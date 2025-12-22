Helena se mantém invicta e Ravi se torna o nome masculino mais registrado no Brasil em 2025

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Pela segunda vez consecutiva, Helena é o nome mais registrado no País, com 28.271 registros em 2025, de acordo com um levantamento com base no Portal da Transparência do Registro Civil.

Essa é a 5ª vez que o nome ocupa o 1º lugar na lista de nomes populares no Brasil, sendo a primeira vez em 2020, depois em 2021, 2023, 2024 e 2025. Somente em 2022, as Maria Alices conquistaram o lugar mais alto do pódio.

A trajetória da popularização das Helenas é antiga e o nome era bem popular na década de 1950, voltando aos poucos até conquistar a popularidade novamente.

Em 2015, Helena ocupava a 45ª posição. Em 2017, subiu para 21ª e, em 2019, passou para 15ª.

Já entre os meninos, Ravi conquistou o 1º lugar, com 21.982 registros, desbancando o nome Miguel, que caiu para a 2ª posição, com 21.654 registros.

De acordo com o presidente da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil), responsável pela elaboração do levantamento dos nomes, a escolha dos nomes reflete tendências culturais, sociais e midiáticas, não apenas preferências individuais.

“A tendência combina tradição, especialmente por meio de nomes bíblicos, com a originalidade marcada pela influência de personalidades do universo digital”, disse o presidente Devanir Garcia.

Ele destaca que a escolha por nomes curtos, como Ravi, Gael e Maitê aponta uma busca crescente por simplicidade, sonoridade e nomes de pronúncia fácil, além de uma conexão global.

Veja a lista dos nomes mais registrados no Brasil em 2025:

Helena: 28.271 Ravi: 21.982 Miguel: 21.654 Maite: 20.677 Cecilia: 20.378 Heitor: 17.751 Arthur: 17.514 Maria Cecilia: 16.889 Theo: 16.766 Aurora: 16.506

Nomes femininos:

Helena: 28.271 Maite: 20.677 Cecilia: 20.378 Maria Cecilia: 16.889 Aurora: 16.506 Alice: 14.777 Laura: 14.487 Antonella: 10.436 Isis: 10.378 Heloisa: 9.703

Nomes masculinos

Ravi: 21.982 Miguel: 21.654 Heitor: 17.751 Arthur: 17.514 Theo: 16.766 Gael: 16.201 Bernardo: 15.395 Davi: 14.425 Noah: 14.182 Samuel: 14.021

Nomes mais comuns

De acordo com um levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o nome mais popular do Brasil ainda é Maria, seguido por José. O sobrenome mais comum é o Silva.

Os nomes e sobrenomes foram identificados tendo por base a lista de moradores dos domicílios em 2022, data de referência do último levantamento do Censo Demográfico do IBGE.

Foram contabilizadas 203 milhões de pessoas em 90,7 milhões de domicílios nas 27 Unidades da Federação e 5.570 municípios. Veja o ranking abaixo.

Mulheres

Maria - 12.224.470 pessoas Ana - 3.929.951 Francisca - 661.582 Julia - 646.239 Antonia - 552.951 Juliana - 536.687 Adriana - 533.801 Fernanda - 520.705 Marcia - 520.013 Patricia - 499.140

Homens

José - 5.141.822 pessoas João - 3.410.873 Antonio - 2.231.019 Francisco - 1.659.196 Pedro - 1.613.671 Carlos - 1.468.116 Lucas - 1.332.182 Luiz - 1.328.252 Paulo - 1.326.222 Gabriel - 1.201.030

Sobrenomes