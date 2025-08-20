Homem é preso com R$ 12,5 milhões em pasta base de cocaína em MS

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Um homem de 27 anos, que não teve a identidade divulgada, foi preso e 251 quilos de pasta base de cocaína foram apreendidas, na noite dessa terça-feira (19), em Ponta Porã. A ação foi realizada no âmbito da Operação Protetor de Divisas e Fronteiras. A droga foi avaliada em R$ 12.5 milhões.

O titular da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar), Hoffman D'ávilla, explicou que a Denar, juntamente com a 1ª Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã, já estava investigando o uma organização criminosa sediada na fronteira e, após trabalhos de inteligência e de campo, conseguiram identificar um dos envolvidos.

"Ontem [19] as informações foram confirmadas, por meio da inteligência, de que ele estava acondicionando esse entorpecente em cilindros de gás, são 250 quilos de pasta base de cocaína", disse o delegado.

Ainda segundo Hoffman, com essas informações, equipe foi até o imóvel e prendeu o homem em flagrante, assim que ele terminou de esconder a droga, dividida em 254 tabletes, nos cilindros.

No momento em que os policiais chegaram, o suspeito tentou se esconder e quebrar o celular, mas foi preso e assumiu a propriedade e responsabilidade pelos entorpecentes. Ele morava com a esposa e quatro filhos.

As investigações continuam para descobrir outros envolvidos na organização criminosa.

"Como toda a organização criminosa, há vários atores e uma divisão de tarefas, e a função desse preso era apenas receber o entorpecente em sua residência, acondicionar o entorpecente, no caso em tela, em cilindros de gás, e outro integrante pegaria esse entorpecente para levá-lo ou ao centro-sul do País, ou a Campo Grande, ainda estamos investigando o destino final desse entorpecente", acrescentrou o delegado.

Por fim, Hoffman explicou que mesmo com a Denar tendo sede em Campo Grande, ela atua no combate ao tráfico doméstico e no tráfico internacional, como é o caso em questão, ocorrido na fronteira com o Paraguai.

O suspeito foi preso e encaminhado, junto com a paste base apreendida, para Campo Grande, onde foi autuado pelo crime de tráfico de drogas.