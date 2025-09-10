Após retomada de voos, Aeroporto de Dourados receberá mais R$ 38 milhões em obras

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Na última segunda-feira (8), o vice-governador de Mato Grosso do Sul, José Carlos Barbosa, o Barbosinha, afirmou que o Governo do Estado investirá mais de R$ 38 milhões na construção de um novo terminal de passageiros mais moderno e funcional no aeroporto municipal Francisco de Matos Pereira, em Dourados, distante aproximadamente 250 quilômetros de Campo Grande.

A afirmação foi feita durante a solenidade de reabertura do aeroporto que ficou fechado para voos comerciais nos últimos quatro anos. Na ocasião, uma aeronave Airbus A319, da Latam Brasil abriu a retomada dos serviços do aeroporto, que na opinião de Barbosinha era necessária.

"Dourados é polo para aproximadamente 1 milhão de habitantes e 32 municípios que compõem a macrorregião, então essa retomada era mais do que necessária não só para a cidade mas para todo o Estado", afirmou.

Para Barbosinha, a esperança é que em breve novas companhias passem a operar na cidade, ampliando a quantidade e variedade na oferta de voos. "Esperamos que brevemente possamos ter voos diários e o aeroporto crescendo cada vez mais. O governador Eduardo Riedel já havia anunciado que em setembro teríamos a retomada dos voos, e hoje vemos o cumprimento desse compromisso", acrescentou.

Na ocasião, o prefeito de Dourados, Marçal Filho, falou sobre o trabalho para a retomada oficial do aeroporto e destacou a complexidade do transporte aéreo. "Tivemos uma série de providências na área de infraestrutura, além de toda a burocracia, especialmente de segurança. Aviação é muito complexa: não é fácil trazer um avião desse porte, como está acontecendo hoje aqui no nosso Estado", garantiu, ao falar sobre os benefícios para todo cidadão douradense.

Para ele, a retomada dos voos tem um papel muito importante. "Faz com que Dourados volte a ter conexão com o resto do mundo. Ter os voos de Dourados para Guarulhos significa que estaremos em contato com o maior aeroporto da América Latina e isso quer dizer desenvolvimento para a nossa cidade, atraindo empreendedores e novos investidores", completou.

MAIS OBRAS

Nos próximos dias, o governador Eduardo Riedel deverá assinar a ordem de serviço para a construção de novo terminal de passageiros. Com investimento superior a R$ 38 milhões, o projeto contempla 4 mil metros quadrados de área construída, incluindo área para implantação de lanchonetes, lojas comerciais, seção contra incêndio e uma Estação Prestadora de Serviço de Tráfego Aéreo – ampliando a segurança e conforto para passageiros e operadores.

O contrato com a empresa já foi assinado e o canteiro de obras está em fase de implantação para o início dos trabalhos. “Construiremos um novo terminal de passageiros, mais moderno e funcional. A expectativa é que em 18 meses o novo receptivo já esteja funcionando”, garantiu o vice-governador.

A iniciativa é fruto de uma parceria entre o Governo do Estado e o Governo Federal, por meio do Ministério de Portos e Aeroportos e da Secretaria de Aviação Civil (SAC).

