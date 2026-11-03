Governo de MS prevê R$ 4,3 milhões para servir coffee breaks em 18 órgãos

Governo de MS prevê até R$ 4,3 milhões para fornecimento de coffee breaks a 18 órgãos estaduais. - Foto: Matheus Bertelli/Pexels/Imagem ilustrativa.

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O Governo de Mato Grosso do Sul prevê a contratação de até R$ 4,3 milhões em serviços de coffee break, destinados ao fornecimento de alimentação em eventos e atividades da administração pública estadual. O valor chama a atenção pelo montante milionário reservado para esse tipo de serviço e consta em uma ata de registro de preços publicada no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (3).

O documento prevê a contratação de até 96.532 atendimentos individuais de coffee break, ao custo de R$ 44,89 por pessoa, totalizando R$ 4,3 milhões. O fornecimento ocorrerá conforme a demanda da administração estadual, durante os 12 meses de vigência da ata.

A empresa selecionada para o eventual fornecimento dos coffee breaks é a Terezinha Zandavalli de Figueiredo Ltda., vencedora de uma licitação conduzida pela Secretaria de Estado de Administração (SAD).

A ata de registro de preços nº 333/SAD/2026 foi assinada em 29 de outubro e terá validade de um ano a partir da publicação do extrato, permitindo que os órgãos públicos realizem contratações dentro dos valores e quantitativos estabelecidos.

Saúde lidera previsão de coffee breaks entre 18 órgãos estaduais

Documentos que integram o processo de contratação revelam que 18 órgãos do Governo de Mato Grosso do Sul estão contemplados na previsão de fornecimento dos 96.532 atendimentos de coffee break, distribuídos conforme as necessidades informadas por cada instituição.

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) concentra o maior quantitativo, com 18.006 atendimentos previstos, seguida pela Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), com 14.904, e pela Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos (SEAD), com 13.918.

Também aparecem entre os principais órgãos a Secretaria de Estado de Educação (SED), com 10 mil atendimentos, a Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), com 7.500, e a Secretaria de Estado de Administração (SAD), com 6 mil.

Os quantitativos constam no Relatório de Quantitativo de Órgãos, documento que integra o processo administrativo nº 77/009.794/2025 e detalha a distribuição prevista dos serviços entre secretarias, fundações, agências e demais instituições estaduais.

Segundo o Termo de Referência, a contratação tem como objetivo atender às necessidades de alimentação durante reuniões, seminários, treinamentos, congressos, palestras e outros eventos promovidos pelos órgãos públicos.

Cardápio inclui 12 salgados por pessoa

O Termo de Referência também detalha o que deverá ser servido por R$ 44,89 por pessoa. O cardápio prevê 12 salgados fritos e assados, com 15 gramas cada, duas fatias de bolo de pelo menos 40 gramas cada e uma porção de fruta.

As opções de bebidas incluem água mineral, café, chá, refrigerantes e sucos naturais.

Entre os alimentos previstos estão coxinhas, quibes, pastéis, esfihas, pães de queijo, chipas e bolos de diferentes sabores, como cenoura, milho, mandioca e laranja.

O documento estabelece que deverão ser oferecidos dois tipos de salgados fritos, três tipos de assados, um sabor de bolo e uma fruta, além das opções de bebidas.

O fornecimento deverá ocorrer em Campo Grande, conforme a demanda dos órgãos estaduais.

A empresa contratada também ficará responsável por disponibilizar a estrutura necessária para servir os alimentos, incluindo mesas, utensílios e profissionais encarregados da organização e reposição dos produtos durante os eventos.

Conforme as regras estabelecidas, os alimentos deverão ser preparados no dia da entrega e disponibilizados no local indicado com antecedência mínima de 45 minutos em relação ao horário previsto para o evento.

Valor não representa gasto imediato

Apesar do montante previsto, a publicação não significa que o Governo de Mato Grosso do Sul já tenha desembolsado R$ 4,3 milhões para a compra dos coffee breaks.

Isso porque a modalidade de registro de preços permite à administração pública estabelecer previamente fornecedores, valores e quantidades para futuras contratações, sem a obrigação de adquirir integralmente os serviços registrados.

Na prática, os órgãos estaduais poderão solicitar o fornecimento de coffee breaks conforme suas necessidades, respeitando as condições estabelecidas na ata e as exigências legais.

Dessa forma, o valor efetivamente gasto dependerá das contratações realizadas durante a vigência do registro de preços, podendo ser inferior ao montante global publicado.

SAD não respondeu aos questionamentos

A reportagem do Correio do Estado procurou a Secretaria de Estado de Administração (SAD) para solicitar esclarecimentos sobre a previsão de R$ 4,3 milhões em coffee breaks, os critérios utilizados para definir os quantitativos e a destinação dos serviços entre os órgãos estaduais.

Até a publicação desta matéria, não houve retorno. O espaço permanece aberto para manifestações.