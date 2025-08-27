Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

POLÍCIA

Homem é preso acusado de abuso sexual contra as netas no interior do Estado

As vítimas eram duas meninas de 5 e 7 anos

Tamires Santana

Tamires Santana

27/08/2025 - 08h45
Na última terça-feira 926), um homem foi preso acusado de abusar sexualmente de duas meninas, com 5 e 7 anos. O suspeito era avô das vítimas.

A prisão aconteceu em uma pousada na região de Porto Morrinho, em Corumbá, durante uma ação conjunta da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por intermédio da 1ª Delegacia de Corumbá, com a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

De acordo com as informações, os abusos aconteciam quando a mãe das meninas estavam no trabalho.

 A investigação teve início quando a mãe notou comportamentos suspeitos e sinais físicos nas filhas, levando a denúncia à polícia. Durante as apurações, uma das crianças confirmou os abusos.

A Justiça decretou a prisão preventiva com base nas provas coletadas e diante do risco de novas práticas criminosas ou de fuga. O preso permanece à disposição da Justiça.

OUTRO CASO

Na semana passada, o Correio do Estado divulgou que um jovem de 24 anos, ajudante de fazenda, foi preso em flagrante,  em Maracaju, durante a Operação Sentinela, da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA). Ele é acusado de aliciar crianças e adolescentes pela internet e de armazenar material de abuso sexual infanto-juvenil.

O suspeito foi localizado no distrito de Vista Alegre após cinco meses de investigação. De acordo com a polícia, ele usava plataformas digitais de entretenimento para atrair menores e, depois, os direcionava para um aplicativo de alta criptografia, onde compartilhava e guardava os conteúdos ilegais.

Durante a ação, os policiais apreenderam o celular utilizado nos crimes. O suspeito e o aparelho foram encaminhados para Maracaju, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante.

Três Lagoas

Homem com posse irregular de fuzil é preso em cidade de MS

Em Três Lagoas, o suspeito foi pego em flagrante com mais de 150 mil munições

27/08/2025 10h15

Homem pego com posse irregular de arma de fogo na cidade interiorana com mais de 150 mil munições

Homem pego com posse irregular de arma de fogo na cidade interiorana com mais de 150 mil munições Foto/ Divulgação

Um homem suspeito de posse de arma de fogo foi pego em flagrante com mais de 150 munições. Com porte irregular de um fuzil em sua casa, a polícia apreendeu o armamento e as munições que eram de uso restrito.

Em Três Lagoas, cidade sul-mato-grossense a 339 km de Campo Grande, a Seção de Investigação Geral (SIG) recebeu a denúncia de que um homem estaria ocultando mais de 150 mil munições em sua residência.

Na tarde da última terça-feira, os agentes da SIG, junto a equipe do Núcleo Regional de Inteligência (NRI) foram ao Bairro Vila Nova, na cidade interiorana.

No local, os agentes procederam com os levantamentos e após a identificação do indivíduo, foi feita a apreensão dos armamentos e encaminhamento do homem para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC).

Devido a quantidade de munições, a posse da arma de fogo de forma irregular e de acordo com a lei, não foi dada a possibilidade de fiança ao suspeito. Ele foi levado para as celas da delegacia e está sob disposição da polícia civil.

Não se sabe ainda o motivo de armazenamento da arma e demais dispositivos na casa, assim como também não foi divulgado o nome do suspeito.

PENA DE POSSE IRREGULAR

A pena para a posse irregular de armas no Brasil pode chegar a 12 anos. Antes a reclusão previa o mínimo de 4 anos. Agora, o Projeto de Lei 4149/04 aumenta o tempo mínimo para 6 anos.

O texto do projeto, enviado ao senado, depende da aprovação do órgão do governo, e já foi aprovado nesse ano pela Câmara de Deputados.

Em Mato Grosso do Sul não há uma legislação específica quanto a essa ilegalidade, por isso a aplicação de pena está segue a lei federal.
 

risco constante

Três morrem na 2ª tragédia em rodovias de MS em menos de 24 horas

Caminhão com combustíveis explodiu após colisão na manhã desta quarta-feira na BR-267, entre Nova Alvorada do Sul e Batagussu

27/08/2025 09h50

Carreta que transportava combustíveis saiu da pista, tombou e explodiu após ser atingida por carreta que transportava milho

Carreta que transportava combustíveis saiu da pista, tombou e explodiu após ser atingida por carreta que transportava milho (Jornal da Nova)

Três pessoas morreram e três sofreram ferimentos em um grave acidente na manhã desta quarta-feira (27) na BR-267, na altura do quilômetro 178, entre as cidades de Bataguassu e Nova Alvorada do Sul, na região sudeste de Mato Grosso do Sul.

Conforme informações do site Jornal da Nova, de Nova Andradina, a colisão envolveu duas carretas, uma Fiorino e uma Tracker. De acordo com informações preliminares, a Tracker seguia sentido Campo Grande quando tentou ultrapassar uma carreta carregada com combustíveis. 

No sentido contrário, transitava uma carregada com milho. No momento da ultrapassagem, o motorista da carreta com grãos desviou do carro de passeio, mas ao retornar à pista acabou batendo na carreta que transportava combustível. Em seguida, a Fiorino, que trafegava logo atrás da carreta de milho, também foi atingida. 

Com o impacto, as duas carretas tombaram e os veículos pegaram fogo, dificultando o socorro das vítimas. As chamas consumiram parte das carretas e dos veículos menores. A informação inicial é de que três pessoas, todas ocupantes dos veículos de carga, ficaram carbonizadas, conforme o site de Nova Andradina. 

Um casal e uma criança que estavam na Tracker conseguiram ser retirados antes que o fogo se alastrasse. O homem sofreu uma fratura no braço, a mulher ficou com escoriações e a criança não teve ferimentos graves. 

Todos foram socorridos por equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Nova Andradina e Nova Alvorada do Sul, que atuaram em conjunto no combate às chamas e no resgate das vítimas. A rodovia precisou ser interditada nos dois sentidos para o atendimento da ocorrência, o que provocou longas filas de veículos. 

Ainda conforme informações de sites de Nova Andradina, somente carros de passeio conseguem seguir viagem no local. 

A Polícia Rodoviária Federal confirmou que ocorreram mortes no local, mas não precisou o número de vítimas nem repassoou detalhes sobre a dinâmica do acidente. E, conforma a PRF, a rodovia seguia completamente interditada até por volta das 10:40 horas. 

SEGUNDO CASO

Este foi o segundo acidente grave em rodovias federais de Mato Grosso do Sul em menos de 24 horas. No fim da manhã desta terça-feira (26), dois caminhoneiros morreram em um acidente na BR-262, entre Campo Grande e Ribas do Rio Pardo. 

A rodovia ficou interditada durante mais de seis horas e somente carros de passeio e caminhões de pequeno porte conseguiam passar por um desvio. Por conta da colisão, que envolveu ainda um terceiro caminhão, formou-se um congestionamento de cerca de 20 quilômetros. 
(Fotos dos sites Jornal da Nova e Nova News)

(Matéria editada às 10:45 para acréscimo de informações)

