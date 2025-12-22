Helena se mantém invicta e Ravi se torna o nome masculino mais registrado no Brasil em 2025

Pela segunda vez consecutiva, Helena é o nome mais registrado no País, com 28.271 registros em 2025, de acordo com um levantamento com base no Portal da Transparência do Registro Civil.
Essa é a 5ª vez que o nome ocupa o 1º lugar na lista de nomes populares no Brasil, sendo a primeira vez em 2020, depois em 2021, 2023, 2024 e 2025. Somente em 2022, as Maria Alices conquistaram o lugar mais alto do pódio.
A trajetória da popularização das Helenas é antiga e o nome era bem popular na década de 1950, voltando aos poucos até conquistar a popularidade novamente.
Em 2015, Helena ocupava a 45ª posição. Em 2017, subiu para 21ª e, em 2019, passou para 15ª.
Já entre os meninos, Ravi conquistou o 1º lugar, com 21.982 registros, desbancando o nome Miguel, que caiu para a 2ª posição, com 21.654 registros.
De acordo com o presidente da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil), responsável pela elaboração do levantamento dos nomes, a escolha dos nomes reflete tendências culturais, sociais e midiáticas, não apenas preferências individuais.
“A tendência combina tradição, especialmente por meio de nomes bíblicos, com a originalidade marcada pela influência de personalidades do universo digital”, disse o presidente Devanir Garcia.
Ele destaca que a escolha por nomes curtos, como Ravi, Gael e Maitê aponta uma busca crescente por simplicidade, sonoridade e nomes de pronúncia fácil, além de uma conexão global.
Veja a lista dos nomes mais registrados no Brasil em 2025:
- Helena: 28.271
- Ravi: 21.982
- Miguel: 21.654
- Maite: 20.677
- Cecilia: 20.378
- Heitor: 17.751
- Arthur: 17.514
- Maria Cecilia: 16.889
- Theo: 16.766
- Aurora: 16.506
Nomes femininos:
- Helena: 28.271
- Maite: 20.677
- Cecilia: 20.378
- Maria Cecilia: 16.889
- Aurora: 16.506
- Alice: 14.777
- Laura: 14.487
- Antonella: 10.436
- Isis: 10.378
- Heloisa: 9.703
Nomes masculinos
- Ravi: 21.982
- Miguel: 21.654
- Heitor: 17.751
- Arthur: 17.514
- Theo: 16.766
- Gael: 16.201
- Bernardo: 15.395
- Davi: 14.425
- Noah: 14.182
- Samuel: 14.021
Nomes mais comuns
De acordo com um levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o nome mais popular do Brasil ainda é Maria, seguido por José. O sobrenome mais comum é o Silva.
Os nomes e sobrenomes foram identificados tendo por base a lista de moradores dos domicílios em 2022, data de referência do último levantamento do Censo Demográfico do IBGE.
Foram contabilizadas 203 milhões de pessoas em 90,7 milhões de domicílios nas 27 Unidades da Federação e 5.570 municípios. Veja o ranking abaixo.
Mulheres
- Maria - 12.224.470 pessoas
- Ana - 3.929.951
- Francisca - 661.582
- Julia - 646.239
- Antonia - 552.951
- Juliana - 536.687
- Adriana - 533.801
- Fernanda - 520.705
- Marcia - 520.013
- Patricia - 499.140
Homens
- José - 5.141.822 pessoas
- João - 3.410.873
- Antonio - 2.231.019
- Francisco - 1.659.196
- Pedro - 1.613.671
- Carlos - 1.468.116
- Lucas - 1.332.182
- Luiz - 1.328.252
- Paulo - 1.326.222
- Gabriel - 1.201.030
Sobrenomes
- Silva - 34.030.104 pessoas
- Santos - 21.367.475
- Oliveira - 11.708.947
- Souza - 9.197.158
- Pereira - 6.888.212
- Ferreira - 6.226.228
- Lima - 6.094.630
- Alves - 5.756.825
- Rodrigues - 5.428.540
- Costa - 4.861.083