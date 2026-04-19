Homem é preso após incendiar residência da companheira em Campo Grande

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Equinos de MS, MT, PR e SP disputam na Expogrande provas que avaliam desempenho e morfologia e consolidam o Estado como referência nacional

A força da genética equina de Mato Grosso do Sul foi destaque neste sábado (18), durante o julgamento da raça Árabe na 24ª Expogrande Arabian Show. O evento, que reuniu criadores e exemplares de diferentes regiões do país, evidenciou o protagonismo do estado no melhoramento genético da raça, com domínio expressivo de animais oriundos de Maracaju nas principais categorias da competição.



Realizado dentro da programação da Expogrande 2026, o julgamento contou com a participação de equinos vindos de Mato Grosso, Paraná, São Paulo e do próprio Mato Grosso do Sul. As avaliações envolveram critérios rigorosos, como morfologia, movimentação, tipicidade racial e desempenho em pista, fatores determinantes para a escolha dos campeões.



Entre os competidores, o Haras Engenho, sediado em Maracaju, destacou-se ao conquistar o maior número de premiações do evento. O resultado é atribuído a décadas de investimento contínuo em melhoramento genético, seleção criteriosa de linhagens e manejo técnico especializado, consolidando o criatório como uma das principais referências da raça Árabe no Brasil.



Um dos grandes destaques da competição foi a égua Caprice Navarre, que conquistou o título de Campeã Ouro na categoria de 48 a 60 meses. Filha do consagrado garanhão Navarre, o animal chamou a atenção dos jurados pelo equilíbrio morfológico, tipicidade e refinamento, características consideradas ideais dentro dos padrões da raça.



De acordo com o juiz da exposição, Cézar Schmidt, o equilíbrio foi decisivo para a definição dos vencedores. Ele ressaltou que tanto a Campeã Ouro quanto a Prata no Campeonato Égua são descendentes diretas de Navarre, evidenciando a consistência genética transmitida pelo garanhão.

“São animais muito equilibrados, com bastante tipo Árabe, beleza e excelente conformação”, destacou.

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Mesmo após sua morte, Navarre segue influenciando diretamente a qualidade dos plantéis por meio do uso de sêmen congelado, técnica amplamente utilizada na reprodução equina de alto padrão.

Além dessa linhagem consolidada, o evento também marcou a ascensão de novos reprodutores, como RD Ravhier, cuja primeira filha em idade de competição já conquistou o primeiro lugar em sua categoria e o título de Reservada Campeã (Prata) no Campeonato Júnior Fêmea.

Para Alexandre Puga de Barcelos, diretor de leilão da Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul (ACMS), as características dos principais garanhões explicam o sucesso em pista.

Segundo ele, Navarre se destaca pela altura, estrutura longilínea e movimentação expressiva, enquanto Ravhier já demonstra transmitir qualidades importantes como boa frente, pescoço bem estruturado e excelente padrão de cabeça.

O proprietário do Haras Engenho, Laucídio Coelho Neto, atribui os resultados ao trabalho contínuo e à dedicação ao aprimoramento da raça.

“O cavalo precisa ser atlético. A conformação é essencial para o desempenho em provas; sem isso, o animal perde qualidade. É um trabalho de muitos anos, sempre buscando evolução”, afirmou.



A tradição familiar também é um dos pilares do sucesso do criatório. A criadora Maria Alice da Mota Barcelos destacou a importância da continuidade entre gerações no desenvolvimento da atividade.

“Poder ver novamente o quanto a raça tem evoluído e com animais de tão alto nível é muito bacana. É um legado que continua”, disse ela, acompanhada pela nova geração da família na pista.

Além do reconhecimento técnico e dos títulos conquistados, a genética apresentada durante a Expogrande também movimenta o mercado. O Haras Engenho já anunciou a realização de um leilão no próximo dia 15 de agosto, quando serão ofertados animais selecionados tanto para reprodução quanto para uso funcional, atendendo a diferentes perfis de criadores e cavaleiros.



O presidente da Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Árabe (ABCCA), Francisco Vilaró Carrasco, reforçou a relevância do criatório sul-mato-grossense no cenário nacional.

“O Laucídio é um criador super criterioso. O Navarre, por exemplo, foi um garanhão excepcional que deixou uma progênie muito boa, animais com corpo, atitude e cabeças bonitas”, destacou Carrasco.

O encerramento da 24ª Expogrande Arabian Show consolida Mato Grosso do Sul como um dos principais polos da raça Árabe no país, com destaque para a produção pantaneira, que alia beleza estética, resistência e funcionalidade. O desempenho dos animais em pista reafirma o avanço genético da região e projeta o estado como referência tanto no cenário nacional quanto internacional da equinocultura.