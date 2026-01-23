Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Governo investe R$ 236,8 milhões em restauração de rodovias

A recuperação passam pelos municípios de Amambai, Eldorado, Iguatemi e Tacuru, na MS-156 e MS-295

Noysle Carvalho

23/01/2026 - 12h20
Iniciativa coordenada pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Seilog), junto a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), que está presente na execução, a região sul do Estado tem reestruturação em trechos das rodovias MS-156 e MS-295.

As rodovias passam pelos municípios de Amambai, Eldorado, Iguatemi e Tacuru, e o valor do destinado ultrapassa os R$ 236 milhões. Esse investimento tem um valor que pertence a cada parte das rodovias que serão contempladas com a seguinte divisão:

  • R$ 41.102.977,19, para o trecho entre Amambai e a divisa dos municípios de Coronel Sapucaia e Tacuru, com 32 km de extensão, na MS-156;
  • R$ 44.851.388,52, para o segmento que liga a divisa Coronel Sapucaia e Tacuru, com 32,5 km de extensão, na MS-156;
  • R$ 64.729.317,92, para um trecho no município de Tacuru, com 37,4 km de extensão, na MS-295;
  • R$ 86.199.306,46, para o segmento entre os municípios de Eldorado e Iguatemi, com 37,4 km de extensão, também na MS-295.

Com objetivo de levar mais seguranças para quem trafega nos trechos, o Governo busca também reduzir custos logísticos, fortalecer a produção agropecuária e integração dos municípios da região. O valor total das quatro obras é de R$ 236.882.990,09, para o total de 148,1 quilômetros previstos na restauração rodoviária.

Entre os benefícios inclusos, além da restauração integral do pavimento, estão medidas que buscam melhorar a fluidez no tráfego, se tratando de um trecho que passa caminhões e veículos pesados, para isso está previsto:

  • a implantação de terceiras faixas em pontos estratégicos;
  • modernização da sinalização horizontal e vertical;
  • e reforço na segurança e na orientação dos motoristas.

As intervenções começaram na primeira quinzena deste mês, pelo trecho da rodovia MS-156, no lote 2, trecho que concentra as maiores demandas de recuperação. Para o governador Eduardo Riedel, a obra representa um investimento que irá impactar diretamente no presente e futuro da região.

“Infraestrutura é a base do desenvolvimento. Investir na recuperação das rodovias é garantir competitividade, atrair investimentos e melhorar a qualidade de vida da população. Estamos preparando Mato Grosso do Sul para crescer de forma sustentável”, afirmou o governador.

Os prefeitos das cidades de Tacuru e Iguatemi, e a prefeita de Eldorado apoiam a iniciativa e reforçam a importância da estrada para o Cone Sul do Estado.

A recuperação das rodovias auxiliam também os produtores rurais, transportadores e famílias que utilizam as vias todos os dias, e com isso, a segurança de um ambiente favorável recupera a atenção de novos investimentos, que fortalece a confiança do setor produtivo na economia local.

Operação Collusion

Alvo do Gaeco por fraude em licitação é preso durante férias na praia

Operação apura esquema de corrupção que envolve fraudes em licitações e desvio de recursos públicos em Terenos; Investigado foi preso em Itapema

23/01/2026 11h14

Em Campo Grande, foram cumpridos mandados de prisão e busca e apreensão

Em Campo Grande, foram cumpridos mandados de prisão e busca e apreensão Foto: Marcelo Victor / Correio do Estado

Um dos alvos de operação do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), deflagrada na última quarta-feira (21), foi preso em Itapema, em Santa Catarina, onde passava férias. Ele é suspeito de envolvimento em esquema de corrupção que envolve fraudes em licitações e desvio de recursos públicos relacionados à Prefeitura e a Câmara Municipal de Terenos.

Contra ele havia um mandado de prisão, que foi cumprido com apoio do Gaeco do Ministério Público de Santa Catarina.

A operação da qual o homem, que não teve a identidade divulgada, é alvo foi deflagrada simultaneamente com a Operação "Simulatum".

As duas operações visam à desarticulação de organizações criminosas que, desde 2021, fraudavam licitações e contratos públicos no município vizinho de Campo Grande.

Na Capital, mandados foram cumpridos na sede do jornal Impacto e na residência de Francisco Elivaldo, conhecido como Eli Sousa, o proprietário do Grupo Impacto Mais de Comunicação, que tem contratos com a Prefeitura de Terenos.

 O empresário é ligado à fintech BDM Dourado Digital, uma das empresas do ecossistema Dakila, grupo do empresário Urandir Fernandes de Oliveira, conhecido em todo o Brasil por seus relatos de contato com extraterrestres e por criar colônias místicas, como a cidade de Zigurats, em Corguinho. Urandir não está entre os alvos da operação do Gaeco.

As operações

A Operação "Collusion" focou em acordos ilícitos para o fornecimento de materiais e serviços gráficos.

Segundo as investigações, o grupo simulava concorrência através de empresas que pertenciam ao mesmo núcleo empresarial, compartilhando estrutura e recursos para induzir os órgãos públicos ao erro em procedimentos de dispensa de licitação.

Nesta ação, foram cumpridos seis mandados de prisão preventivas e 23 mandados de busca e apreensão. Todos os mandados foram cumpridos em Mato Grosso do Sul, com exceção do homem preso em Santa Catarina.

Já a Operação "Simulatum" apura fraudes em contratos de publicidade e locação de equipamentos de som e cumpriu sete mandados de busca e apreensão.

As ações, que contaram com apoio do Batalhão de Choque da Polícia Militar, ocorreram em Terenos, Campo Grande e Rio Negro, além da cidade de Santa Catarina.

Conforme o Ministério Público de Mato Grosso do Sul, as investigações seguem em sigilo.

Ensino superior

Sisu termina nesta sexta-feira com 6,4 mil vagas em MS

IFMS oferece 960 vagas, UEMS 1.284, UFGD 957 e UFMS 3.233

23/01/2026 08h50

UFGD, em Dourados (MS)

UFGD, em Dourados (MS) DIVULGAÇÃO

Inscrições do Sistema de Seleção Unificado (Sisu) 2026 terminam nesta sexta-feira (23) em todo o Brasil. Ao todo, foram cinco dias de inscrições, de segunda (19) a sexta-feira (23).

Em Mato Grosso do Sul, 6.434 vagas estão disponíveis. Desse número, 960 são ofertadas pelo Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), 1.284 pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), 3.233 pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e 957 pela Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD).

As inscrições devem ser feitas neste site. O candidato poderá se inscrever em até duas opções de curso, podendo alterá-los durante o período de inscrição.

O resultado da primeira chamada será divulgado em 29 de janeiro e as matrículas começam a partir de 2 de fevereiro.

O candidato que não foi selecionado na chamada regular pode manifestar interesse na lista de espera entre 29 de janeiro e 2 de fevereiro.

O Sisu é um programa do Ministério da Educação (MEC) que reúne vagas em universidades federais brasileiras, por meio da concorrência de notas do Enem.

Neste ano, podem participar do Sisu candidatos que tenham realizado o Enem em 2023, 2024 e 2025, pois o sistema irá selecionar automaticamente a melhor nota do candidato.

O Sisu usa a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), que foi divulgada em 16 de janeiro.

Para concorrer as vagas, é necessário:

  • Ter concluído o Ensino Médio
  • Obter nota maior que zero na redação
  • Não ter participado como treineiro

ENEM 2025

As provas do ENEM ocorreram em dois domingos, 9 e 16 de novembro de 2025. A primeira prova foi de Redação; Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias, com duração de 5 horas e meia.

A segunda prova foi de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias. A duração é de 5 horas.

O exame possui 180 questões de múltipla escolha e uma redação. As matérias cobradas na prova são português, literatura, matemática, química, física, biologia, história, geografia, sociologia, filosofia, artes e inglês ou espanhol.

O valor da taxa de inscrição foi de R$ 85,00 para quem não pediu isenção. O período de inscrição foi de 26 de maio a 13 de junho de 2025.

Ao todo, 57.941 pessoas se inscreveram no ENEM, em 2025, em 41 municípios de Mato Grosso do Sul. O número representou 1,2% dos inscritos do Brasil (4,8 milhões). A taxa de abstenção no ano passado foi de 27%. Mulheres (60,15%) representaram a maioria dos inscritos, enquanto homens (39,85%) a minoria.

