busca e apreensão na cidade de Corumbá, distante aproximadamente 428 quilômetros de Campo Grande, que resultou na prisão em flagrante de um investigado.

O mandado foi expedido pela 1ª Vara Criminal de Corumbá, e durante a busca, foram apreendidas mídias digitais, que serão submetidas à perícia para aprofundar a investigação e identificar outros possíveis envolvidos na organização criminosa. O preso foi encaminhado à Delegacia da PF e poderá responder pelos crimes de produção e armazenamento de material contendo abuso sexual infantojuvenil.

No dia 26 de agosto desse ano, conforme noticiou o Correio do Estado, a Polícia Federal realizou também em Corumbá, a prisão de um homem de 44 anos. A ação foi resultado da Operação Puer Praesidio 3, que tem a finalidade de combater crimes de abuso sexual infantojunvenil na internet. 

As investigações tiveram início em março deste ano com a Operação Nicolau 16, quando foram apreendidos eletrônicos do investigado. 

Durante análises, foram encontrados vários vídeos e fotos contendo conteúdo pornográfico de crianças e adolescentes. Também foram encontradas pesquisas realizadas pelo homem com cunho sexual envolvendo menores. 

ALERTA

A Polícia Federal alerta aos pais e responsáveis sobre a importância de monitorar e orientar seus filhos no mundo virtual e físico, protegendo-os dos riscos de abusos sexuais. Conversar abertamente sobre os perigos do mundo virtual, explicar como utilizar redes sociais, jogos e aplicativos de forma segura e acompanhar de perto as atividades online dos jovens são medidas essenciais de proteção. Estar atento a mudanças de comportamento, como isolamento repentino ou segredo em relação ao uso do celular e do computador, pode ajudar a identificar situações de risco.

É igualmente importante ensinar às crianças e adolescentes como agir diante de contatos inadequados em ambientes virtuais, reforçando que podem e devem procurar ajuda. A prevenção é a maneira mais eficaz de garantir a segurança e o bem-estar de crianças e adolescentes, e a informação continua sendo um instrumento capaz de salvar vidas.

Assine o Correio do Estado.

TRAGÉDIA

Carreta tomba e motorista fica preso as ferragens e morre na BR-262

O homem ainda não teve a identidade revelada e foi encontrado embaixo do veículo

10/09/2025 08h15

Compartilhar
Carreta tomba e motorista fica preso as ferragens e morre na BR-262

Carreta tomba e motorista fica preso as ferragens e morre na BR-262 FOTO: Reprodução PRF

Continue Lendo...

Nesta terça-feira (9), a Polícia Rodoviária Federal - (PRF), encontrou uma carreta tombada na BR-262, próximo a Miranda, distante aproximadamente 208 quilômetros de Campo Grande. Embaixo do veículo, estava o corpo de um homem, que era motorista da carreta e ficou preso às ferragens após o acidente.

Diante dos fatos, equipes da perícia e da Polícia Civil foram acionadas e, após a conclusão dos procedimentos, o corpo foi retirado do local e encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Aquidauana para exame necroscópico.

De acordo com as informações, o acidente aconteceu na manhã de quarta-feira (9), e ainda não se sabe o que pode ter feito o motorista perder o controle.

O caso foi registrado como morte decorrente de fato atípico e a Polícia Civil trabalha para identificar o caminhoneiro.

Assine o Correio do Estado.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Homem morre em confronto com a PM após invadir casa da ex em Campo Grande
CAMPO GRANDE

/ 20 horas

Homem morre em confronto com a PM após invadir casa da ex em Campo Grande

2

Dois seguem foragidos após megaoperação que prendeu prefeito de Terenos
Cidades

/ 18 horas

Dois seguem foragidos após megaoperação que prendeu prefeito de Terenos

3

Desembargador ordenou megaoperação contra corrupção em Terenos com 59 alvos; confira a lista
Cidades

/ 22 horas

Desembargador ordenou megaoperação contra corrupção em Terenos com 59 alvos; confira a lista

4

Funcionária que pediu demissão após ser acusada de furto será indenizada
Cidades

/ 18 horas

Funcionária que pediu demissão após ser acusada de furto será indenizada

5

Confira a previsão do tempo para hoje (9) em Campo Grande e demais regiões de Mato Grosso do Sul
Previsão do tempo

/ 1 dia

Confira a previsão do tempo para hoje (9) em Campo Grande e demais regiões de Mato Grosso do Sul

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
O Fim do Benefício Fiscal e as Novas Estratégias de Atração de Investimentos
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

O Fim do Benefício Fiscal e as Novas Estratégias de Atração de Investimentos
Juliane Penteado: Idade ou contribuição, qual a aposentadoria mais rápida em 2025?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 5 dias

Juliane Penteado: Idade ou contribuição, qual a aposentadoria mais rápida em 2025?
Contratos de seguro nunca mais serão os mesmos: veja o que muda com a nova lei
Exclusivo para assinantes

/ 6 dias

Contratos de seguro nunca mais serão os mesmos: veja o que muda com a nova lei
Campo Grande lidera competitividade no Centro-Oeste
Exclusivo para assinantes

/ 02/09/2025

Campo Grande lidera competitividade no Centro-Oeste