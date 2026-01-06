Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Governo projeta superávit comercial de até US$ 90 bilhões em 2026

Estimativa supera o saldo positivo de 2025, de US$ 68,3 bilhões

Agência Brasil

06/01/2026 - 21h00
O Brasil deve terminar 2026 com superávit comercial de US$ 70 bilhões a US$ 90 bilhões em 2026. As estimativas foram divulgadas nesta terça-feira (6) pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic).

De acordo com a Secretaria de Comércio Exterior (Secex), a previsão indica um resultado superior ao registrado em 2025, quando a balança comercial brasileira fechou com saldo positivo de US$ 68,3 bilhões.

Apesar do superávit elevado, o resultado do ano passado representou uma queda de 7,9% em relação a 2024, quando o saldo foi de US$ 74,2 bilhões.

Para 2026, o Mdic estima exportações entre US$ 340 bilhões e US$ 380 bilhões. As importações devem variar de US$ 270 bilhões a US$ 290 bilhões. Com isso, a corrente de comércio (soma de exportações e importações) pode alcançar entre US$ 610 bilhões e US$ 670 bilhões.

Superação de expectativas
O superávit de 2025 ficou acima das expectativas do mercado, que projetavam cerca de US$ 65 bilhões, e é considerado o terceiro melhor resultado da série histórica, atrás apenas dos saldos registrados em 2023 e 2024.

As projeções oficiais para a balança comercial são atualizadas trimestralmente. Segundo o Mdic, novas estimativas mais detalhadas sobre exportações, importações e saldo comercial de 2026 serão divulgadas em abril.

Vencedores da Mega da Virada em MS já retiraram o prêmio de quase R$ 200 milhões

Sul-mato-grossenses investiram R$ 1,2 mil e levaram o prêmio de R$ 181,8 milhões; dois acertadores ainda não procuraram a Caixa para receber a premiação

06/01/2026 17h00

Bolão de 10 cotas feito em Ponta Porã acertou a sena

Bolão de 10 cotas feito em Ponta Porã acertou a sena Arquivo

Os moradores de Ponta Porã que ganharam a Mega da Virada 2025 já procuraram a Caixa Econômica Federal para retirar o prêmio, que soma quase R$ 181,8 milhões. A aposta sul-mato-grossense foi realizada em um bolão de 10 cotas e cada apostador vai receber R$ 18,1 milhões.

Além da aposta realizada na cidade de Mato Grosso do Sul, houve outros cinco acertadores do prêmio principal, sendo uma aposta registrada em lotérica de João Pessoa (PB), outra em Franco da Rocha (SP) e três apostas realizadas por meio do canal digital em São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ) e Belo Horizonte (MG).

Conforme o Estadão, os ganhadores das cidades de Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo também já receberam os prêmios, enquanto os sortudos de João Pessoa e Franco da Rocha ainda não procuraram a Caixa para receber a premiação milionária.

O prazo para receber os prêmios termina no dia 1º de abril de 2026. Após o período, os valores são enviados ao tesouro nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudando do Ensino Superior (FIES).

O concurso especial pagou, ao todo, R$ 1.091.357.286,52, valor dividido igualmente entre os acertadores das seis dezenas. É o maior prêmio da história já sorteado em qualquer loteria brasileira.

O sorteio, que estava previsto para o dia 31 de dezembro, foi realizado no dia 1º de janeiro de 2026, após atraso provocado pelo grande volume de apostas registradas nas últimas horas antes do encerramento dos jogos. 

Os números sorteados foram: 09 - 13 - 21 - 32 - 33 - 59.

Investimento rendeu

O bolão registrado em Ponta Porã custou R$ 1.260. Com 10 cotas, o valor ficou em R$ 126 para cada pessoa, caso tenha comprado apenas uma cota.

O bilhete comprado em uma lotérica de João Pessoa foi o único com a compra mínima (de seis números), ao custo de R$ 6, a ganhar o sorteio e levou os quase R$ 182 milhões do prêmio.

O bilhete mais caro a ganhar o prêmio milionário custou R$ 18.018. Foi o bolão feito em Franco da Rocha com 14 números, que será dividido entre 18 ganhadores. Cada um vai receber cerca de R$ 10 milhões.

Dois bilhetes de nove números, ao custo de R$ 504 cada, também foram sorteados, um em São Paulo e outro em Belo Horizonte.

Houve ainda uma aposta simples vencedora no Rio de Janeiro, de dez números, que custou R$ 1.260. O valor de cada aposta foi divulgado pela Caixa.

Além dos vencedores da sena, milhares de apostadores em todo o país também foram contemplados nas faixas inferiores. A Quina, destinada a quem acertou cinco números, teve 3.921 apostas ganhadoras, com prêmio individual de R$ 11.931,42. Já a Quadra, que premia quem acerta quatro dezenas, pagou R$ 216,76 para cada um dos 308.315 ganhadores.

Até a publicação desta reportagem, o site da Caixa ainda enfrenta instabilidades e não é possível consultar o rateio de quantos apostadores sul-mato-grossenses foram premiados com a quina e a quadra da Mega da Virada.

O próximo sorteio da Mega-Sena, concurso 2856, ocorre nesta terça-feira (6), a partir das 21h (horário de Brasília). As apostas podem ser feitas nas casas lotéricas credenciadas ou pelos canais eletrônicos da Caixa. A aposta simples, com seis números, custa R$ 6.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

CONCURSOS E EMPREGOS

Residência da Sesau oferece bolsas de até R$ 12,6 mil para médicos

A Prefeitura também oferta bolsas de R$ 4 mil para residentes nas áreas de Educação Física (bacharelado), Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Odontologia, Psicologia e Serviço Social

06/01/2026 16h55

Ao todo, são 36 vagas destinadas a médicos e 45 vagas para a residência multiprofissional

Ao todo, são 36 vagas destinadas a médicos e 45 vagas para a residência multiprofissional Divulgação

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) abriu as inscrições para os programas de "Residência Médica em Medicina da Família e Comunidade" e "Residência Multiprofissional em Saúde da Família". As bolsas ofertadas podem chegar a R$ 12,6 mil para médicos. 

Este montante da residência de Medicina é composto pela bolsa base do Ministério da Educação (MEC-MS),  no valor de R$4.106,09, e complementada pela instituição parceira FIOCRUZ, com um investimento de R$ 8.535,17.

O candidato deverá pagar o valor da taxa de inscrição de R$ 400,00 através do boleto emitido no site, até o dia 22 de janeiro. A duração do curso é de dois anos. Confira mais informações acessando o edital.

Ao todo, são 36 vagas destinadas a médicos e 45 vagas para a residência multiprofissional, destinadas a profissionais formados em Educação Física (bacharelado), Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Odontologia, Psicologia e Serviço Social.

Os 45 residentes destas categorias receberão uma bolsa no valor de R$ 4.106,09, baseado no valor vigente da bolsa do MEC. A taxa de inscrição para estes profissionais é de R$ 250.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site da Prefeitura, na área de processos seletivos, onde também estão disponíveis os editais com todas as informações sobre o processo seletivo, cronograma e conteúdo programático. 

Processo seletivo 

O certame prevê reserva de vagas para ações afirmativas, destinadas a candidatos negros, indígenas e pessoas com deficiência, conforme a legislação municipal. 

Na residência multiprofissional, as áreas com maior número de vagas são Enfermagem (25) e Odontologia (8). As demais oportunidades estão distribuídas entre Educação Física (2), Farmácia (4), Fisioterapia (2), Psicologia (2) e Serviço Social (2). 

A seleção será realizada por meio de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, marcada para o dia 1º de fevereiro, para ambos os programas. A avaliação contará com 50 questões de múltipla escolha.  

O gabarito preliminar será divulgado até as 17h do dia 2 de fevereiro, com período para interposição de recursos nos dias 2 e 3.

O resultado final está previsto para 4 de fevereiro de 2026 e será publicado no site da Sesau, onde todas as informações oficiais do processo seletivo permanecerão disponíveis. 

Cronograma

Período das inscrições - 23/12/2025 a 21/01/2026
Solicitação de isenção de taxa de inscrição - 23/12/2025 a 02/01/2026
Resultado de isenção de taxa de inscrição - 08/01/2026
Último dia para pagamento da taxa de inscrição - 22/01/2026
Homologação das inscrições - 26/01/2026
Prova Objetiva - 01/02/2026
Divulgação do gabarito oficial preliminar - 02/02/2026
Interposição de recursos às questões da prova - 2 e 03/02/2026
Divulgação do gabarito oficial definitivo - 04/02/2026
Classificação ampla concorrência e ações afirmativas - 06/02/2026
Avaliação de condicionalidades (cotas) - 09/02/2026
Classificação final - 13/02/2026
Matrícula (primeira chamada) - 19 a 20/02/2026
Matrícula (segunda chamada) se houver - 24 a 25/02/2026
Início do programa de Residência - 01 de março de 2026

