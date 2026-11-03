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TRE-MS retoma emissão e regularização do título eleitoral

Serviços estavam suspensos desde maio; em Campo Grande, atendimento presencial ocorre em dois locais, além da opção pela internet

Evelyn Thamaris

Evelyn Thamaris

03/11/2026 - 16h50
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O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) retomou nesta terça-feira (3), o atendimento para emissão e regularização do título eleitoral. Os serviços estavam suspensos desde 7 de maio, durante a preparação das Eleições 2026. Com a reabertura do cadastro, os eleitores podem solicitar o primeiro título, transferir o domicílio eleitoral, atualizar dados pessoais e regularizar inscrições com pendências.

Os serviços estão disponíveis presencialmente nos cartórios eleitorais e pela internet, por meio do Autoatendimento Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Pela plataforma, é possível preencher requerimentos e acompanhar as solicitações. Em alguns casos, o eleitor precisa comparecer a uma unidade para concluir o procedimento.

Em Campo Grande, o atendimento presencial ocorre de segunda a sexta-feira em dois locais. No Fórum Eleitoral, na Rua Delegado José Alfredo Hardman, 180, no Jardim Veraneio, o funcionamento é das 12h às 19h. Já no Memorial da Cultura Apolônio de Carvalho, na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 559, no Centro, o atendimento é das 11h às 18h.

A retomada também permite solicitar a regularização de inscrições canceladas ou com pendências, conforme cada situação. A certidão de quitação eleitoral, que comprova que o cidadão está em dia com suas obrigações perante a Justiça Eleitoral, pode ser emitida gratuitamente pela internet, na opção “Certidões” do Autoatendimento Eleitoral. Caso não seja possível obter o documento on-line, a orientação é procurar uma unidade para verificar a situação cadastral.

O fechamento do cadastro eleitoral é uma medida prevista na legislação e ocorre antes das eleições para que a Justiça Eleitoral consolide os dados do eleitorado, organize as listas de votação e prepare os procedimentos necessários ao pleito. A suspensão deste ano seguiu a Resolução TSE nº 23.750/2026. Nos demais municípios de Mato Grosso do Sul, os cartórios eleitorais atendem de segunda a sexta-feira, das 12h às 19h. Os endereços podem ser consultados no site do TRE-MS.

Obras

Interdição na Mascarenhas de Moraes muda trânsito nesta quarta-feira

Bloqueio no cruzamento com a Avenida Tamandaré será das 20h às 2h, com desvios para motoristas em diferentes sentidos

03/11/2026 15h52

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Agetran - Divulgação

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O cruzamento das avenidas Mascarenhas de Moraes e Tamandaré, na região do Segredo, em Campo Grande, será interditado apartir das 20h desta quarta-feira (4) às 2h de quinta-feira (5), para execução de obras. O bloqueio exigirá mudanças no trajeto de motoristas que circulam entre a Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), a região da Júlio de Castilho, a Universidade Estadual de Matpo Grosso do Sul (UEMS) e a Avenida Dom Antônio Barbosa.

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) orienta os condutores a redobrarem a atenção nas proximidades e respeitarem a sinalização provisória durante a interdição.

Para quem trafega pela Avenida Mascarenhas de Moraes no sentido UCDB, o desvio será pelas ruas do Sacramento e Ovídeo Serra, com acesso à Avenida Tamandaré. No sentido contrário, em direção à Júlio de Castilho, a alternativa será pelas ruas dos Passos e Avenida Euler de Azevedo, até a Tamandaré.

Os motoristas que saírem da UCDB em direção à Mascarenhas de Moraes deverão seguir pela Avenida Tamandaré, Rua Ovídeo Serra e Rua do Sacramento. Já quem seguir no sentido UEMS deverá utilizar a Avenida Tamandaré, Rua Otávio Gonçalves Gomes, Rua Olário de Oliveira França e Avenida Dom Antônio Barbosa.

Para os condutores que trafegam pela região da Júlio de Castilho em direção à UCDB, o trajeto alternativo será pelas ruas Araras, do Sacramento e Ovídeo Serra, com acesso à Avenida Tamandaré.

Quem sair da Avenida Dom Antônio Barbosa em direção à UCDB deverá seguir pela Avenida Tamandaré, Rua Araras, Rua do Sacramento e Rua Ovídeo Serra, retornando à Tamandaré.

A Agetran recomenda que os motoristas programem os deslocamentos com antecedência e sigam as orientações da sinalização no local.

licitação

Prédio histórico de Corumbá será restaurado por R$ 5 milhões

Marsou Engenharia venceu a licitação para reforma do prédio da antiga prefeitura, que será custeada com recursos do Governo Federal

03/11/2026 15h15

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Prédio da antiga Prefeitura de Corumbá será reformado

Prédio da antiga Prefeitura de Corumbá será reformado Foto: Ayrton Benites

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Foi homologado o resultado da licitação para a reforma do prédio da antiga Prefeitura de Corumbá. 

O edifício, construído ainda no século XX, está localizado no cruzamento da Rua Treze de Junho com a Rua 15 de Novembro.

A empresa vencedora foi a Marsou Engenharia, com proposta no valor de R$ 5.090.327,08, que será custeada com recursos do Governo Federal.

Segundo divulgado, a contratação prevê a elaboração do projeto executivo e a execução das obras de restauração do prédio histórico.

O edifício em questão foi construído pelas mãos do italiano Martino Santa Lucci para abrigar o luxuoso Hotel Royal.

Há mais de 10 anos, o espaço, que chegou a receber anexos sem perder suas características originais, tem seu estado de conservação descrito como “muito ruim”.

Na época, a promessa era de que o prédio abrigaria tanto o receptivo do gabinete do prefeito quanto o Centro de Atendimento ao Turista (CAT).

A licitação foi realizada na modalidade semi-integrada, modelo em que a empresa contratada assume tanto a elaboração do projeto executivo quanto a execução das intervenções. 

O projeto de restauração e requalificação é desenvolvido pela Fuphan, em conjunto com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), e busca preservar as características históricas da edificação, ao mesmo tempo que adapta o espaço às necessidades de funcionamento e atendimento público.

Projeto

O projeto prevê uma ampla requalificação do edifício, com recuperação estrutural, modernização das instalações elétricas, climatização dos ambientes e implantação de recursos de acessibilidade.

A proposta também contempla adequações para que o espaço possa receber novas funções administrativas e de atendimento ao público, com melhorias de segurança e eficiência energética.

Entre as intervenções previstas está a construção de uma torre externa para instalação de elevador, conectada ao prédio principal por uma passarela no pavimento superior.

O projeto inclui ainda a implantação de sanitários masculinos, femininos e adaptados para pessoas com deficiência (PCD), além de sinalização nas fachadas e nas áreas de circulação interna.

Na parte elétrica, está prevista a instalação de uma subestação própria de transformação, com capacidade de 112,5 kVA, para atender à demanda dos equipamentos e das novas instalações.

Na parte de climatização, serão instalados 14 conjuntos de ar-condicionado do tipo Split Inverter distribuídos entre os dois pavimentos. Os equipamentos terão capacidades que variam de 18 mil a 45 mil BTU/h, conforme as necessidades de cada ambiente, incluindo o Salão Nobre, o antigo gabinete do prefeito, salas de reuniões, recepção e áreas de serviço.

As intervenções deverão considerar as características arquitetônicas originais do imóvel.

Nas alvenarias históricas de pedra, estão previstas aberturas específicas para a passagem de tubulações de climatização e drenagem, com o objetivo de reduzir os impactos sobre a estrutura existente. O sistema de proteção contra descargas atmosféricas também será modernizado.

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