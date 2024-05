Homem confessa ter matado corretora após ela recusar participar de golpe do seguro

Frente Fria

Tempo continuará instável e com bastante nebulosidade e chuvas neste fim de semana

Uma frente fria que chegou ao Estado no fim da tarde de ontem (23) derrubou a temperatura em 15,1ºC dentro de 24 horas em Campo Grande.

Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a Capital morena chegou a registrar máxima de 32,3ºC no início da tarde de quinta-feira, temperatura que caiu para 17,2ºC no mesmo horário desta sexta-feira (24).

A mesma variação de temperatura foi verificada em Dourados, município quase 230 km distante da Capital. Às 13h, os termômetros marcavam 32,9ºC na quinta-feira, e 17,8ºC nesta sexta.

Em Ponta Porã, a variação de temperatura foi ainda maior, de -16,8ºC no mesmo horário, visto que os termômetros foram de 30,4ºC para 13,6ºC em 24 horas.

Corumbá também registrou uma grande queda na temperatura, que foi de 35,4ºC para 18,8ºC, variação de -16,6ºC.

A tendência é de que as temperaturas caiam ainda mais neste fim de semana. Conforme o Centro de Monitoramento do Tempo e Clima (Cemtec) o tempo continuará instável e com bastante nebulosidade, chuvas e, pontualmente, tempestades devido ao avanço da frente fria.

As temperaturas máximas ficarão amenas, com valores entre 16-22°C, principalmente na região centro-sul do estado. Além disso, devido ao avanço do ar frio, pode ocorrer a chamada “mínima invertida”, com temperaturas que diminuem ao longo do dia.

Confira as mínimas registradas em alguns municípios de Mato Grosso do Sul nesta sexta-feira*:

Município Mínima Horário Campo Grande 17,2ºC 13h e 15h Dourados 15,7ºC 8h Ponta Porã 12,1ºC 16h Corumbá 17,9ºC 11h Três Lagoas 20,4ºC 10h

*até 16h

Previsão para o fim de semana

Para sábado (25) e domingo (26), a previsão do Cemtec é de muitas nuvens e possibilidade de chuvas. As amplitudes térmicas devem ser pequenas, ou seja, com pouca diferença entre a temperatura máxima e a mínima.

A sensação de frio será reforçada devido ao tempo fechado. Os locais com maior probabilidade de chuvas são as regiões centro-sul, sudoeste e oeste do estado, com acumulados previstos entre 20-30 mm. Estão previstas mínimas entre 9-12°C e máximas entre 13-16°C para as regiões sul, sudeste e sudoeste.

Na região pantaneira esperam-se mínimas entre 13-15°C e máximas entre 16-18°C. Para as regiões norte, leste e bolsão esperam-se mínimas entre 15-17°C e máximas entre 18-24°C. Em Campo Grande, são esperadas mínimas entre 13-15°C e máximas entre 16-19°C. Os ventos atuam do quadrante sul com valores entre 30-50 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 50 km/h.

Para a semana que vem, a tendência meteorológica indica continuidade do frio no estado. O ar frio será impulsionado por outra frente fria que se forma entre os dias 27 e 28 de maio e que irá favorecer um novo pulso de ar frio em direção ao centro-oeste.

Nos dias 28 e 29 de maio de 2024, a região sul/extremo sul do estado pode registrar temperaturas próximas de 4 a 5°C e, pontualmente, temperaturas abaixo dos 4°C, favorecendo, com menor probabilidade, a chance de geada fraca nessas regiões. Na capital espera-se mínimas entre 8 e 10°C nestes dias.

