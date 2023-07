No governo Lula, total de veículos para cuidar da saúde dos indígenas de MS cai quase pela metade

CAMPO GRANDE

O evento acontecerá entre os dias 16 e 18 em Campo Grande e contará com cerca de 100 palestrantes e 15 painéis e mesas redondas

Entre os dias 16 e 18 de agosto o Fórum Pontes Pantaneiras reunirá autoridades, especialistas, pesquisadores e representantes da sociedade civil que entendem com profundidade o Pantanal, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, em Campo Grande. O evento contará com vários convidados entre eles a Embaixada e Consulados dos Estados Unidos no Brasil.

O objetivo é discutir soluções e possibilidades para um futuro sustentável no Pantanal, com ênfase em casos bem-sucedidos de valorização da cultura, conservação da biodiversidade e desenvolvimento do bioma. Conta com o apoio de um comitê consultivo formado por membros da iniciativa privada, pública e do terceiro setor.

De acordo com o evento, serão mais de 15 painéis e mesas redondas mediados e debatidos por cerca de 100 convidados de entidades como o Instituto de Pesquisas Ecológicas (IPÊ), Embrapa Pantanal, Instituto Smithsonian, University College of London (UCL), CENAP/ICMBio, além das universidades federais do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, WWF Brasil, entre outras.

Ao longo dos três dias, o evento também apresentará mostras audiovisuais, exposições de iniciativas e ações conduzidas pelos participantes no Pantanal. Clique aqui para se inscrever e conferir os palestrantes, convidados e a programação completa do evento.

Programação

No dia 16 será realizada a cerimônia de abertura com a presença de autoridades e apresentação Guadakan pela Companhia de Dança do Pantanal. No dia seguinte (17), a discussão central será em torno da sustentabilidade na atividade pantaneira nas mesas redondas “Rede Pecuária Sustentável: experiências e potencialidades” e “Valorização do capital natural do Pantanal em benefício dos pantaneiros”, conduzidas pela a Embrapa Pantanal e Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, respectivamente.

O Fórum contará também debates da sociedade para um futuro de mais igualdade e oportunidade para todos ao promover uma agenda entre as lideranças femininas na região - de pecuaristas a índigenas - com o painel “Protagonismo feminino na conservação sociocultural e ambiental do Pantanal”.

Também no dia 17, o Fórum Pontes Pantaneiras apresentará alguns insights e caminhos para ampliar as Áreas Protegidas do Pantanal e garantir a conservação por meio de apoio técnico para a subsistência de mais de 8.000 povos tradicionais (desde comunidades indígenas a ribeirinhas) que dependem dos recursos naturais e adaptaram o seu modo de vida, cosmologia e resiliência com base na dinâmica ecológica.

Já no último dia (18), o evento promoverá reflexões acerca das relações humanas plurais e diversas no território com a mesa redonda “Identidade Pantaneira no mundo atual” e a sessão “Diálogos e Experiências: Sociobiodiversidade Pantaneira”. Ambas contarão com a presença de líderes e representantes das comunidades indígenas, quilombolas, pesqueiras, artesãs e ribeirinhas da região.

Assine o Correio do Estado