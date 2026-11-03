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Governo de MS prevê R$ 4,3 milhões para servir coffee breaks em 18 órgãos

Contratação prevê mais de 96 mil atendimentos, com 12 salgados por pessoa e custo de R$ 44,89.

Welyson Lucas

03/11/2026 - 16h36
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O Governo de Mato Grosso do Sul prevê a contratação de até R$ 4,3 milhões em serviços de coffee break, destinados ao fornecimento de alimentação em eventos e atividades da administração pública estadual. O valor chama a atenção pelo montante milionário reservado para esse tipo de serviço e consta em uma ata de registro de preços publicada no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (3).

O documento prevê a contratação de até 96.532 atendimentos individuais de coffee break, ao custo de R$ 44,89 por pessoa, totalizando R$ 4,3 milhões. O fornecimento ocorrerá conforme a demanda da administração estadual, durante os 12 meses de vigência da ata.

A empresa selecionada para o eventual fornecimento dos coffee breaks é a Terezinha Zandavalli de Figueiredo Ltda., vencedora de uma licitação conduzida pela Secretaria de Estado de Administração (SAD).

A ata de registro de preços nº 333/SAD/2026 foi assinada em 29 de outubro e terá validade de um ano a partir da publicação do extrato, permitindo que os órgãos públicos realizem contratações dentro dos valores e quantitativos estabelecidos.

Saúde lidera previsão de coffee breaks entre 18 órgãos estaduais

Documentos que integram o processo de contratação revelam que 18 órgãos do Governo de Mato Grosso do Sul estão contemplados na previsão de fornecimento dos 96.532 atendimentos de coffee break, distribuídos conforme as necessidades informadas por cada instituição.

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) concentra o maior quantitativo, com 18.006 atendimentos previstos, seguida pela Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), com 14.904, e pela Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos (SEAD), com 13.918.

Também aparecem entre os principais órgãos a Secretaria de Estado de Educação (SED), com 10 mil atendimentos, a Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), com 7.500, e a Secretaria de Estado de Administração (SAD), com 6 mil.

Os quantitativos constam no Relatório de Quantitativo de Órgãos, documento que integra o processo administrativo nº 77/009.794/2025 e detalha a distribuição prevista dos serviços entre secretarias, fundações, agências e demais instituições estaduais.

Segundo o Termo de Referência, a contratação tem como objetivo atender às necessidades de alimentação durante reuniões, seminários, treinamentos, congressos, palestras e outros eventos promovidos pelos órgãos públicos.

Cardápio inclui 12 salgados por pessoa

O Termo de Referência também detalha o que deverá ser servido por R$ 44,89 por pessoa. O cardápio prevê 12 salgados fritos e assados, com 15 gramas cada, duas fatias de bolo de pelo menos 40 gramas cada e uma porção de fruta.

As opções de bebidas incluem água mineral, café, chá, refrigerantes e sucos naturais.

Entre os alimentos previstos estão coxinhas, quibes, pastéis, esfihas, pães de queijo, chipas e bolos de diferentes sabores, como cenoura, milho, mandioca e laranja.

O documento estabelece que deverão ser oferecidos dois tipos de salgados fritos, três tipos de assados, um sabor de bolo e uma fruta, além das opções de bebidas.

O fornecimento deverá ocorrer em Campo Grande, conforme a demanda dos órgãos estaduais.

A empresa contratada também ficará responsável por disponibilizar a estrutura necessária para servir os alimentos, incluindo mesas, utensílios e profissionais encarregados da organização e reposição dos produtos durante os eventos.

Conforme as regras estabelecidas, os alimentos deverão ser preparados no dia da entrega e disponibilizados no local indicado com antecedência mínima de 45 minutos em relação ao horário previsto para o evento.

Valor não representa gasto imediato

Apesar do montante previsto, a publicação não significa que o Governo de Mato Grosso do Sul já tenha desembolsado R$ 4,3 milhões para a compra dos coffee breaks.

Isso porque a modalidade de registro de preços permite à administração pública estabelecer previamente fornecedores, valores e quantidades para futuras contratações, sem a obrigação de adquirir integralmente os serviços registrados.

Na prática, os órgãos estaduais poderão solicitar o fornecimento de coffee breaks conforme suas necessidades, respeitando as condições estabelecidas na ata e as exigências legais.

Dessa forma, o valor efetivamente gasto dependerá das contratações realizadas durante a vigência do registro de preços, podendo ser inferior ao montante global publicado.

SAD não respondeu aos questionamentos

A reportagem do Correio do Estado procurou a Secretaria de Estado de Administração (SAD) para solicitar esclarecimentos sobre a previsão de R$ 4,3 milhões em coffee breaks, os critérios utilizados para definir os quantitativos e a destinação dos serviços entre os órgãos estaduais.

Até a publicação desta matéria, não houve retorno. O espaço permanece aberto para manifestações.

Obras

Interdição na Mascarenhas de Moraes muda trânsito nesta quarta-feira

Bloqueio no cruzamento com a Avenida Tamandaré será das 20h às 2h, com desvios para motoristas em diferentes sentidos

03/11/2026 15h52

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Agetran - Divulgação

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O cruzamento das avenidas Mascarenhas de Moraes e Tamandaré, na região do Segredo, em Campo Grande, será interditado apartir das 20h desta quarta-feira (4) às 2h de quinta-feira (5), para execução de obras. O bloqueio exigirá mudanças no trajeto de motoristas que circulam entre a Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), a região da Júlio de Castilho, a Universidade Estadual de Matpo Grosso do Sul (UEMS) e a Avenida Dom Antônio Barbosa.

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) orienta os condutores a redobrarem a atenção nas proximidades e respeitarem a sinalização provisória durante a interdição.

Para quem trafega pela Avenida Mascarenhas de Moraes no sentido UCDB, o desvio será pelas ruas do Sacramento e Ovídeo Serra, com acesso à Avenida Tamandaré. No sentido contrário, em direção à Júlio de Castilho, a alternativa será pelas ruas dos Passos e Avenida Euler de Azevedo, até a Tamandaré.

Os motoristas que saírem da UCDB em direção à Mascarenhas de Moraes deverão seguir pela Avenida Tamandaré, Rua Ovídeo Serra e Rua do Sacramento. Já quem seguir no sentido UEMS deverá utilizar a Avenida Tamandaré, Rua Otávio Gonçalves Gomes, Rua Olário de Oliveira França e Avenida Dom Antônio Barbosa.

Para os condutores que trafegam pela região da Júlio de Castilho em direção à UCDB, o trajeto alternativo será pelas ruas Araras, do Sacramento e Ovídeo Serra, com acesso à Avenida Tamandaré.

Quem sair da Avenida Dom Antônio Barbosa em direção à UCDB deverá seguir pela Avenida Tamandaré, Rua Araras, Rua do Sacramento e Rua Ovídeo Serra, retornando à Tamandaré.

A Agetran recomenda que os motoristas programem os deslocamentos com antecedência e sigam as orientações da sinalização no local.

licitação

Prédio histórico de Corumbá será restaurado por R$ 5 milhões

Marsou Engenharia venceu a licitação para reforma do prédio da antiga prefeitura, que será custeada com recursos do Governo Federal

03/11/2026 15h15

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Prédio da antiga Prefeitura de Corumbá será reformado

Prédio da antiga Prefeitura de Corumbá será reformado Foto: Ayrton Benites

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Foi homologado o resultado da licitação para a reforma do prédio da antiga Prefeitura de Corumbá. 

O edifício, construído ainda no século XX, está localizado no cruzamento da Rua Treze de Junho com a Rua 15 de Novembro.

A empresa vencedora foi a Marsou Engenharia, com proposta no valor de R$ 5.090.327,08, que será custeada com recursos do Governo Federal.

Segundo divulgado, a contratação prevê a elaboração do projeto executivo e a execução das obras de restauração do prédio histórico.

O edifício em questão foi construído pelas mãos do italiano Martino Santa Lucci para abrigar o luxuoso Hotel Royal.

Há mais de 10 anos, o espaço, que chegou a receber anexos sem perder suas características originais, tem seu estado de conservação descrito como “muito ruim”.

Na época, a promessa era de que o prédio abrigaria tanto o receptivo do gabinete do prefeito quanto o Centro de Atendimento ao Turista (CAT).

A licitação foi realizada na modalidade semi-integrada, modelo em que a empresa contratada assume tanto a elaboração do projeto executivo quanto a execução das intervenções. 

O projeto de restauração e requalificação é desenvolvido pela Fuphan, em conjunto com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), e busca preservar as características históricas da edificação, ao mesmo tempo que adapta o espaço às necessidades de funcionamento e atendimento público.

Projeto

O projeto prevê uma ampla requalificação do edifício, com recuperação estrutural, modernização das instalações elétricas, climatização dos ambientes e implantação de recursos de acessibilidade.

A proposta também contempla adequações para que o espaço possa receber novas funções administrativas e de atendimento ao público, com melhorias de segurança e eficiência energética.

Entre as intervenções previstas está a construção de uma torre externa para instalação de elevador, conectada ao prédio principal por uma passarela no pavimento superior.

O projeto inclui ainda a implantação de sanitários masculinos, femininos e adaptados para pessoas com deficiência (PCD), além de sinalização nas fachadas e nas áreas de circulação interna.

Na parte elétrica, está prevista a instalação de uma subestação própria de transformação, com capacidade de 112,5 kVA, para atender à demanda dos equipamentos e das novas instalações.

Na parte de climatização, serão instalados 14 conjuntos de ar-condicionado do tipo Split Inverter distribuídos entre os dois pavimentos. Os equipamentos terão capacidades que variam de 18 mil a 45 mil BTU/h, conforme as necessidades de cada ambiente, incluindo o Salão Nobre, o antigo gabinete do prefeito, salas de reuniões, recepção e áreas de serviço.

As intervenções deverão considerar as características arquitetônicas originais do imóvel.

Nas alvenarias históricas de pedra, estão previstas aberturas específicas para a passagem de tubulações de climatização e drenagem, com o objetivo de reduzir os impactos sobre a estrutura existente. O sistema de proteção contra descargas atmosféricas também será modernizado.

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