Cidades

MATO GROSSO DO SUL

Governo Federal sanciona "Estatuto do Pantanal"

Lei agora aprovada prevê o uso, conservação, proteção e recuperação do bioma de MS e MT

Noysle Carvalho

01/10/2025 - 12h20
Após espera, o Governo Federal sancionou na manhã desta quarta-feira, a Lei n° 15.228/2025, o “Estatuto do Pantanal”. Ela estabelece normas para uso, conservação, proteção e recuperação do bioma.

Projeto de autoria do senador Wellington Fagundes (PL-MT), sofreu vetos do presidente Lula antes da aprovação. Jaime Verruck, secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc) de Mato Grosso do Sul, disse que os vetos não comprometem a intenção da lei.

Entre as ações previstas no texto estão atividades econômicas sustentáveis e turismo ecológico, valorização da cultural e fortalecimento da fiscalização contra o desmatamento e queimadas ilegais.

Durante a Pré-COP30 Oficial Bioma Pantanal com o tema “Clima e Biodiversidade: o papel dos estados e municípios na COP30”, ocorrida na última terça-feira, o Estatuto foi abordado para discutir a preservação e pontuar as prioridades do Pantanal.

No final da manhã de ontem (30), ao fim do evento, o secretário-adjunto de Meio Ambiente, Artur Henrique Leite Falcette, havia ressaltado a expectativa que tinha sobre a aprovação do Estatuto ainda ontem.

Em Mato Grosso do Sul, a Lei do Pantanal nº 6.160, foi sancionada em dezembro de 2023 e está em vigor desde fevereiro de 2024. O projeto proposto pelo Governo do Estado de MS age pela conservação, proteção, restauração e também pela exploração ecologicamente sustentável do bioma.

Resultado de uma construção coletiva, em consenso e com participação de produtores e ambientalistas, ambos os projetos são para preservar a maior planície alagável do mundo.

Artur Falcette ainda aponta a vantagem que acompanha a vigência do Estatuto, acerca do questionamento jurídico que havia sido feito junto ao Supremo Tribunal Federal (STF).

“Fica resolvida aquela ADO (Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão) e não corremos o risco de ter uma regulamentação construída totalmente sem diálogo com os Estados”.

A expectativa do secretário-adjunto agora que sancionada a lei é que a interlocução entre a legislação federal e a estadual se consolide.

“Assim a gente consiga ter interlocução cada vez maior para mostrar que existem caminhos que fizeram esse bioma ser o mais preservado do mundo e que a gente precisa, com o olhar da realidade local, ter a capacidade de traduzir isso em texto jurídico para que a gente não debata a ideologia às custas do desenvolvimento desse bioma tão importante”, ressalta o secretário.

ESTATUTO DO PANTANAL EM VIGOR

As vedações realizadas pelo presidente da república foram em relação ao Manejo Integrado do Fogo (MIF). O secretário da Semadesc, Jaime Verruck, afirmou que durante o tempo em que o projeto esteve em tramitação uma nova lei de MIF foi criada.

“O Estado também já tinha um decreto sobre o tema, mas agora temos uma lei federal que estamos seguindo. É bom que esse trecho tenha sido vetado porque nós já temos todo um ordenamento jurídico específico para isso”, explicou Verruck.

Originalmente o Estatuto do Pantanal tinha 29 artigos. Os artigos seguintes do 7 ao 12, além dos 16 e 19, e incisos XI do artigo 5º e II do artigo 21 foram vetados.

Os primeiros, 7º ao 12º, versavam em conjunto ao Capítulo 6, sobre o Manejo Integrado do Fogo, Prevenção e Combate a Incêndios Florestais. Em justificativa do veto, o Governo argumenta, assim como Verruck, que esses “preceitos já são tratados pela Lei n° 14.944 de 31 de julho de 2024, que institui a Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo”.

Na motivação do veto para o inciso XI do artigo 5º, o veto “contraria o interesse público e apresenta inconstitucionalidade material ao estabelecer como diretriz a incorporação de áreas desmatadas ilegalmente ao processo produtivo”. O mesmo motivo foi para o artigo 16.

Já o artigo 19, foi barrado pois estabelecia “prerrogativa de importância econômica para pagamento por serviços ambientais”. Sobre esse tema ainda houve o veto do inciso II do artigo 21, com justificativa de impedimento do pagamento por serviços ambientais em áreas ocupadas por comunidades indígenas ou quilombolas ou unidades de conservação.

GOLPE DE EXTORSÃO

Polícia Civil identifica homem que aplicava "golpe do nudes" em moradores de Campo Grande

Organização criminosa extorquiu mais de R$ 5 milhões de homens que conversavam com "jovem" por rede social

01/10/2025 10h45

Eric Basso, comandante foragido do grupo criminoso que enganava homens de meia-idade e idosos moradores de Campo Grande

Eric Basso, comandante foragido do grupo criminoso que enganava homens de meia-idade e idosos moradores de Campo Grande Foto / Divulgação

Com investigações da Polícia Civil, suspeito que aplica “golpe do nudes”, com vítimas em Campo Grande é identificado e Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul decreta prisão preventiva, na última terça-feira.

O crime acontecia online desde 2023, e baseava-se na cobrança de fotos com nudez enviadas de um perfil fake criado pela própria organização. Após isso, um ciclo de cobranças se iniciava por outros personagens, também fakes criados por eles. As vítimas acumulam o prejuízo de mais de R$ 5 milhões.

Após investigação, foi concluído que trata-se de uma organização criminosa gaúcha que aplica o golpe em diversas vítimas, que nesse caso residem na capital sul-mato-grossense.

A operação foi conduzida pela Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos (DERF), que também atribui em crimes de extorsão, junto ao Departamento Estadual de Repressão aos Crimes Informáticos (DERCC), e da Delegacia de Polícia de Repressão aos Crimes Patrimoniais Eletrônicos (DPRCPE), ambos do Rio Grande do Sul, local de origem do crime.

Identificado como Eric Basso da Silva, o homem tem o “vulgo” de CHAPOLIN, e é comandante do grupo. Ele já possui antecedentes pelo crime de porte ilegal de arma de fogo e tráfico de entorpecentes.

Sua última moradia foi localizada em Bento Gonçalves, cidade a 120 quilômetros da capital gaúcha, Porto Alegre. Apesar da casa ter sido localizada, Eric Basso está foragido após operação realizada pelos agentes para efetuar sua prisão e não ser encontrado.

De acordo com a investigação, outras 14 pessoas estão envolvidas no crime de extorsão e por estarem integrados à organização criminosa. Todos foram identificados como naturais ou moradores do estado do Rio Grande do Sul. Há também indícios que eles estariam ligados a facção gaúcha, intitulada “Bala na Cara”, ou “BNC”, principal facção do estado sulista.

Conforme verificou a operação, os criminosos obtiveram contato por residirem em áreas de domínio, ou por terem passagens pelo sistema prisional em alas destinadas à membros da BNC.

ENTENDA O GOLPE

1ª etapa

Inicialmente, os criminosos criam e cadastram um perfil fake em uma rede social. A aparência e imagens do personagem criado é de uma mulher jovem com idade aproximadamente entre 16 e 25 anos.

Logo após, o perfil fake passa a adicionar as vítimas e iniciar os diálogos. Depois de um tempo de conversa, a “jovem” inicia o flerte com a vítima alvo. Em sua maioria são homens de meia-idade ou idosos.

Apesar da interação começar sem nenhum vínculo de proximidade, os perfis já são consolidados nas redes sociais e bem elaborados. Os criminosos possuem perfis com número de amigos virtuais que não dá espaço para pensamentos de ser fake e mantêm até postagens contínuas.

Alguns até adicionaram amigos das vítimas, para que pudessem “crer que o perfil é real”.

Para encerrar a primeira etapa do golpe, os criminosos enfim enviam fotos sensuais e íntimas dessa personagem fake e cobram as vítimas pelo envio, que ao receberem as fotos acreditam fielmente que o perfil é verdadeiro.

2ª etapa

Na etapa seguinte do golpe, outro personagem entra em jogo, agora os criminosos criam um perfil para se apresentar como familiar do perfil da jovem criada.

A intenção é entrar em contato com a vítima para dizer a ela que a “jovem” é adolescente, e exige valores financeiros para reparar os danos emocionais causados à “jovem” pelas trocas das fotos de nudez.

3ª etapa

Um novo personagem fake, depois de um tempo, entra na narrativa e contata a vítima. Agora, dizendo ser “Delegado de Polícia”, esse terceiro perfil fake incrimina a vítima por trocar fotos com a “jovem”, dizendo que ela é menor de idade – personagem fake 1.

Com a troca de fotos íntimas, cnstitui-se o crime de pedofilia e o delegado informa que acabará em prisão, ação penal e exposição.

A vítima que agora acredita no familiar e no falso delegado, com as acusações do crime de pedofilia que responderia, passa a ceder as condições exigidas por ambos os personagens fakes. A exigência é de intermináveis quantias de dinheiro para contas bancárias indicadas pelos perfis fakes.

O chefe da organização, Eric Basso, ainda teria contratado um detetive particular em Campo Grande, para localizar as vítimas e monitorá-las, enviando fotos da rotina dos homens vítimas do golpe e de seus familiares para mantê-los sob ameaça e continuar a extorsão.

PERFIL

Depois de diversas ocorrências registradas com a mesma narrativa, a polícia instaurou inquéritos decorrentes dos depoimentos das vítimas.

Além de estarem sob a mesma circunstância de extorsão uma das outras, a sequência da história era a mesma e também as contas correntes indicadas pelos criminosos eram todas do Rio Grande do Sul

O perfil alvo procurado pelos criminosos era que fosse do sexo masculino, bem-sucedidos, com alto poder aquisitivo e essas informações eram identificadas por meio das postagens das redes sociais. Além desses, outros perfis de outras classes socioeconômicas também foram vítimas.

TECNOLOGIA

Com 123 câmeras de segurança, Governo transforma MS em um grande Big Brother

As câmeras possibilitam acompanhamento em tempo real, identificação de situações suspeitas, apoio a investigações e agilidade no acionamento das equipes operacionais

01/10/2025 10h20

Com 123 câmeras de segurança, Governo transforma MS em um grande Big Brother

Com 123 câmeras de segurança, Governo transforma MS em um grande Big Brother FOTO: Divulgação

Para combater a criminalidade de Mato Grosso do Sul, o Governo do Estado por meio do sistema de videomonitoramento da Polícia Militar transformou MS em um verdadeiro Big Brother. Isso porque, o sistema de segurança estadual conta atualmente com 123 mil câmeras do tipo PTZ, com previsão de expansão para 129 unidades.

Todas as câmeras estão instaladas em praças públicas, sendo sete delas em Campo Grande. O sistema conta ainda com 28 câmeras OCR, que realizam a leitura automática de placas de veículos. Deste total, oito estão na Capital e as demais distribuídas pelas rodovias estaduais. Em Campo Grande, os trabalhos foram iniciados em 4 de agosto deste ano.

Viabilizado a partir da implantação da rede de infovias no Estado, a Infovia Digital, o videomonitoramento da PM conta com toda integração tecnológica necessária para o funcionamento das câmeras instaladas nas áreas urbanas dos municípios e também em rodovias estaduais, pontos estratégicos para ampliar a segurança da população.

Para o governador Eduardo Riedel, a Parceria Público-Privada (PPP) de fibra ótica foi essencial para a construção de uma infraestrutura digital robusta, conectando todos os municípios com alta capacidade de redundância. "A rede alcança 1.517 prédios públicos, incluindo escolas, órgãos de segurança e unidades de saúde", explicou.

O monitoramento é realizado em Campo Grande pelo Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) e pelo BPMRv (Batalhão de Polícia Militar Rodoviária ). No interior do Estado, a vigilância está a cargo dos Comandos de Policiamento de Área (CPAs), o que garante cobertura em todo o território estadual, além de integração entre as unidades da PM de Mato Grosso do Sul.

As câmeras possibilitam acompanhamento em tempo real, identificação de situações suspeitas, apoio a investigações e agilidade no acionamento das equipes operacionais. O sistema tem se mostrado eficiente na recuperação de veículos furtados e roubados, na prevenção de delitos e no suporte a ocorrências como acidentes de trânsito e desaparecimento de pessoas.

