Homem é preso acusado de abuso sexual contra as netas no interior do Estado

Na última terça-feira 926), um homem foi preso acusado de abusar sexualmente de duas meninas, com 5 e 7 anos. O suspeito era avô das vítimas.

A prisão aconteceu em uma pousada na região de Porto Morrinho, em Corumbá, durante uma ação conjunta da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por intermédio da 1ª Delegacia de Corumbá, com a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

De acordo com as informações, os abusos aconteciam quando a mãe das meninas estavam no trabalho.

A investigação teve início quando a mãe notou comportamentos suspeitos e sinais físicos nas filhas, levando a denúncia à polícia. Durante as apurações, uma das crianças confirmou os abusos.

A Justiça decretou a prisão preventiva com base nas provas coletadas e diante do risco de novas práticas criminosas ou de fuga. O preso permanece à disposição da Justiça.

OUTRO CASO

Na semana passada, o Correio do Estado divulgou que um jovem de 24 anos, ajudante de fazenda, foi preso em flagrante, em Maracaju, durante a Operação Sentinela, da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA). Ele é acusado de aliciar crianças e adolescentes pela internet e de armazenar material de abuso sexual infanto-juvenil.

O suspeito foi localizado no distrito de Vista Alegre após cinco meses de investigação. De acordo com a polícia, ele usava plataformas digitais de entretenimento para atrair menores e, depois, os direcionava para um aplicativo de alta criptografia, onde compartilhava e guardava os conteúdos ilegais.

Durante a ação, os policiais apreenderam o celular utilizado nos crimes. O suspeito e o aparelho foram encaminhados para Maracaju, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante.

